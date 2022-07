KULTUR Blues-Award-Gewinnerin und Glam-Rocker kommen nach Gossau: Nach zwei Jahren Coronapause finden die Blues & Rock Nights wieder statt Eine Mischung zwischen Festival und Stadtfest seien die Blues & Rock Nights in Gossau, so der Veranstalter. In zwei Jahren Pause habe sich viel Vorfreude angestaut.

Von sanfterem Blues bis schweisstreibendem Rock: Die Blues & Rock Nights Gossau wagen dieses Jahr wieder diesen Spagat – nach zwei Jahren Coronapause. Archivbild: Urs Bucher

Ein paar Stunden Regen und schon hat sich das Open Air St.Gallen in einen Schlammspielplatz verwandelt. «Das gehört einfach zu diesem Anlass», sagt Ralf Huber. Und doch ist er gerade froh, dass sein Festival über einen festen Boden verfügt. Die Blues & Rock Nights finden mitten in Gossau statt, auf dem Marktplatz, ein Wochenende nach dem Open Air St.Gallen, am 8. und 9. Juli. «Hoffentlich bei gutem Wetter. Es ist auch bei uns matchentscheidend», sagt Huber, Inhaber der RHC GmbH in Appenzell. Die Firma veranstalte rund 80 Events pro Jahr, vermittle Künstler, vor allem Comedians, so der Inhaber.

Zwischen Festival und Stadtfest

Zum 19. Mal finden die Blues & Rock Nights bereits statt, Huber organisiert sie zum 12. Mal. Er habe lange in Gossau gewohnt, veranstalte «die Mischung aus Festival und Stadtfest» aus Freude an der Gesellschaft. «Es verbindet die Menschen, und das ist nach Corona wichtiger denn je.»

Wegen der Pandemie fielen auch die Blues & Rock Nights zwei Jahre lang aus. Huber sagt:

«In dieser Zeit hat sich viel Vorfreude angestaut. Bei mir, bei den Bar- und Foodstand-Betreibern, bei den Bands.»

Letzten Herbst hat er begonnen, die Bands zu buchen. Damals habe bei den Veranstaltern und bei den Musikern noch Unsicherheit geherrscht, er habe von etwas tieferen Gagen als üblich profitiert. «Gerade steigen die Preise stark an. Der Markt blüht wieder auf.»

Ausgelassene Stimmung bei den Fans an einem gut besuchten Abend 2019. Bild: Urs Bucher

5000 bis 8000 Besucherinnen und Besucher pro Abend erwartet Huber in Gossau. Anders am Open Air St.Gallen müssen sie keinen Festivalpass kaufen, der Eintritt ist frei. Sponsoren finanzieren die Blues & Rock Nights. «Unser Anlass ist nur klein und fein. Trotzdem gehört er zu den fixen Terminen im Kalender vieler Gossauerinnen und Gossauer», sagt Huber. Viele Schweizer Bands stehen auf der Bühne, nur der Headliner stammt aus dem Ausland, aus Grossbritannien. The Original Jukebox Heroes bringt den Rock der 70er-Jahre auf die Bühne, spielen fast schon nostalgische Welthits und versprechen, das Publikum zurück in die Zeit des Discoglitzers, des Glams und der Plateaustiefel zu katapultieren. Veranstalter Huber freut sich persönlich auf den Auftritt des St.Galler Künstlers GK. «Er nennt sich Mister Funk und bewegt jedes Mal die Menschen», so Huber.

Tanzen bei der Night 2019. Bild: Urs Bucher

Blues für die Bühne, nicht für den Jazzkeller

Zwar sei sein Team gut vorbereitet und der Aufbau der Bühne, der am Donnerstag startet, bereits fertig organisiert. Richtig geniessen könne er den Anlass erst, sobald er reibungslos gestartet sei und «super Stimmung» aufkomme. Beim Auftritt von Lilly Martin werde es etwa so weit sein, schätzt er. Die Gewinnerin des Swiss Blues Awards 2020 steht am Samstag ab 22.30 auf der Bühne. Sie sei Beweis dafür, dass an den Blues & Rock Nights nach wie vor Blues vertreten ist. «Gelegentlich bekommen wir zu hören, dass Rock deutlich obenaus schwingt», sagt Huber.

Kein Wunder, sondern logisch, meint er. Die meisten dieser Kritikerinnen und Kritiker würden an Blues denken, wie man ihn in einem Jazzkeller hört.

Veranstalter Ralf Huber. Bild: pd

«Wir produzieren aber nicht für den Jazzkeller, sondern für ein Festival mit Bühne und grossem Publikum. Wir benötigen Blues mit Pepp.»

Ebendiesen Charakter seines Festivals mag Huber. Und die Gegensätze. Nach «der sehr bluesigen Lilly Martin» geht es energiegeladen weiter, sagt Huber. Krokus-Gitarrist Fernando von Arb spielt dann mit seiner Band Bad Ass Romance. Sie hätten sich einen Namen mit schweisstreibenden Liveshows gemacht.

Weiblicher Blues

Neben Lilly Martin sind weitere Musikerinnen an den Blues & Rock Nigths zu hören. Zur Rheintaler Band High Meadow etwa gehören zwei Frauen: Nicole Schlatter, die Sängerin, und Caty Cassani am Schlagzeug. An vielen Festivals sind Musikerinnen nach wie vor in der Minderheit. Das Festival Moon & Stars in Locarno lud dieses Jahr zu einer Ausgabe mit rein männlichem Line-up ein. Das brachte den Organisatoren einen Shitstorm ein. Was sagt Huber dazu?

«Es gibt nun mal mehr Männer- als Frauenbands. Das Gute am Blues: Das Genre ist von wahnsinnigen Frauenstimmen geprägt.»

Auch wenn das Wetter besser mitspielt als in der ersten Open-Air-St.-Gallen-Hälfte, sind da noch immer die steigenden Corona-Fallzahlen, die Sommerwelle. Huber lässt sich die Vorfreude deswegen nicht verderben. Natürlich gebe es noch immer Menschen, die Angst vor einer Ansteckung hätten. «Aber da sind auch viele andere.»