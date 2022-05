Kreisgericht St.Gallen Zwei Männer in St.Gallen bewusstlos geschlagen: Gericht verurteilt Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe Ein junger Mann hat 2021 im Ausgang zwei Männer bewusstlos geschlagen. Der eine zog sich ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, der andere eine Gehirnerschütterung zu. Vor Gericht zeigte der Beschuldigte nun Reue. Er sei in jener Nacht unter dem Einfluss von Alkohol und Amphetaminen gestanden.

Der Beschuldigte habe die beiden Männer wiederholt ins Gesicht geschlagen, bis sie zu Boden gingen. Bild: Getty

Dem knapp 20-jährigen Beschuldigten wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, er habe in einer Nacht im Mai 2021 zwei Männer in der St.Galler Marktgasse massiv angegriffen, nachdem er sie zuvor um Geld für eine Taxifahrt gefragt und dem einen Mann aus seinem Portemonnaie eine Banknote gestohlen habe. Laut Anklageschrift war er in einer Gruppe unterwegs, von der er teilweise Hilfe beim Raufhandel erhielt.

Der Beschuldigte und zwei aus seiner Gruppe hätten die beiden Angesprochenen wiederholt ins Gesicht geschlagen, bis sie zu Boden gingen, hiess es von Seiten der Anklage weiter. Auch als die Opfer bereits am Boden gelegen hätten, seien sie mit Fusstritten traktiert worden, bis sie ihr Bewusstsein verloren hätten.

Der eine zog sich dabei ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, der andere eine Gehirnerschütterung zu. Beide erlitten zudem verschiedene weitere Verletzungen. Eine Frau, die mit den beiden Männern unterwegs war, wurde ebenfalls verletzt. Als sie den Versuch unternahm, einzugreifen, wurde sie vom Beschuldigten weggeschubst. Sie fiel um und erlitt dabei Prellungen an Knie und Ellenbogen.

Unter Einfluss von Alkohol und Amphetaminen

Er habe eine andere Wahrnehmung von den Geschehnissen, erklärte der Beschuldigte am Kreisgericht St.Gallen. Er habe in Erinnerung, dass einer der Männer ihm eine Banknote quasi unter die Nase gehalten und ihm später eine Ohrfeige gegeben habe. So sei der Raufhandel dann entstanden. In jenen Tagen sei es ihm sehr schlecht gegangen und er sei in jener Nacht unter dem Einfluss von Alkohol und Amphetaminen gestanden. Deshalb wisse er auch nicht mehr viel.

Sicher sei er sich aber, dass er niemanden gekickt habe, der bereits am Boden gelegen habe und dass keiner aus der Gruppe junger Leute etwas damit zu tun hätten. Er allein übernehme für die Geschehnisse die Verantwortung. Er wolle reinen Tisch machen.

Der vorsitzende Richter gab dem jungen Mann zu verstehen, dass er seine Version der Geschehnisse doch eher als unglaubwürdig ansehe. In der weiteren Befragung sprach er ihn auf zwei einschlägige Vorstrafen an und befragte ihn eingehend zu seinem bisherigen Leben. Er wisse, dass er grosse Fehler gemacht habe und wolle einen anderen Weg einschlagen, beteuerte er.

Er habe als Jugendlicher Probleme damit gehabt, dass sein Vater weit entfernt von ihm lebe. Deshalb habe er sich andere Vorbilder gesucht und sei in falsche Hände geraten. In der Zwischenzeit sei es ihm klar bewusst, dass er sein Leben ändern müsse. Er sei auf gutem Wege, eine Lehre beginnen zu können und wolle diese unbedingt abschliessen.

Unterstützung bei der Lehrstellensuche

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten des Raubes, des Raufhandels und der einfachen Körperverletzung schuldig. Es verurteilte ihn zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 28 Monaten, wovon 12 Monate zu vollziehen sind. Der Vollzug von 16 Monaten wird mit einer Probezeit von fünf Jahren aufgeschoben.

Dem Beschuldigten erteilte das Gericht zudem die Weisung, sich in eine deliktsorientierte psychologische oder psychiatrische Therapie zu begeben. Für die Dauer der Probezeit wurde Bewährungshilfe angeordnet. Sie soll ihn vor allem bei der Lehrstellensuche und während der Lehre unterstützen sowie für die Einhaltung der Weisung sorgen. Den Opfern hat er Schadenersatz und Genugtuung zu zahlen. Zudem gehen die Verfahrenskosten von rund 14'000 Franken zu seinen Lasten.