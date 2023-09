Freilichtspiel Vorstellungen zu 90 Prozent ausgelastet: Der Vereinspräsident von «Deckers Klara» zieht eine positive Bilanz Jeder Aufführung des Freilichtspiels auf dem Fünfländerblick wohnten rund 600 Zuschauerinnen und Zuschauer bei. Nur eine Vorstellung musste wegen eines Unwetters abgebrochen werden.

Im Mittelpunkt des Freilichtspiels steht eine eigenwillige Frau. Bild: Julia Nehmiz

Seit vergangenem Wochenende ist das Freilichtspiel «Deckers Klara» Geschichte. Das Stück rund um die eigenwillige Frau aus Grub SG wurde am Samstag zum letzten Mal auf dem Fünfländerblick aufgeführt. Zum Ende der Spielzeit zieht Cornel Fürer, Präsident des Vereins Freilichtspiel Fünfländerblick, eine positive Bilanz.

Cornel Fürer, Präsident des Vereins Freilichtspiel Fünfländerblick. Bild: Zvg. Freilichtspiel Deckers Klara

«Mit einer Auslastung von durchschnittlich 90 Prozent über die gesamte Spielzeit hinweg sind wir sehr zufrieden», sagt er. Umgerechnet heisst das, dass jeweils ungefähr 600 von 650 Tribünenplätzen besetzt waren. Vor Beginn der Spielzeit berechnete der Verein, dass eine 80-prozentige Auslastung nötig sei, um keinen Verlust zu schreiben. Wie die finanzielle Situation nach dem Freilichtspiel genau aussieht, lasse sich aber momentan nicht sagen, da es für die Berechnung noch viele unbekannte Faktoren gebe.

«Fest steht aber, dass wir mehrere tausend Besucherinnen und Besucher auf dem Fünfländerblick unterhalten und diesen die lokale Geschichte nähergebracht haben», sagt Fürer. Und das mit Erfolg: Sie hätten viele positive Rückmeldungen von Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen. Neben Standing Ovations, Gratulationen, Zuschriften und Leserbriefen habe man auch durch Leute, die sich nach dem Besuch des Freilichtspiels gleich als Helfende registriert hätten, Zustimmung für das Projekt erfahren.

«Wir hatten sehr viel Glück»

Die Aufführungen liefen laut Fürer grösstenteils nach Plan. Nur am 24. August machte das Wetter dem Freilichtspiel einen Strich durch die Rechnung. Ein starkes Gewitter mit Regen, Windböen, Blitzen und sogar Hagel zog über den exponierten Fünfländerblick. Das Publikum und die Darstellerinnen und Darsteller waren dem Unwetter unmittelbar ausgesetzt. Die Aufführung musste abgebrochen werden.

«Diese Vorstellung konnten wir eine Woche später wiederholen, sodass alle das ganze Theaterstück sehen konnten», sagt Fürer. Ansonsten spielte das Wetter mit. Zumeist war es warm und windstill auf dem Fünfländerblick. «Wir hatten sehr viel Glück. Nur an wenigen Vorstellungen mussten wir unsere 200 Militär-Wolldecken verteilen.»

Rund 100 Freiwillige wirkten pro Vorstellung mit

Auf einen einzigen Höhepunkt möchte sich Fürer nicht festlegen. «Jede Vorstellung war für mich persönlich ein riesiges Highlight», sagt er. Auch dass das Freilichtspiel nur von Freiwilligen gestemmt wurde, stimmt Fürer enthusiastisch. Auf der Bühne standen bei jeder Vorstellung die gleichen rund 60 Darstellerinnen und Darsteller. Es gab keine Doppelbesetzungen. «Mehr als 60 Personen haben ihre persönlichen Prioritäten hinter das Freilichtspiel gestellt», sagt Fürer.

Zu den Spielerinnen und Spielern auf der Bühne kamen nochmals rund 40 freiwillige Helfende. Sie chauffierten, grillten, organisierten und schminkten neben und hinter der Bühne. Pro Vorstellung wurden also rund 100 Personen mobilisiert. Der Verein habe bewiesen, dass man auch in der aktuellen Zeit ein solches Projekt auf Freiwilligenbasis stemmen könne. Die Herausforderung, 600 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Shuttlebussen pünktlich auf den Fünfländerblick zu bringen, diese dort zu verköstigen und die wenigen Flächen optimal zu nutzen, sei erfolgreich gemeistert worden.

Momentan ist kein weiteres Freilichtspiel geplant

Aber auch für den Vereinspräsidenten gibt es Lob. «Es ist vor allem Cornel Fürers positiven Art zu verdanken, dass dieses Leuchtturmprojekt einen solchen Erfolg verbuchen konnte», sagt Nicola Zoller, die ebenfalls dem Organisationskomitee angehört und für Marketing und Ticketing verantwortlich war.

Wie geht es jetzt nach der letzten Vorstellung weiter? Zuerst einmal kümmere man sich darum, dieses Projekt abzuschliessen, sagt Fürer. Manche Zuschauerinnen und Zuschauer waren von dem Stück so begeistert, dass sie sich als Freiwillige für den Rückbau, Aufräumarbeiten, administrative Arbeiten und weitere Aufgaben zur Verfügung stellten. Der Verein wird sich wie in den Statuten festgeschrieben per 31. Dezember 2023 auflösen. Das Freilichtspiel auf dem Fünfländerblick wird voraussichtlich eine einmalige Sache bleiben. Ein solch aufwendiges Vorhaben mit Freiwilligen zu stemmen, sei für das Organisationskomitee eine Herausforderung gewesen. «Ein weiteres Projekt steht nicht an», sagt Fürer.