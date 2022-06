Kulturdenkmal Glockenturm von Staad per Ross und Wagen zur Tübacher Aachmühle gebracht Dach und Glockenturm der über 150 Jahre alten Mühle in Tübach werden in diesen Tagen saniert. Höhepunkte der Arbeiten waren der Transport, die priesterliche Segnung und die Montage des über sechs Meter hohen Glockenturms.

Das Aufsetzen des Glockenturms ist einer der Höhepunkte der Sanierung. Bild: Rudolf Hirtl

Bei deutlich über 30 Grad sommerlicher Hitze setzt sich am Samstagnachmittag das Pferdelastengespann in Staad in Bewegung. Über Rorschacherberg und Goldach führt die Fahrt nach Tübach zur Aachmühle. Dort steht der Glockenturm dann in seiner ganzen Pracht und seiner vollen Höhe auf dem Fuhrwerk, als er seine Segnung durch Pfarrer Stefan Massen erhält. Vollständig zusammengebaut werden konnte er während der Fahrt allerdings erst nach der neuen Bahnunterführung im Goldacher Mühlegut, da er mit 6,50 Metern zu hoch für die Durchfahrt ist.

Mit einem Pferdefuhrwerk rollt der Turm von Staad nach Tübach. Bild: PD

Das ganze Projekt steht unter der Leitung von Karl Streule, von der Streule und Alder AG in Rorschach. Bereits vor drei Jahren sei mit der Planung begonnen worden, klärt er auf. «Ursprünglich war nicht vorgesehen, den Turm komplett zu sanieren. Als wir mit den Abbrucharbeiten begonnen haben, wurde aber sichtbar, dass die Konstruktion völlig faul ist.» Der neue Dachstuhl ist aus Tannenholz, und der Glockenstuhl wurde von Urs Kugler, Schreiner in Staad, in Zusammenarbeit mit Lanter Holzbau, Rorschach, aus Eiche hergestellt. Die Verzierungen und Abdeckungen sind aus Kupfer.

Auch Mitarbeiter sind Feuer und Flamme für das Projekt

Die Aachmühle, die auf alten Landkarten erstmals 1730 erwähnt wird, ist nicht nur ein Gebäude, sondern auch ein Stück greifbare Geschichte. «Für mich war klar, dass wir den Glockenturm nicht einfach so montieren, sondern diesem Moment mit einer Segnung einen würdevollen Rahmen geben wollen», sagt Karl Streule und ergänzt. «Auch meine Mitarbeiter sind begeistert von diesem Projekt. Sie waren sofort bereit, den Samstagnachmittag dafür zu opfern.»

Ein Stück technisches Kulturgut Von der Goldach in die Goldach In der Aachmühle schlummert ein technisches Kleinod: Sieben Tonnen schwer und über 150 Jahre alt ist das Wasserrad. 400 Liter Wasser pro Minute reichen, um Strom zu erzeugen, pro Jahr sind es 15’000 Kilowattstunden. Das reicht für den Eigenbedarf und knapp 30 weitere Haushalte. Das Wasser, das das Mühlrad antreibt, kommt aus der Goldach. Es wird von der Entlastungsstelle bei der Sportanlage Kellen durch einen Kanal zur Aachmühle geleitet, strömt über das Wasserrad, fliesst durch ein Gewölbe unter der Mühle hindurch, kommt oberhalb der Aachbrücke wieder zum Vorschein und mündet 400 Meter unterhalb des Weilers wieder in die Goldach. (rtl)

Der Grund, weshalb das Dach und der Glockenturm saniert werden, ist laut Karin Lehner von der Besitzerfamilie ein einfacher: «Das Dach war undicht und es hat reingetropft.» Nicht nur aus gläubiger Sicht, sondern auch aufgrund der grossen Tradition des Hauses, sei die Segnung eine schöne Sache. Trotz der geschichtlichen Bedeutung des Gebäudes haben Lehners keine finanzielle Unterstützung beantragt. «Wir zahlen die Sanierung aus der eigenen Tasche.»

Seit 1878 im Besitz der Familie Lehner

Zwischen 1680 und 1744 war die Familie Weibel Besitzerin der Mühle. Kurz nach der Übernahme ersetzte Hans Ulrich Weibel den aus dem Spätmittelalter stammenden Mühlenbau durch eine neue Anlage, die am 18. Januar 1878 abbrannte. Die seit 1875 als Besitzer der Aachmühle ausgewiesenen Josef Ignaz und Anton Lehner bauten im Brandjahr am gleichen Platz die heutige Mühle.

Gut zu erkennen ist die oberflächenbehandelte Kupferabdeckung. Bild: Rudolf Hirtl

Über 100 Jahre ist es laut Karl Streule her, seit Dach- und Glockenstuhl letztmals saniert wurden. Ähnlich wie bei den Kugeln auf Kirchtürmen, werden auch beim neuen Glockentürmchen der Aachmühle Münzen und Gegenstände, die an die Geschehnisse in diesen Tagen erinnern, in einem länglichen Behälter eingeschlossen und für die Nachwelt gesichert. Denn laut Karl Streule dürften gegen 150 Jahre erneut vergehen, ehe umfangreiche Sanierungsarbeiten anstehen.