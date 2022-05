Kreismusiktag Fürstenland Marsch und Musik im Takt: Als Kind gab Harry Zierler am Schlagzeug den Takt an, nun dirigiert er die Musikgesellschaft Bernhardzell Die Musikgesellschaft Bernhardzell unter der Leitung von Harry Zierler ist bereit für den Kreismusiktag Fürstenland und das viertägige Fest «Music4you».

Harry Zierler ist neuer Dirigent der Musikgesellschaft Bernhardzell. Bild: Donato Caspari

«Ein musikalischer Wettstreit ist immer Adrenalin pur für mich.»

Das sagt Harry Zierler, Dirigent der Musikgesellschaft (MG) Bernhardzell. Zusammen mit der MG organisiert er den Fürstenländer Kreismusiktag vom Samstag, 21. Mai, und tritt am Parademusikwettbewerb mit offener Bewertung an. Er sagt: «Jede Musikformation wolle eine möglichst hohe Punktzahl erreichen und natürlich gewinnen – auch die MG Bernhardzell.»

Den Musikwettstreit am Morgen mit stiller Bewertung lässt sie aus. Denn als organisierender Verein des viertägigen Festes «Music4you» wäre der Aufwand dafür zu gross. Die Bernhardzeller konzentrieren sich darauf, im Marschschritt und Takt die 330 Meter lange Parademusikstrecke durch das Dorf zu meistern. Zuvorderst marschieren der Dirigent, der Fähnrich und zwei Ehrendamen. Die Bernhardzeller spielen «Sonnenschein» von Jean-Pierre Fleury – hoffentlich bei strahlendem Sonnenschein. Geprobt haben sie bei unterschiedlichem Wetter. Zierlers Kommentar nach der ersten von drei Marschmusikproben: «Erfreulich gut.» Die vier neuen Bläser hätten gut eingebunden werden können.

Insgesamt messen sich 14 Vereine an diesem Parademusikwettbewerb. Der Dirigent hofft, dass viele Besucherinnen und Besucher die Strecke säumen und den Wettstreit verfolgen werden.

Mit Brassband aufgewachsen

Ein Wermutstropfen gibt es dennoch: Der Dirigent hat seine rechte Schulter operieren müssen und ist noch nicht wieder ganz hergestellt. Er kann die Marschparade nicht mit dem Majorsstab dirigieren; er wird den Takt nach alter Spielführung angeben, allerdings ohne Trillerpfeife. Zum Wettstreit mit stiller Bewertung treten elf Vereine an.

Harry Zierler hat vor vielen Jahren bereits einen Kreismusiktag mit der MG Bernhardzell erlebt, allerdings als Musikant. Er ist in Bernhardzell aufgewachsen, spielte in der MG Bernhardzell Trompete und gab damals schon den Takt als Schlagzeuger an. Zudem war er Mitglied in der Liberty Brass Band Ostschweiz. Ab 2005 hat Zierler den Unterstufen-Dirigentenkurs absolviert und die Musikgesellschaft Altenrhein-Staad übernommen. 2009 nach Beendigung des Oberstufen-Dirigentenkurses ist die Bürgermusik Gams dazu gekommen, 2016 die Musikgesellschaft Brülisau, die er bis heute dirigiert und die als Gast am Kreismusiktag teilnimmt. Wohnhaft ist der Vater von drei Kindern in Altstätten.

Wie kommt er nach Bernhardzell? Zierler sagt:

«Nach elf Jahren mit den Gamsern suchte ich eine neue Herausforderung.»

Nach dieser Zeit sei ein Wechsel von Vorteil, denn die Musikanten und der Dirigent hätten sich zu sehr aneinander gewöhnt. Zur Auswahl standen der Musikverein Berneck und die Musikgesellschaft Bernhardzell. Die Wahl ist schliesslich auf Bernhardzell gefallen. «Aus zwei Gründen», sagt Zierler. Einerseits ist er immer noch mit Bernhardzell verbunden, weil seine Eltern hier leben. Andererseits sei er mit der Brassband gross geworden. Dazu komme, dass die Kameradschaft und Geselligkeit in Bernhardzell grossgeschrieben werde.

97 von 100 Punkten erreicht

Der 48-Jährige hat in Bernhardzell zugesagt – und dann kam Corona. Es war für zwei Jahre Schluss. Sein erster grosser Auftritt war ein Kirchenkonzert im November des vergangenen Jahres, sein zweiter war der Konzertabend im Mehrzweckgebäude vor einigen Wochen, der zwar nicht ausverkauft, aber gut besucht war und beim Publikum gut ankam.

Was waren bis jetzt seine grössten Erfolge als Dirigent? Zierler muss nicht lange überlegen: Mit der Bürgermusik Gams habe er am Kantonalen Musikfest in Diepoldsau 2014 97 von 100 Punkten erreicht. Mit der Musikgesellschaft Altenrhein-Staad sei er 2016 Vize-Schweizer-Meister in der Parademusik in Montreux geworden. Mit der MG Brülisau erreichte er 2017 am Kreismusiktag Rheintal als Gast den Sieg in der Konzert- und Parademusik. Und was ist das Ziel mit der MG Bernhardzell? «Eine gute Punktzahl zu erreichen und ein schönes Fest zu bieten», antwortet der Dirigent. «Wir sind bereit für den Kreismusiktag.»

Programm der Musikgesellschaft Bernhardzell

Kreismusiktag Samstag, 21. Mai: 09.30 Uhr Start Konzertmusik (stille Bewertung)

Start Konzertmusik (stille Bewertung) 13.30 Uhr Konzertmusik (stille Bewertung)

Konzertmusik (stille Bewertung) 16.00 Uhr Start Parademusikwettbewerb

Start Parademusikwettbewerb 20.00 Uhr Unterhaltungsshow Musikkapelle Eglofs (D), Stegreif-Gruppe Elefanten Sounders