Kultur Wie sich die Jungen in der Stadt St.Gallen bewegen und was die Osterkrawalle 2021 auslösten: Die Mobile Jugendarbeit St.Gallen lädt ab sofort zu Stadtführung ein Von April bis Oktober organisieren Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Mobilen Jugendarbeit St.Gallen einmal im Monat eine Stadtführung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen dadurch ein eindrückliches Bild über die Nutzung des öffentlichen Raums aus Sicht der Jugendlichen.

Sandra Meyer. Leiterin der Mobilen Jugendarbeit erklärt denn Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Jugendkultur in St.Gallen. Bild: Samantha Wanjiru

Wer sich für die Jugendarbeit in St.Gallen interessiert, hat ab sofort die Möglichkeit, an einer Stadtführung teilzunehmen. Diese bietet die Mobilen Jugendarbeit der städtischen Dienstelle Kinder Jugend Familie an. Bei der Stadtführung wird aufgezeigt, an welchen Orten Jugendliche ihre Freizeit in der Innenstadt verbringen und wie sie den öffentlichen Raum der Stadt für ihre Zwecke nutzen. Dabei wird auf die Arbeitsweise der Mobilen Jugendarbeit aufmerksam gemacht.

Die Mobile Jugendarbeit ist ein Angebot der Offenen Jugendarbeit Zentrum. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, aktiv auf Jugendliche und ihre Bedürfnisse bezüglich der Nutzung des öffentlichen Raums in St.Gallen einzugehen. Geleitet wird die Mobile Jugendarbeit von der Sozialpädagogin Simone Meyer. Sie sagt: «Freitag- und Samstagabend gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Strasse der Innenstadt, um dort Gruppierungen von Jugendlichen anzusprechen.» Dabei dienen die angestellten Pädagogen und Pädagoginnen als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für die St.Galler Jugend. Im Austausch mit den Heranwachsenden stehen ihre Bedürfnisse und Wünsche im Zentrum. Die Mobile Jugendarbeit setzt sich für die Vermittlungsarbeit zwischen Einwohnern, Gewerbetreibenden, Behörden und Vereinen ein, um Jugendlichen eine sichere und faire Nutzung des öffentlichen Raums zu gewährleisten.

Stadtführung zeigt die Stadt aus Sicht der Jugendlichen

Bei der monatlichen Stadtführung erleben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Innenstadt St.Gallen aus Sicht der Jugendlichen. Auf der zweieinhalbstündigen Führung werden die zentralen Treffpunkte der Jugend aufgezeigt. Vom Marktplatz bis zum Einkaufszentrum Neumarkt werden mehrere Stationen besucht. Dabei geht Leiterin Simone Meyer auf den historischen Kontext der verschiedenen Jugendbewegungen der letzten Jahrzehnte ein. Zusätzlich wird erklärt, wie Jugendliche verschiedene Räume für verschiedene Zwecke nutzen.

So dient zum Beispiel der Klosterplatz im Sommer mehr als Picknickort denn als Partytreffpunkt. Hier wird seitens der Jugendlichen aus Respekt gegenüber der Kirche sehr auf Sauberkeit geachtet. Der Marktplatz ist Dreh- und Angelpunkt für Jugendliche, die am Wochenende in den Ausgang möchten. Bars und Restaurants geben hier den Heranwachsenden die Möglichkeit, sich vor dem Club nochmals mit Getränken und Essen zu stärken. Um das Sicherheitsgefühl zu stärken, werde der Marktplatz durch Kameras und häufiger Polizeipräsenz streng überwacht.

Der Rote Platz und die Osterkrawalle

Am Roten Platz fanden im März 2021 die bekannten Osterkrawalle statt. Jugendliche randalierten in den Strassen gegen die strengen Coronamassnahmen. Damals war es ihnen nur erlaubt, sich in Gruppen von maximal fünf Personen zu versammeln. Grössere Gruppierungen wurden von der Polizei vom öffentlichen Raum verwiesen. Clubs und Bars waren geschlossen und die Jugendlichen hatten kaum Möglichkeiten, sich auszuleben. Eine Tatsache, die viele Heranwachsende ärgerte. «Kurz vor den Krawallen berichteten uns viele Jugendliche, dass sie ständig von der Polizei vom öffentlichen Raum weggeschickt wurden, was viel Frustration auslöste», sagt Meyer. Die Grundstimmung unter den Jugendlichen sei deswegen sehr negativ gewesen. Im Austausch mit der Polizei versuchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dies zu vermitteln. Nachdem es dann aber zu Verhaftungen gekommen war, war das Fass bei vielen Jugendlichen voll und sie suchten einen Weg, ihrer Frustration Ausdruck zu verleihen. Die Ausartungen führten im Anschluss dazu, dass die Stadt Polizei, die Mobile Jugendarbeit und die Stiftung Suchthilfe ihre langjährige Zusammenarbeit intensivierten. Das Ziel dabei sei es, durch die Präventionsarbeit einer Wiederholung solcher Ereignisse entgegenzusteuern. Der Rote Platz ist mittlerweile wieder ein beliebter Platz für die Jugendlichen. Durch die optimale Lage zum Bahnhof und das Wohnzimmerdesign der Sitzplätze nutzen viele Heranwachsende den Platz, um sich mit Freunden auszutauschen.

Drogen, sexuelle Gewalt und Rassismus

Bei der Arbeit mit den Jugendlichen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fingerspitzengefühl beweisen. «Das Ziel der Mobilen Jugendarbeit ist es nicht, die Jugendlichen zurechtzuweisen», sagt Meyer. Im Gegenteil. Sie ermöglichen den Jugendlichen, ein offenes Gespräch über ihre Erfahrungen zu führen. So wird zum Beispiel beim Konsum von Drogen wie Alkohol darauf geachtet, die Jugendlichen für die Thematik zu sensibilisieren, ohne sie zu verurteilen. Die Suchtfachstellen veröffentlichen regelmässig Warnungen, wenn bekannt ist, dass gewisse Drogen mit Zusatzstoffen gestreckt werden. «Wir machen sie dann darauf aufmerksam, das es eine Website dafür gibt», sagt Meyer.

Themen wie sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Rassismus kommen immer wieder auf bei der Arbeit mit den Jugendlichen. Die Mobile Jugendarbeit steht mit verschiedenen Behörden im ständigen Kontakt, um Lösungen zu den Problemen zu finden. So werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kurz bevor sie auf die Strassen gehen, auf die Themen sensibilisiert, um ein waches Auge auf Übergriffe jeglicher Art zu haben. Durch interne Statistiken versuchen sie, solche Vorkommnisse zu quantifizieren. «Das hilft bei der Arbeit mit den zuständigen Behörden», sagt Meyer.

Anmeldungen für die Stadtführung werden telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen. Weitere Informationen findet man unter Mobile Jugendarbeit | stadt.sg.ch