Kultur Das St.Galler Kleintheater Parfin de siècle bekommt einen neuen Namen Fast niemand kenne den Namen des kleinen Theaters am Pic-o-Pello-Platz in der St.Galler Altstadt. Deswegen haben Theaterleiter Matthias Flückiger und der Theaterverein eine Namensänderung beschlossen. Als Theater Trouvaille wollen sie nun durchstarten.

Mit neuem Namen in die Zukunft: Blick in den alten Zuschauerraum des Kleintheaters Parfin de siècle, das jetzt Theater Trouvaille heisst. Bild: Tobias Garcia

Die Sommerpause ist vorbei. Wenn am 13. September die nächste Premiere ansteht, spätestens dann soll der Name auf der Website aktualisiert sein. Noch ist das charmante Kleintheater unter seinem Namen zu finden, den ihm die Gründer Arnim Halter und Regine Weingart 1997 gaben: Theater Parfin de siècle.

Doch dieser Name ist Geschichte. Der Vorstand des Trägervereins hat einen neuen Namen ausgesucht und diesen an der Hauptversammlung vergangenen Donnerstag vorgestellt: Neu heisst es Theater Trouvaille.

Fast niemand habe das Wortspiel verstanden

Theaterleiter Matthias Flückiger ist glücklich über den neuen Namen. Den alten Namen hätten nur wenige gekannt, und die allerwenigsten hätten das Wortspiel, das im Namen steckt, verstanden. Wer weiss schon, dass Fin de Siècle die Epoche des ausgehenden 19. Jahrhundert meint, dass man par fin mit nach Ende übersetzen könnte, dass parfin wie Parfum klingt – kurz, ein für St.Gallen vielleicht zu komplizierter Name.

Matthias Flückiger, seit 2021 Theaterleiter, freut sich über den neuen Namen. Bild: Tobias Garcia

Flückiger erzählt, dass er permanent den Namen erklären musste, auf Ämtern, beim Getränkekauf für die Theaterbar, sogar bei Gästen im Restaurant Splügen, das direkt gegenüber des Theaters liegt. Der neue Name beinhalte, dass man das Theater finden müsse (trouver) – der Eingang liegt versteckt am Mühlensteg, vom Pic-o-Pello-Platz aus nicht zu sehen –, dass im Theater aber Fundstücke (trouvaille) auf einen warten. Man findet also theatrale Schätze, wenn man das Theater gefunden hat. Und, auch wichtig, der Name baue eine Brücke zum alten Namen, zum Erbe von Regine Weingart und des im Juni verstorbenen Arnim Halter.

Als vor drei Jahren feststand, dass Flückiger neuer Leiter des Theaters wird, hätten ihm Weingart und Halter gesagt, dass der Name Parfin de siècle ihrer sei, dass sie ihn mitnehmen würden. Jetzt, vor der Namensänderung, hätte er das nochmals mit Regine Weingart besprochen, sie habe es für gut befunden.

Neuer Name darf nicht einfach an Fassade angebracht werden

Den neuen Namen habe der Vorstand gewählt, er selber habe nicht mit abstimmen dürfen, sagt Matthias Flückiger. Eine Findungskommission hatte mehrere Vorschläge präsentiert, die der Vorstand dann intensiv diskutierte. Auch weit vorne: Theater zum Mühlensteg. Aber die Mehrheit habe dann für Theater Trouvaille gestimmt.

Wann der neue Name und das neue Logo aussen angebracht werden können, weiss Matthias Flückiger nicht. Er hofft, bald. Einfach ein neues Schild, einen neuen Schriftzug anbringen, darf er nicht. Das Gebäude, in welchem das Theater eingemietet ist, steht im erweiterten Dunstkreis des denkmalgeschützten Stiftsbezirks.

Die Stadt plane demnächst, die Fassade zu renovieren, sagt Flückiger. Er hofft, dass er im Zuge der Renovation das neue Logo, den neuen Namen anbringen darf. Schön fände er auch, wenn von unten, vom Pic-o-Pello-Platz aus, gleich zu erkennen wäre, wo der Eingang des Theaters ist. Aber auch das muss noch abgeklärt werden.

In der Weihnachtszeit wurde das Haus zum Adventskalender. Jetzt soll die Fassade des Gebäudes, in welchem das Kleintheater Parfin de siècle seit 1997 beheimatet ist, saniert werden. Bild: Ralph Ribi

Die nächste Premiere steht, die übernächste noch nicht

Nicht nur an der Fassade, auch am Inhalt gibt es noch einiges zu tun. Die nächste Premiere ist gesetzt, ab dem 13. September spielen Flückiger und Volker Ranisch die englische Komödie «Das Pflichtmandat». Schon ein paar Tage vorher steht die Wiederaufnahme der Komödie «Kunst» auf dem Programm.

Was danach auf die Bühne im ehemaligen Atelier des Künstlers Max Oertli (er schuf unter anderem den Gaukler-Brunnen vor dem Kunstmuseum oder bunten Stahl-Brunnen am Vadianplatz) kommt, ist noch offen. Im November soll noch eine Produktion Premiere feiern, Flückiger nennt sie «carte blanche», es gebe Ideen, aber noch müssten einige Eckpunkte geklärt werden. Und auch für nächstes Jahr, die nächste Spielzeit und zugleich die erste unter neuem Namen kann er noch keine Produktionen nennen. Ja, er sei noch am Lernen.

Seine zweite Spielzeit, die erste ohne Corona-Restriktionen, sei gut gelaufen. Im vereinsgeführten Kleintheater gehen die Spielzeiten von Januar bis Dezember und nicht wie an subventionierten Häusern von August bis Juni. Flückiger, seit 2021 Leiter des Kleintheaters, konnte 2022 in 61 Veranstaltungen 2176 Zuschauerinnen und Zuschauer begrüssen (nicht miteingerechnet sind dabei Veranstaltungen Dritter wie etwa eine Lesung des Literaturhauses Wyborada). Der Trägerverein habe die Mitgliederzahlen um rund zehn Prozent gesteigert.

Jetzt muss sich nur noch der neue Name herumsprechen – und das Kleintheater etwas mehr ins Bewusstsein der Leute bringen, so die Hoffnung des Leiters. Dann finden vielleicht noch ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer mehr den Weg an den Mühlensteg 3, ins Theater Trouvaille.