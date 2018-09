Kritik an Kunst im St.Galler Rathauskeller Jahr für Jahr kauft die Stadt St.Gallen Werke einheimischer Künstlerinnen und Künstler. Die Hälfte der Sammlung schlummert im Rathauskeller. Bilder, die unbedingt ans Tageslicht müssten, findet SP-Parlamentarierin Beatrice Truniger in einem Vorstoss. Seraina Hess

Kristin Schmidt im Keller des Rathauses, wo sich etwa 500 Bilder der städtischen Sammlung befinden. (Bild: Ralph Ribi)

Auch mit regelmässigen Einkäufen bei lokalen Künstlerinnen und Künstlern kommt die Stadt ihrem Auftrag zur Kulturförderung nach. Gleichzeitig beschafft sie sich auf diese Weise einen beträchtlichen Kunstfundus, aus dem Innenräume sowohl im Rathaus als auch in anderen städtischen Gebäuden immer wieder neu dekoriert werden.

Kristin Schmidt, Co-Leiterin der städtischen Kulturförderung. (Bild: Ralph Ribi)

Aufgehängt sind Gemälde, Grafiken und Fotografien nicht nur in Gängen und Foyers, sondern auch in den Büros kunstliebender Verwaltungsmitarbeiter: Sie dürfen für die weissen Wände wählen, was ihnen gefällt. «Es gibt einen regen Leihverkehr. Wenn jemand pensioniert wird, der ein beliebtes Bild bei sich hängen hatte, kommt es rasch zur Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Mitarbeitern», berichtet Kristin Schmidt, Co-Leiterin der städtischen Kulturförderung. Von den inzwischen etwas mehr als 1000 Werken ist gut die Hälfte aufgehängt – die andere verbleibt im Rathauskeller.

Genau das bemängelt jetzt eine Stadtparlamentarierin: Beatrice Truniger (SP) will die «städtische Kunstsammlung aus dem Dornröschenschlaf erwecken». So lautet die Interpellation, die sie dem Stadtrat eingereicht hat.

Truniger kam der Geistesblitz in Wien

Inspiration zum Vorstoss holte sich Truniger im benachbarten Ausland. Auf dem Ausflug der SP/Juso/PFG-Fraktion in Wien erzählte der Reiseführer von der Artothek MUSA, in der Einheimische für ein monatliches Entgelt von 2,50 Euro Kunst für den eigenen Wohnraum mieten können. Ein Konzept wie dieses schlägt die Interpellantin nun auch dem Stadtrat vor.

Stadtparlamentarierin Beatrice Truniger, SP. (Bild: PD)

«Mir ist klar, dass die Ausleihe mit administrativem Aufwand verbunden wäre. Ausserdem müssten alle Werke in einem Katalog erfasst werden», sagt Truniger. Ob die Idee auf irgendeine Weise umzusetzen ist, sei dahingestellt; wichtig ist der Politikerin, dass die Werke der Bevölkerung zugänglich sind – ganz gleich, in welcher Form: «Ob als Ausleihe, in einer Ausstellung oder in mehr öffentlichen Gebäuden als bis anhin.» Sie will deshalb vom Stadtrat wissen, welche Schritte nötig wären, die Kunstwerke einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen. Die kunstaffine Stadtparlamentarierin sagt:

«Es darf nicht sein, dass die Bilder im Keller verstauben.»

Beatrice Trunigers Anliegen dürfte auch bei Künstlerinnen und Künstlern, die der Stadt bereits Werke verkauft haben, gut ankommen, sagt St.Galler Zeichnerin Lika Nüssli: «Es ist frustrierend, für die Schublade zu arbeiten. Werke, die im Archiv vor sich hin existieren, haben wir Kunstschaffenden zu Hause schon genug.»