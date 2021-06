Kultur Lupina erzählt Geheimnisse vom See: Diesen Sommer finden zum ersten Mal die Steinacher Musikfestspiele statt Nach der Produktion «Wasserland – ein Sommernachts-Sturm» im Jahr 2019 finden in diesem August nun die ersten Steinacher Musikfestspiele statt. «Lupina – die Legende vom Bodensee» wird erneut sowohl von Profis als auch von Laien-Schauspielerin aufgeführt.

2019 brachten Laiendarsteller aus Steinach und Profi-Schauspieler mit «Wasserland – ein Sommernachts-Sturm» ein Stück Steinacher Geschichte auf die Bühne. Bild: PD

(pd/woo) Zwei Jahre ist es her, seit sich ein Teil des Steinacher Seeufers in eine Bühne verwandelt hatte. Anlässlich des 1250-Jahr-Jubiläums der Gemeinde hatte der Trägerverein «Musiktheater 1250 Jahre Steinach» dort im Sommer 2019 das Stück «Wasserland – ein Sommernachts-Sturm» organisiert und aufgeführt. Mit an Bord waren Profi-Schauspielerinnen, aber auch zahlreiche Laiendarsteller aus Steinach.

Das Projekt genoss damals überregionale Aufmerksamkeit, rund 5900 Personen besuchten die 14 Vorstellungen auf einer eigens dafür gebauten Seebühne. Die Regionalplanungsgruppe Oberthurgau zeichnete das Projekt zum Oberthurgauer des Jahres aus.

Jetzt, zwei Jahre später, finden in diesem Sommer als Nachfolgeprojekt von «Wasserland» die ersten Steinacher Musikfestspiele statt. Aufgeführt wird «Lupina – Die Legende vom Bodensee», wie der Verein Steinacher Musikfestspiele mitteilt.



Zwei professionelle Kulturunternehmen als Partner

Hinter dem neuen Projekt stecken mehrere Personen, die bereits bei «Wasserland – ein Sommernachts-Sturm» mitgewirkt haben. Ziel sei ein Projekt, das nicht nur einmalig stattfindet, sondern auf längere Sicht und in einem stetigen Rhythmus musiktheatrale Produktionen in Steinach entstehen lasse, heisst es weiter. Mit den beiden Ostschweizer Kulturunternehmen Cirque de Loin und Theater Jetzt konnten gemäss Mitteilung zwei Partner gefunden werden, deren Hauptakteure Michael Finger und Oliver Kühn bereits 2019 an der künstlerischen Umsetzung von «Wasserland» beteiligt waren.

Cirque de Loin und Theater Jetzt erhielten vom Verein Steinacher Musikfestspiele den Auftrag, ein neues musikalisches Stück – wieder unter Einbezug von Laien aus der Gemeinde – für den Sommer 2021 zu kreieren. Auf dem Gelände hinter der Remise Weidenhof wird vom 11. bis 28. August nun das Singspiel «Lupina – Die Legende vom Bodensee» im Zirkuszelt des Cirque de Loin über die Bühne gehen.

Ein Abend voller Bodensee-Legenden und Musik

Die Steinacher Musikfestspiele laden das Publikum ein zu einem Abend voller Bodensee-Legenden und Fischersagen sowie Musik, Mystik, Gesang und Artistik. Zu einem Abend, an dem Lupina, das wundersame Mädchen, das mit den Fischen spricht, die Geheimnisse vom See erzählt. «Ein Abend, der ebenso verzaubert wie erschaudern lässt», wie es weiter heisst.

Gespielt werden mindestens zwölf Vorstellungen, jeweils von Mittwoch bis Samstag. Mit Kindervorstellungen, Workshops, Konzerten und einem gastronomischen Angebot werde der Weidenhof für drei Wochen zum Erlebnis für Gross und Klein.

Der Vorverkauf ist am 15. Juni gestartet, Tickets sind erhältlich auf www.steinacher-musikfestspiele.ch, via Eventfrog und an folgenden Vorverkaufsstellen: St.Gallen-Bodensee-Tourismus, Arbon-Tourismus, Gemeinde Steinach.