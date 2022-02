Kultur Die Grosse Schmelze in den Schweizer Bergen: Das Ortsmuseum Andwil zeigt, wie sich der Klimawandel auf die Gletscher auswirkt Das 1991 umgebaute Ortsmuseum Andwil ist ein altes Gebäude mit einer bewegten Geschichte, wie ein Rundgang zeigt. Es berichtet vom Andwiler Alltag aus vergangenen Zeiten. Die Wechselausstellung «Gletscherland Schweiz», die über Gletscher im Klimawandel und in der letzten Eiszeit erzählt, ist noch bis Ende März zu sehen.

Die farbig bemalte Fassade des Ortsmuseums Andwil an der Müliweierstrasse 9. Bild: Joshua Lindenmann

Eine aktuelle Wechselausstellung im Ortsmuseum Andwil befasst sich mit einem aktuellen Thema: den Gletschern. Die Ausstellung zum Schweizer Gletscherland teilt sich das Scheinwerferlicht mit der auf Andwil bezogenen Ausstellung Kisten, Kästchen und Schatullen. Erstere behandelt die Gletscher angesichts des Klimawandels und die Veränderungen, die damit einhergehen. Sie erklärt auch, warum wir auf Gletscher angewiesen sind und wie die Gletscherlandschaft der Schweiz im Kontext der letzten Eiszeit aussah.

Die Ausstellung wurde von der Glaziologin Christine Lévy, in Zusammenarbeit mit der IG Energie Andwil, entwickelt. Bei Letzterer geht es vor allem um «das Geheimnisvolle, die Vielfalt und handwerkliche Sorgfalt in der Gestaltung der alten Kästchen», wie Curdin Belart, Mitglied der Museumskommission, verrät.

Ausstellungsstücke über das Andwiler Torfstechen

Curdin Belart vom Andwiler Ortsmuseum. Ralph Ribi

Das Museumsgebäude, das auch über zwei Privatwohnungen verfügt, besteht aus vier Stockwerken, von denen drei für die Dauerausstellung reserviert sind. Diese konzentriert sich auf die Andwiler Dorfgeschichte und verschiedene Aspekte des vergangenen Andwiler Alltags, wie zum Beispiel das oft praktizierte Torfstechen. Ebenfalls findet man Ausschnitte aus der lokalen Tierwelt, in Form von einem Sammelsurium an ausgestopften Tieren, zwei alte Karzer und eine alte Schuhmacherwerkstatt.

Der Höhepunkt der Dauerausstellung bildet dabei die im Massstab 1 zu 5 angelegte, voll funktionierende Wassermühle, inklusive Sägewerk und Knochenstampfe, die sich im Keller befindet. Im Keller gibt es ausserdem einen im vergangenen Sommer renovierten Unterhaltungsraum, der für Apéros und Vorträge gemietet werden kann.

Vom Bürgerheim zum Ortsmuseum

Das Bauernhaus an der Müliweierstrasse 9 in Andwil hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 1834 wurde die Liegenschaft von der Gemeinde erworben, zum Bürgerheim umgebaut und dann mehrmals im späten 19. Jahrhundert erweitert, bevor es 1964 für immer seine Tore schliessen musste. 1986 entstand dann im Andwiler Gemeinderat die Idee, ein eigenes Ortsmuseum im ehemaligen Bürgerheim zu bauen, wozu er einen Kredit von 380'000 Franken aufnahm. Lanciert wurde das Projekt durch den ehemaligen Gemeinderatspräsidenten Albert Schwendimann, unter dem der Umbau 1991 fertiggestellt wurde. Betrieben wird das Museum von einer Museumskommission, bestehend aus sieben Freiwilligen.

Schwankende Besucherzahlen

«Die Besucherzahlen schwanken sehr stark und hängen auch vom Thema der Wechselausstellung ab», sagt Belart. So sei zum Beispiel die Ausstellung über die Mondlandung von Men J. Schmidt besonders beliebt gewesen. So eine Ausstellung sei mit sehr viel Arbeit verbunden. Die Arbeit beginne jeweils schon während der laufenden Ausstellung im Winter und dauere dann bis kurz vor der Neueröffnung im September an.

Die Ausstellung «Gletscherland Schweiz» ist noch bis Ende März zu sehen. Danach schliesst das Museum wieder, um mit einer neuen, derzeit noch nicht bekannten Ausstellung im September wieder zu öffnen.