Kulturevent Kunst kennt keine Sperrstunde: 4000 Besucher feiern die St.Galler Museumsnacht Die 17. Museumsnacht lockte am Samstag 4000 Personen in die Kulturinstitutionen: Ein Rundgang durchs Kultur-Bermudadreieck mit Trommelmusik, Spontan-Gemälden, Zauberpilzen und der Frage, was hier jetzt Kunst ist und was ein Sitzmöbel.

Nur Kinder trauen sich, wild mitzutanzen, die Erwachsenen wippen schüchtern mit. Bild: Michel Canonica

Der Auftakt: mau. Kurz die Befürchtung, die Museumsnacht wird erneut zum Flop. Die geladenen Gäste zur offiziellen Eröffnung, ein Mix aus den üblichen Verdächtigen aus Kultur, Stadt, Politik, interessieren sich für den Apéro im Innenhof der Kunsthalle. Die Ausstellung selber? Bleibt erstmal leer.

Um 18 Uhr öffneten die 26 beteiligten Kulturinstitutionen ihre Türen. An manchen Orten war man da noch allein im Museum. Vielleicht war das Wetter zu schön? Vorhergesagt war das letzte Sommerwochenende in diesem Jahr. Doch die St.Gallerinnen und St.Galler brauchten einfach eine kurze Aufwärmphase. Dann kamen sie.

Kinder tanzen, Erwachsene wippen schüchtern

Wer sich in der Innenstadt umsah, zwischen Textilmuseum, Stiftsbibliothek, St.Laurenzen, und dann im Kultur-Bermudadreieck im Stadtpark mit Kunst-, Kulturmuseum und Frauenpavillon, der bekam den Eindruck: Die ganze Stadt atmet Kultur.

Friedliche Stimmung, gut gelaunte Leute, jung, alt, im schwarzen Design-Kleid, im Hawaii-Hemd, Schlabberlook, ausgehfein (wer hätte gedacht, dass sich jemand, der auf seinem T-Shirt «you can`t buy happiness but you can buy a Mustang which is the same thing» spazieren trägt, für Zaubersprüche aus Antike und Mittelalter interessiert) – vielfältiges Publikum trifft vielfältiges Programm.

In der Kirche St.Laurenzen wird die neue 3D-Orgel bespielt. Die St.Gallerinnen und St.Galler sind neugierig. Schon zum ersten Konzert ist das Kirchenmittelschiff fast voll besetzt.

Kontrastprogramm im Kulturmuseum. Open-Air-Stimmung, die Museumsnacht-Profis haben Decken mitgebracht und machen es sich auf der Stadtparkwiese bequem. Rund 300 Personen auf Freiteppe und Kiesplatz, schüchtern wippen die Erwachsenen mit, nur Kinder trauen sich, wild zu tanzen zu den mitreissenden Rhythmen und Klängen der senegalesischen Tanzformation SAF SAP New Generation. Die Nachbarn schauen von ihrem Balkon herunter, Logenplatz. Das Kulturmuseum feiert, und das Publikum feiert mit. Kurz nach Mitternacht zeigt der Zähler von Mitarbeiterin Julie Vuignier 1808 Besucherinnen und Besucher. Vuignier strahlt, es sei ein toller Abend.

32 Bilder 32 Bilder Mitreissende Rhythmen und Klänge der senegalesischen Tanzformation SAF SAP New Generation vor dem Kulturmuseum. Bild: Michel Canonica

Nach fünf Stunden Zeichnen gibt der Pinsel auf, die Künstlerin nicht

Volles Atelier auch im Frauenpavillon. Der leuchtet in den dunklen Park, viele, die zwischen Kultur- und Kunstmuseum wechseln, schlendern hinein. Künstlerin Harlis Schweizer hat dort ein ad-hoc-Atelier eingerichtet. Wer das Buch, das auf einem Tischchen liegt, aufschlägt und liest, den zeichnet sie in raschen, grünen Tuschepinselstrichen. Die meisten würden nicht bemerken, dass sie sie male, sagt Schweizer und grinst. Auf dem Boden liegen gut zwei Dutzend Spontan-Porträts.

Künstlerin Harlis Schweizer zeichnet im Frauenpavillon minutenschnell spontane ad-hoc-Bilder von Besucherinnen und Besuchern. Bild: Michel Canonica

Eine Mutter und ihre Tochter kommen nochmal vorbei, sie wollen das Bild abkaufen, die Tochter sei so gut getroffen, «das bist genau du», sagt die Mutter. Harlis Schweizer signiert. Dann eilt sie ins Kunstmuseum, Pinsel ausborgen. Ihr Tuschepinsel ist nach fünf Stunden zu ausgefranst für klare Linien.

Im Kunstmuseum derweil Unklarheiten, ob das Kunst ist oder ob man sich draufsetzen darf. «Alle paar Minuten muss ich Leute verscheuchen», seufzt die Aufseherin, und wie aufs Stichwort sprintet sie zu zwei Besucherinnen, die sich auf der Rampe ins Untergeschoss auf die beiden Sessel setzen wollen. Es ist aber auch verwirrend, auf dem Pipilotti-Rist-Sofa im ersten Stock darf man Platz nehmen, hier nicht.

Das ist Kunst, nicht zum Sitzen! Irritationen im Kunstmuseum. Bild: Michel Canonica

Gianni Jetzer schwitzt, auch wenn es im Untergeschoss etwas «kühler» ist als im ersten Stock; der Museumsdirektor führt alle halbe Stunde Gäste durchs Magazin. Die Stimmung sei super, sagt auch er. Viele junge Leute seien heute da, Publikum, das sie sonst übers Jahr so nicht haben. Um 21:21 Uhr zeigt der Zähler 1064 Besuchende.

Wer noch nie gestrickt hat, dem kann auch Madame Tricot nicht helfen

Im Textilmuseum strickt Künstlerin Madame Tricot mit Besucherinnen magic mushrooms. 350 der kleinen Zauberpilze aus Naturwolle hat sie für ihre aktuelle Ausstellung auf der Thur-Insel schon hergestellt. Vielleicht 20 Minuten sei sie hier am Stricken, sagt eine Frau. Den Pilz werde sie in ihrem Garten aufstellen. Ein Mann möchte auch mitmachen, aber naja, wer noch nie Nadeln in der Hand hielt, dem kann Madame Tricot an diesem Abend nicht weiterhelfen. «Ein paar Grundkenntnisse sollte man schon haben», sagt sie und hilft einer jungen Frau, Maschen aufzunehmen.

Im Textilmuseum können Besuchende mit Strickkenntnissen Zauberpilze von Madame Tricot nachstricken. Bild: Michel Canonica

Museumsdirektorin Mandana Roozpeikar begrüsst am Eingang die Besucherinnen und Besucher, strahlt und lacht. Schon für die erste Führung standen 32 Leute an. Um 19:25 Uhr zeigt der Zähler 313 Gäste. «Das wird eine ziemlich gute Museumsnacht», sagt Roozpeikar.

Barbara Affolter, Co-Leiterin städtische Kulturförderung und Präsidentin Verein Museumsnacht. Bild: Urs Bucher

Das sagt auch Barbara Affolter am Tag danach. Sie ist Co-Leiterin der städtischen Kulturförderung und Präsidentin des Vereins Museumsnacht. 4000 Gäste haben sie gezählt. «Wir sind froh, konnten wir die Besucherzahlen halten», sagt Affolter. Auch wenn die Museumsnacht im Laufe der Jahre immer weniger Publikum fand: mit 4000 Gästen lohne es sich, weiterzumachen.

Weitermachen, das scheint auch das Motto im Kulturmuseum. Mit 20 Minuten war das letzte Konzert angekündigt, jetzt spielt die Gruppe aus dem Senegal eine Dreiviertelstunde, das Publikum tanzt, die Köchin vom Essstand hat sich das Mikrofon geschnappt und singt – Feierabend? Nicht hier, nicht jetzt, nicht gleich. Ein letzter Drink, ein letzter Song, die letzte Sommernacht geniessen. In diesem Augenblick kennt Kunst keine Sperrstunde. In diesem Augenblick ist Kunst das pralle Leben.