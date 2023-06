Kreisgericht Überraschung bei Laienrichterwahl in Rorschach: Parteiloser setzt sich gegen SP-Kandidat durch Eigentlich hatten sich die Parteien darauf geeinigt, dass die SP Anspruch auf das Amt des nebenamtlichen Richters am Kreisgericht Rorschach hat. Dann stellte sich der parteilose Hans Däscher ebenfalls zur Wahl – und entschied sie nun deutlich für sich.

Der parteilose, 66-jährige Hans Däscher ist neuer nebenamtlicher Richter am Kreisgericht Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

In allen neun Gemeinden im Wahlkreis Rorschach hat die Mehrheit des Stimmvolks Hans Däscher zum nebenamtlichen Richter am Kreisgericht Rorschach gewählt. Damit folgt er auf den verstorbenen Laienrichter Fredi Alder. Der 66-jährige Däscher, der am 1. Februar vom Bündnerland nach Rorschach in ein Pension zog, hat sich deutlich gegen den SP-Kandidaten Norbert Siegwart aus Goldach durchgesetzt. Däscher ist parteilos, er wollte sich von der Kreispartei die Mitte aufstellen lassen, was diese aber ablehnte.

Der pensionierte Rechtsanwalt und Notar holte insgesamt 4954 Stimmen, Siegwart 3299. 66 Stimmen entfielen auf Vereinzelte. Damit hat der Überraschungskandidat Däscher das absolute Mehr von 4160 Stimmen erreicht. Die Wahlbeteiligung für die Laienrichterwahl beträgt 33,75 Prozent.

Norbert Siegwart kandidierte für die SP als Laienrichter. Bild: PD

SP-Kandidat Norbert Siegwart, dem rund 860 Stimmen zum absoluten Mehr gefehlt haben, reagiert abgeklärt auf das Resultat. Klar sei er ein bisschen enttäuscht, aber: «Das Volk hat entschieden, das gilt es zu akzeptieren.» Warum Hans Däscher klar mehr Stimmen erzielt hat als er, kann er sich am Sonntagnachmittag nicht erklären. «Das weiss ich nicht, und es interessiert mich auch nicht wahnsinnig», sagt der 60-jährige Handelslehrer. Parteiintern werde man das aber sicher noch besprechen.

SP kritisierte parteilosen Kandidaten

Im Vorfeld der Wahl hatte die SP kritisiert, dass ein Rechtsanwalt und Notar für das richterliche Nebenamt kandidierte. Für das Amt brauche es einen Laien mit gesundem Menschenverstand und einer lebenspraktischen Aussensicht. Die SP schrieb in einer Stellungnahme: «Das ist der Sinn und Zweck des Laienrichtertums. Dieses würde untergraben, wenn man in ein richterliches Nebenamt einen ehemaligen Rechtsanwalt und Notar wählte, einen, der überdies als Mensch kaum fassbar und im Gerichtskreis Rorschach überhaupt nicht verwurzelt ist.»

Auch die GLP sah Siegwart als den geeigneteren Kandidaten: «Der Gegenkandidat mag wohl als Berufsbezeichnung Anwalt und Notar angeben, ist ansonsten aber kaum für die Wählerinnen und Wähler greifbar.»

Tatsächlich hatte Hans Däscher sich für einen ungewöhnlichen Wahlkampf entschieden. Er hat kleine Zettelchen mit ein paar Informationen zu seiner Person bedruckt und in ausgewählten Briefkästen in der Region verteilt. Das hat scheinbar funktioniert.

