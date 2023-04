Kündigung Wegen unterschiedlicher Vorstellungen: Der Präsident des Vereins St.Gallen-Bodensee-Tourismus geht per sofort Der Präsident von St.Gallen-Bodensee-Tourismus Andreas Deuber hat sich entschieden, sein Amt per sofort niederzulegen. Die Gründe liegen in einer unterschiedlichen Vorstellung zur Führung der Geschäftsstelle.

Tourismusprofessor Andreas Deuber war seit Juni 2022 Präsident des Vereins St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Bild: PD

Unterschiedliche Auffassungen über die Führung der Geschäftsstelle haben Andreas Deuber dazu bewogen, sein Amt per sofort niederzulegen. Dies teilt der Verein am Montag per Communiqué mit. Der Vorstand nehme den Rücktritt mit Bedauern zur Kenntnis. «Ich danke Andreas Deuber im Namen des Vorstandes und persönlich für seinen grossen Einsatz und wichtigen Erfolgsbeitrag in einer kritischen Übergangsphase, in der er den Verein umsichtig und erfolgreich geführt hat», lässt sich Vizepräsidentin und Stadtpräsidentin Maria Pappa zitieren.

Der Vorstand werde, bis eine Nachfolge bestimmt ist, von Pappa geleitet. Das Präsidium wird öffentlich ausgeschrieben.

Neue Strategie von St.Gallen-Bodensee-Tourismus

Andreas Deuber arbeitete seit 2018 im Vorstand des Vereins St.Gallen-Bodensee-Tourismus mit, zu dessen Präsidenten er am 2. Juni 2022 durch die Vereinsversammlung gewählt wurde.

An dieser Versammlung wurde die neue Strategie von St.Gallen-Bodensee-Tourismus präsentiert, an deren Erarbeitung Deuber in zentraler Funktion mitgewirkt hatte. Auf der Basis dieser neuen Grundlage gelang es, eine neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt St.Gallen für die Jahre 2023-2026 zu vereinbaren. Das Stadtparlament bewilligte die dazugehörige Finanzierung in der Höhe von jährlich 780’000 Franken für die entsprechende Leistungsperiode. (pd)