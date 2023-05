Kultur-Frühling Billboards von Ernst Scheidegger bringen Miró, Dalí und Giacometti ans Seeufer Das Kunstprojekt «Billboards am See» auf dem Platz beim Kornhaus in Rorschach ist in diesem Sommer Plattform für den berühmten Fotografen Ernst Scheidegger.

Ernst Scheidegger in seinem Atelier in Zürich. Bild: Stiftung Ernst Scheidegger-Archiv, Zürich

Das amerikanische Wort Billboards heisst übersetzt Plakatwände. Der Verein Kultur-Frühling Rorschach hat seine Kunst-Billboards auf dem Kornhausplatz am See 2019 lanciert. In diesem Sommerhalbjahr bieten Porträts von Joan Miró, Salvador Dalí, Le Corbusier, Max Bill und Alberto Giacometti von den vier Quadratmeter grossen Billboards dem interessierten Publikum Einblick in das Schaffen des berühmten Schweizer Fotografen Ernst Scheidegger (1923–2016).

Der Clou: Ernst Scheidegger wurde am 30. November 1923 in Rorschach geboren. Dass er in der Geschichtsschreibung nicht als Rorschacher gilt, liegt daran, dass seine Eltern nach Zürich zogen, als er drei Jahre alt war. Sein 100-jähriger Geburtstag ist nun für den Verein Kultur-Frühling Anlass, Scheidegger und sein Werk in seiner Geburtsstadt der Ostschweizer Bevölkerung in Erinnerung zu rufen.

Lehre anstelle von Kunstgewerbeschule

Den Weg zum Fotografen geht Scheidegger in Zürich, seine Ausbildung fällt in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ein Berufsberater empfiehlt dem zeichnerisch begabten Jüngling einen Vorkurs in der Kunstgewerbeschule Zürich. Doch sein Vater will, dass er eine Lehre als Schaufensterdekorateur bei Jelmoli beginnt. Der Lehrmeister ist ein Nazi, der ihn für ein deutsches Sportfest auf dem Letzigrund Hakenkreuzfahnen nähen lässt. Um diesen üblen Dunstkreis zu verlassen, meldet sich Scheidegger als 17-jähriger freiwillig für die Rekrutenschule mit Aktivdienst im Krieg. Er beendet die Lehre, arbeitet als Dekorateur und kehrt in die Fotoklasse der Kunstgewerbeschule zurück, deren Lehrer Hans Finsler, Alfred Willimann und Max Bill (Formenlehre) seine Entwicklung beeinflussen.

Scheidegger ist wie alle seine Freunde nach dem Krieg ein überzeugter Kommunist und hilft 1946 als Freiwilliger beim Wiederaufbau in Titos zerstörtem Jugoslawien, wo er die Völker verbindende Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten aus Griechenland, Frankreich und England schätzt. Nach seiner Rückkehr aus Jugoslawien nennen ihn seine auf Stalin eingeschworenen Zürcher Kameraden «Titoist» und meiden ihn. Das ist das Ende seiner Vorstellungen der kommunistischen Ideenwelt.

Freier Mitarbeiter der weltberühmten Fotoagentur Magnum

Im Militärdienst im Bergell lernt er Alberto Giacometti kennen. Dessen Atelieratmosphäre fasziniert ihn. Es wird der Beginn einer langen Freundschaft. Er sucht fortan den Kontakt zu Künstlern, Architekten, Gestaltern und Filmern. Seines Mangels an kunsthistorischer Bildung bewusst, besucht er Kurse an der Kunstgewerbeschule sowie Vorlesungen über Kunstgeschichte an der ETH, wo er den bereits renommierten, sieben Jahre jüngeren Fotografen Werner Bischof kennenlernt. Beide interessiert die neue Entwicklung in der Fotografie: die Fotoreportage. Sie beginnen zusammen als Fotoreporter zu arbeiten, und Scheidegger wird freier Mitarbeiter der 1952 von Robert Capa gegründeten prestigeträchtigen Agentur Magnum, der auch Bischof angehört. Es entstehen Foto-Reportagen aus der arabischen Welt, aus Indien und dem Fernen Osten für namhafte Zeitschriften wie «Paris-Match», «Life», «Stern» und für die Wochenendbeilagen der NZZ.

Als Werner Bischof 1954 bei einem Unfall in Peru stirbt und im gleichen Jahr Robert Capa in Indochina in einem Minenfeld umkommt, wendet Scheidegger sein fotografisches Schaffen der Kunstwelt zu. Er sucht aktiv Einblick in die Ateliers der namhaften Künstler seiner Zeit und profitiert dabei von seiner Freundschaft mit Giacometti, der ihm einen einzigartigen Zugang der Beobachtung an der Arbeit gestattete. Dies öffnet ihm die Türen zu den Ateliers grosser Künstler wie Salvador Dalí, Joan Miró, Le Corbusier, Marc Chagall, Hans Arp oder Bernhard Luginbühl. Sie alle werten seine Arbeit als Kunstform.

Sein Foto ist auf der blauen 100-Franken-Banknote

In Scheideggers Fotobuch «Einblicke – Begegnungen mit Künstlern des 20. Jahrhunderts»» schreibt der Schriftsteller Peter Zeindler: «Die Auseinandersetzung mit Künstlern ist eine Konstante in Scheideggers Leben. Sie beeinflusst sein fotografisches Vorgehen und befähigt ihn, Kunst und Entstehung im Atelier lebendig zu machen. Scheidegger und mit ihm der Betrachter bekommen Einblick in künstlerische Prozesse.»

Alberto Giacometti arbeitet an einem Gips, Paris, ca. 1958. Bild: Stiftung Ernst Scheidegger-Archiv, Zürich

Scheidegger war nicht nur Fotograf, sondern auch Maler, Verleger, Galerist, Ausstellungsmacher und Cineast. Sein Schaffen krönte das Bundesamt für Kultur 2011 mit dem Grand Prix für Design. Es sind indessen seine Porträts von Künstlern an der Arbeit in ihren Ateliers, mit denen Scheideggers Name für immer verbunden bleibt. Diesen Aspekt seines Werks will der Kultur-Frühling auf den Billboards dem Publikum zeigen. Aus der langen Liste von Namen hat der Verein dafür die fünf Porträts von Dalí, Miró, Bill, Le Corbusier und Giacometti ausgewählt.

Ernst Scheidegger starb am 16. Februar 2016 in Zürich. Sein Blick auf all die Künstler prägt bis heute unser Bild von ihm – speziell sein Porträt Giacomettis ist der ganzen Schweiz millionenfach bekannt als Abbildung auf der blauen 100-Franken-Banknote.