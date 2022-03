KULTUR Islamophobie: Eine Podiumsdiskussion über die wachsende Fremdenfeindlichkeit gegenüber Muslimas und Muslimen In St. Gallen finden die jährlichen Aktionstage gegen Rassismus statt. Das Kollektiv We Talk veranstaltete am 25. März ein Podiumsgespräch in der Offenen Kirche St. Gallen. Dabei schafften es die Podiumsgäste elegant, zwischen persönlichen Erzählungen und fachlicher Expertise zu wechseln.

Von links: Moderator Tarek Nagiub, Islamwissenschafterin Amira Hafner al-Jabaji und Politikwissenschafter Ozan Zakariya Keskinkilic im Gespräch. Bild:pd/ Dani Fels

Vom 18. bis 29. März finden die Aktionstage gegen Rassismus im Kanton St. Gallen statt. Im Zuge der Aktionstage veranstaltete das Kollektiv We Talk eine Podiumsdiskussion über die wachsende Problematik der internationalen Islamophobie. We Talk wurde von den drei Kollektiven Berner Rassismus Stammtisch, dem Kollektiv Ostwind – Ostschweiz mit Migrationvorsprung und dem Förderverein des Institutes Neue Schweiz ins Leben gerufen. Ziel ist die Förderung des Dialogs über den Rassismus in der Schweiz.

Zur Podiumsdiskussion eingeladen waren die Schweizer Islamwissenschafterin und Publizistin Amira Hafner al-Jabaji und der deutsche Politikwissenschafter und Rassismusforscher Ozan Zakariya Keskinkilic. Die Moderation führte der Jurist und Mitbegründer des Schweizer Netzwerks für Diskriminierungsforschung Tarek Nagiub. Rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer folgten dem Gespräch.

Zwischen Anekdoten und wissenschaftlicher Expertise

Während der Podiumsdiskussion wurden Themen wie die Auswirkungen von 9/11 auf das mediale Bild der Muslime, die Kolonialisierung islamischer Länder und die Wichtigkeit der persönlichen Liberation von Muslimas und Muslimen besprochen. Dabei schafften es die Podiumsgäste elegant, zwischen persönlichen Erzählungen und fachlicher Expertise zu wechseln.

Zu Beginn las Keskinkilic aus seinem Buch «Muslimaniac» vor, in welchem er das Leben als Muslim in Deutschland und die Fixierung des Islams als zentrales Feindbild der Gesellschaft beschreibt. Seine Anekdoten gaben den Zuschauerinnen und Zuschauern eine eindrückliche Einsicht darüber, welche Ausgrenzung Muslimas und Muslime im Alltag ertragen. Der 33-jährige Autor sagte:

«Meine Tochter ist blond und man sieht ihr ihren Migrationshintergrund nicht an. So werde ich immer wieder gefragt, ob ich denn wirklich der Vater sei, da ich ‹orientalischer› aussehe als sie.»

Im Laufe des zweistündigen Gesprächs gingen die Experten auf den historischen und wissenschaftlichen Kontext der wachsenden Islamophobie ein. «Es wird immer wieder von der Politik und den Medien hinterfragt, ob unser Glaube mit den Grundwerten der Gesellschaft vereinbar sei, als wären wir gesetzlose Wesen, die nicht in eine Demokratie passen», sagte Amira Hafner al-Jabaji. Die Politisierung des Islams führe zu einer Einschränkung der Religionsfreiheit, was sich in Gesetzen wie dem Verhüllungsverbot widerspiegle.

Interessante Anmerkungen aus dem Publikum

Nach der Diskussion bekamen die Zuschauer und Zuschauerinnen, von denen viele einen islamischen Hintergrund hatten, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen zu teilen. So erzählte eine Muslima mit bosnischen Wurzeln, es sei ermüdend, sich immer wieder für ihre Religion zu rechtfertigen, was für viel Beifall im Publikum sorgte. Ein anderer Gast machte seinen Unmut über die Menschenrechtsverletzungen bei der Fussballweltmeisterschaft in Katar deutlich. Er befürchte, dass die Ereignisse um die WM den Islam wieder einmal in ein schlechtes Licht rückten und dies zu mehr Fremdenfeindlichkeit im Land führe. «Das Narrativ, dass die Religion für solche Missstände verantwortlich ist, muss gestoppt werden, indem Muslime und Muslimas ihre Stimme in den Medien erheben», sagte Amira Hafner al-Jabaji. Ein Appell, der das Publikum sichtlich berührte.

Beim anschliessenden Apéro servierte der Veranstalter orientalische Spezialitäten. Die Gäste blieben lange, um das persönliche Gespräch mit den Experten zu suchen. Dabei nahm sich Ozan Zakariya Keskinkilic die Zeit, sein Buch «Muslimaniac» mit persönlichen Widmungen zu signieren.