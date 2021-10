Kultur Wortkunst, Plüschelefanten und eine Echse: «Kultur i de Aula» in Goldach startet in die 27. Saison «Kultur i de Aula» bringt auch in der kommenden Saison wieder Kabarett und musikalische Spezialitäten nach Goldach. Am 29. Oktober startet die Veranstaltungsreihe in die 27. Saison.

Christoph und Lollo sind am 29. und 30. Oktober in Goldach zu Gast. Bild: PD

Kabarett, Liederabend, Orchester: Schon bald wird bei «Kultur i de Aula» wieder gelacht und musiziert. Die Veranstaltungsreihe startet am 29. Oktober in die 27. Saison. Nachdem die letzte Saison Ende März nach nur einer Vorstellung beendet werden musste, sollen nun bis Anfang April 13 Anlässe über die Bühne in der Aula des Oberstufenzentrums Goldach gehen.

Alle Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren benötigen ein Covid-Zertifikat, wie es auf der Website heisst. Dort schreibt das Veranstaltungsteam: «Wir sind der Meinung, dass die 3-G-Regel geeignet ist, Ihre Sicherheit ebenso wie jene der Künstlerinnen und Künstler zu gewährleisten. Gleichzeitig ermöglicht dies einen grossen Schritt in Richtung Normalität.» Tickets sind seit vergangenem Montag auf der Website erhältlich.

Kindertheater für Erwachsene

«Kultur i de Aula» wartet in diesem Herbst wieder mit einem vielfältigen Programm auf. Zum Saisonstart sind Christoph und Lollo am 29. und 30. Oktober mit ihrem Programm «Mitten ins Herz» zu Gast. Das Wiener Liedermacher-Duo, heisst es im Programm, wende sich immer direkt an den Intellekt seiner Hörerschaft – mal klug und ernst, mal spöttisch und ein bisschen blöd. Immer mit dem Ziel: die Wirklichkeit durch Satire kenntlich zu machen.

Am 19. und 20. November tritt dann Erwin Grosche auf. Der Kabarettist aus Deutschland hat für sein Programm «Warmduscherreport Vol. 3» noch einmal die Glanzstücke und Lieblingsszenen aus über 40 Jahren Kabarett ausgepackt. Die Veranstalter schreiben:

«Grosse Wortkunst und im besten Sinne des Wortes Kindertheater für Erwachsene.»

Ebenfalls aus Deutschland stammt der Kabarettist Stefan Waghubinger, der am 7. und 8. Januar in Goldach zu Gast ist. In seinem vierten Soloprogramm «Ich sag's jetzt nur zu Ihnen» rüttelt Waghubinger an Türen, begegnet Plüschelefanten und antiken Göttern, schiesst auf Rasenroboter und ist endlich einmal ein Gewinner. Kein Wunder, spielt er doch gegen sich selbst Monopoly. Wieder einmal entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zum Brüllen komisch, heisst es im Programm.

Zwei von Heinz de Specht und ein Erfinder

Viele Besucherinnen und Besucher dürften die zwei Gesichter kennen, die am 11. und 12. Februar in der Aula zu sehen sind. Roman Riklin und Daniel Schaub sind bestens bekannt als ehemalige Mitglieder des Trios Heinz de Specht, das sich 2019 nach über 700 Konzerten auflöste. Bald schon aber stellten sich die beiden Songwriter die Frage: Was wäre, wenn sie zu zweit auf die Bühne zurückkehren würden? Die Antwort liefern Riklin und Schaub mit ihrem «Liederabend im Konjunktiv».

Am 4. und 5. März wird's dann nicht esoterisch, sondern «echsoterisch» mit Michael Hatzius und seiner Echse. Diese ist für ihre Fans längst ein Guru, wie die Veranstalter schreiben. Das Reptil voller Erfahrungen, Geschichten und Weisheit legt uns die Karten auf den Tisch. Vollständig erleuchtet und bestens ins Licht gerückt durch den mehrfach ausgezeichneten Puppenspieler Michael Hatzius.

Michael Hatzius und seine Echse. PD

Am 19. März lädt «Kultur i de Aula» zu einem Spezialabend mit Stefan Heuss und dem Innovationsorchester ein. Als leicht verschrobener Erfinder stellte Stefan Heuss bei «Giacobbo/Müller» regelmässig Innovationen vor, die den Anspruch hatten, Alltagsprobleme technisch elegant aus der Welt zu schaffen. Jetzt tritt er mit einem abendfüllenden Bühnenprogramm «Die grössten Schweizer Patente» auf. Mit dabei ist Leon Schätti, Berufsmusiker und Multi-Instrumentalist.

Lars Reichow kommt nach Goldach. PD

Am Wochenende vom 8. und 9. April endet die 27. Saison von «Kultur i de Aula». Den Abschluss macht Lars Reichow mit seinem «Wunschkonzert». Der Entertainer aus Deutschland zeigt die ganze Bandbreite seines künstlerischen Potenzials als Kabarettist, Comedian, Pianist und Sänger, heisst es im Programm. «Ein unterhaltsamer und genussvoller Abend.»