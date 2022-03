KRIEG IN DER UKRAINE 100'000 Franken Soforthilfe: St.Galler Stadtrat unterstützt humanitäre Hilfe in der Ukraine – und bereitet sich auf die Ankunft von Geflüchteten vor Zwei Wochen nach Kriegsausbruch haben erste Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadt St.Gallen Zuflucht gefunden. Der Stadtrat unterstützt nun das Schweizerische Rote Kreuz mit einer Soforthilfe von 100'000 Franken und aktiviert Raumreserven zur Aufnahme von weiteren Geflüchteten.

Vergangenen Samstag gingen rund 1500 Personen in St.Gallen auf die Strasse, um für Frieden in der Ukraine und Solidarität für die Geflüchteten zu demonstrieren. Bild: Benjamin Manser (5. März 2022)

Rund zwei Millionen Menschen sind seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine geflüchtet. Die grosse Mehrheit sind Frauen und Kinder. Während Männer im wehrpflichtigen Alter zur Landesverteidigung vor Ort bleiben müssen, verlassen alle anderen, so schnell es geht, das Land. In der ganzen Schweiz und auch in St.Gallen ist die Solidarität gross. Vergangenen Samstag gingen rund 1500 Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Strasse.

18 Bilder 18 Bilder Bild: Benjamin Manser

In den vergangenen Tagen sind auch die ersten Geflüchteten hierzulande angekommen. Rund 1300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bis dato in der Schweiz untergekommen. Auch in St.Gallen haben einige Ukrainerinnen und Ukrainer Zuflucht gefunden, wie der Stadtrat am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Wie viele es in den kommenden Tagen und Wochen noch werden, ist schwierig abzuschätzen. Der St.Galler Stadtrat aktiviert nun aber vorsichtshalber die Raumreserven der Stadt, heisst es im Communiqué. Ausserdem würden zusätzliche Räume organisiert.

Stadtrat ruft zur Unterstützung von Hilfsorganisationen auf

Zu allfälligen privaten Raumangeboten lässt der Stadtrat verlauten:

«Aktuell reichen die Unterkünfte des Bundes, des Kantons und der Gemeinden für eine vorübergehende Unterbringung aus.»

Sollten die Kapazitäten dereinst nicht mehr ausreichen, sei der Stadtrat dankbar für eine Übersicht an privaten Angeboten. Wer bereit sei, Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen, solle sich bei den Sozialen Diensten der Stadt melden.

Es müsse nun alles getan werden, um die Menschen zu schützen und humanitäre Hilfe zu leisten: in der Ukraine selbst, den Nachbarländern und in ganz Europa. Der Stadtrat ruft in der Mitteilung ausserdem die St.Galler Bevölkerung dazu auf, Organisationen und Hilfswerke zu unterstützen.

Auch finanziell möchte der Stadtrat die humanitären Bemühungen in der Ukraine unterstützen. Als Soforthilfe hat er an seiner Sitzung vom Dienstag 100'000 Franken an das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesprochen.

Stadt kann schnell reagieren

Bisher hätten sich drei ukrainische Kriegsflüchtlinge bei den Sozialen Diensten der Stadt gemeldet, sagt Stadträtin Sonja Lüthi, Direktorin Soziales und Sicherheit, auf Anfrage.

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktorin Soziales und Sicherheit. Bild: Benjamin Manser

«Eine Person hat eine private Unterbringungsmöglichkeit gefunden, eine Person ist weiter nach Zürich gegangen und bei einer Person organisieren die Sozialen Dienste die Unterkunft.»

Es ist absehbar, dass diese Zahl bald in die Höhe schnellt. Auch deshalb wird die Stadt jetzt aktiv. «Wir konkretisieren die notwendigen Schritte, durch welche wir bei Bedarf schnell mehr Wohnraum schaffen können», sagt Lüthi. Auf Vorrat Wohnungen bereitzustellen, ergebe aktuell aber keinen Sinn, ist die Stadträtin überzeugt.

Die Stadt St.Gallen verfüge über Möglichkeiten, Geflüchtete unterzubringen, betont Lüthi weiter.

«Sobald absehbar ist, dass es mehr braucht, können wir schnell zusätzlichen Wohnraum schaffen, allenfalls auch unter Einbezug von Privaten.»

Betreuung muss bei privaten Angeboten gewährleistet sein

Diese private Hilfe soll zumindest vorübergehend von den Sozialen Diensten koordiniert werden. «Entscheidend ist aber, dass eine angemessene Betreuung sowohl der Helfenden als auch der Hilfesuchenden gewährleistet ist.» Zu diesem Zweck stünden die Sozialen Dienste mit den lokalen Hilfswerken in Kontakt, sagt Lüthi. «In den kommenden Tagen werden im Zusammenhang mit dem erwarteten Schutzstatus S auf übergeordneter Ebene weitere Entscheidungen getroffen, um die Unterbringung und Betreuung im gesamten Kanton zu gewährleisten.»

Die vom Stadtrat beschlossene Soforthilfe von 100'000 Franken an das SRK würde dazu verwendet, die Schwesterorganisationen des Roten Kreuzes in der Ukraine sowie in den umliegenden Ländern zu unterstützen. Diese kümmern sich aktuell um die zahlreichen Geflüchteten. «Dazu gehören etwa die medizinische Versorgung, die Verteilung von Hilfsgütern, die Bereitstellung von Unterkünften sowie psychosoziale Unterstützung», erklärt Lüthi.

Ob es bei den 100'000 Franken bleibt oder die Stadt bald weitere finanzielle Hilfe beschliesst, sei noch offen.

«Der Stadtrat beobachtet die Situation laufend und wird je nach Entwicklung weitere Unterstützungsmöglichkeiten diskutieren.»