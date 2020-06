Kronenkreisel und Seeufer als Knackpunkte: Goldach lässt Bürger und Parteien bei der Ortsplanung mitreden - deren Vorstellungen gehen aber auseinander Die Gemeinde Goldach hat einen neuen, digitalen Weg bestritten, um die Bürgerinnen und Bürger nach ihrer Meinung zur Ortsplanungsrevision zu befragen. Mit dem Rücklauf ist sie zufrieden. Auch die Parteien haben sich geäussert.

Dass die Gemeinde die Bevölkerung aktiv in die Ortsplanung einbezieht, kommt bei den Ortsparteien gut an. Bei der Gestaltung des Kronenkreisels und der St.Gallerstrasse zum Beispiel gehen die Meinungen aber auseinander. Bild: Rudolf Hirtl

Infoveranstaltungen waren während der vergangenen Wochen infolge der Coronamassnahmen auch in Goldach nicht möglich. Dennoch ist Gemeindepräsident Dominik Gemperli zufrieden mit den Rückmeldungen, die aus der Bevölkerung zur Ortsplanungsrevision erfolgt sind.

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli (CVP). Bild: Ralph Ribi

Bis Ende Mai sind bei der Gemeinde dazu rund 200 Antwortkarten schriftlich eingegangen. An der Onlinebefragung haben sich zirka 100 Personen in Texteinträgen geäussert, 40 haben Einträge auf den Antwortkarten getätigt. Weitere 40 Personen haben ausserdem jeweils den umfassenden und den kürzeren Fragebogen ausgefüllt. Gemperli sagt:

«Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine anspruchsvolle, eher trockene Materie handelt, ist der Rücklauf gut.»

Auch die Parteien haben sich zur Ortsplanung geäussert. Die Stossrichtung des Gemeinderats stimmt, findet der Vorstand der Goldacher FDP. Die Ortspartei begrüsse das Vorgehen des Gemeinderats, die Bevölkerung zu involvieren, schreibt sie in einer Mitteilung. Auch den mit der Revision angestrebten Zielen stimme die Partei im Grundsatz zu, etwa der grossen Bedeutung des Sees.

Strassenführung sei nicht zielführend

Allerdings werfe in diesem Zusammenhang die Planung des Kronenkreisels Fragen auf: Die Strassenführung stehe konträr zum Ziel, den See näher ans Dorf zu bringen.

Für den Kronenplatz sind verschiedene Varianten geprüft worden. Als Bestvariante befunden wird ein dreiarmiger Kreisel, der die Tübacherstrasse mit der St.Gallerstrasse verbindet. Ein direkter Zugang zum See wäre nicht mehr vorgesehen, was die FDP-Ortspartei bemängelt: «Dass Goldach eine Seegemeinde ist, müsste beim Kronenkreisel deutlich sichtbar sein.»

Roland Kägi, Präsident der FDP Goldach. Bild: PD

Für Roland Kägi, Präsident der FDP Goldach, sollte der Kreisel seine Funktion unbedingt beibehalten:

«Er gilt als Tor vom Dorf zum See.»

Weiter lasse die positive Fragenformulierung wenig kritische Rückmeldungen zu. Niemand werde zum Beispiel folgende Frage verneinen: «Sind Sie der Meinung, dass das Gebiet Seegarten mit besonderer Sorgfalt zu entwickeln ist?»

SP will weder Hotel noch Wohnungen am See

Ein Hotel am See oder ein Pier beim Hafen – das sind für die FDP mutige Ideen, die sie begrüsst. Mit einem Hotel, Wohn- oder Gewerbebauten im Gebiet Seegarten ist die SP hingegen nicht einverstanden: Dies passe nicht zur regionalen Seeuferplanung, das Gebiet soll in erster Linie der Erholung dienen. Für Wohnungen sei die Distanz zum Dorf zu gross, für Hotels sind in der Region andere Standorte angedacht, die mit dem ÖV besser erschlossen seien.

Die SVP will das Goldacher Seeufer ganzjährig für Freizeitaktivitäten beliebt machen, die SP hingegen ein naturbelassenes Naherholungsgebiet. Bild: Tino Dietsche

Die SP will einen regionalen Masterplan, in dem sich die drei Seegemeinden punkto Siedlungs- und Verkehrsentwicklung aufeinander abstimmen. Die SP Rorschach Stadt am See schreibt:



«Grundsätzlich finden wir es fragwürdig, dass Goldach die Ortsplanung als Gemeinde für sich macht.»

Dies hätten die drei zusammenwachsenden Gemeinden gemeinsam angehen sollen. Während die SP der Ausdehnung der Siedlungsfläche entgegenwirkt und vermehrt Konzepte zum sozialen Wohnungsbau bevorzugen will, steht auch die SVP Goldach der inneren Verdichtung und dem haushälterischen Nutzen grundsätzlich positiv gegenüber, schreibt die Partei.

Für ein ganzjähriges Freizeitangebot am See

Die wenigen grünen Oasen, die es im Zentrum noch gebe, will die SVP-Ortspartei möglichst erhalten: Trotz verdichtetem Bauen solle das Wohnen auch im Zentrum lebenswert sein.

Für die SVP gehören die Seepromenade und das Gebiet Seegarten zum schönsten Naherholungsgebiet der Gemeinde, wo sowohl Einwohner als auch Gäste und Touristen gerne ihre Freizeit verbringen. Die SVP will die Seepromenade noch attraktiver gestalten – durch Restaurants, Freizeitangebote oder eine Unterführung zum See – und eine Ganzjahresnutzung erreichen: «Es ist doch schade, dass der schönste Fleck der Gemeinde während rund sieben Monaten im Jahr nicht genutzt werden kann», schreibt die SVP weiter. Auch eine ÖV-Anbindung dorthin solle geprüft werden.

CVP will Arbeitsplätze erhalten und ausbauen

Die Parteileitung der CVP Goldach schätzt es ebenfalls, dass der Gemeinderat die Bevölkerung miteinbezieht, schreibt Präsidentin Jana Brändli. Es gehe jetzt darum, Tendenzen zu spüren. Die CVP habe Verständnis dafür, dass sobald man persönlich betroffen sei, die Meinung zu einzelnen Fragen eine ganz andere Rolle spiele. Dass der Seebezug gestärkt werde, sei aber wichtig. Im öffentlichen Raum sollen Begegnungs- und Freiräume geschaffen werden. Eine innere Verdichtung sieht die CVP primär in Zentrumsnähe vor. Weiter soll der Rat den Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen fördern, «dass Goldach ein attraktiver Standort in jeder Hinsicht bleibt».

Derzeit wertet die Gemeinde die Vernehmlassungsantworten aus. Laut Gemeindepräsident Gemperli sollen einige Themenbereiche vertieft und direkt in den betroffenen Quartieren vorgestellt werden.