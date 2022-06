Kreisgericht St.Gallen Zu wenig Abstand gehalten: Freispruch und Tadel für vermeintlichen Verkehrsrowdy Ein Autolenker hat sich am Kreisgericht St.Gallen gegen einen Strafbefehl gewehrt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe auf der A1 zu wenig Abstand eingehalten. Der Mann wurde schliesslich freigesprochen – unter anderem weil die Videoaufnahmen aus der Verkehrsüberwachung des Bundesamtes für Strassen nicht als Beweismittel verwertet werden dürfen.

Der Richter riet dem Beschuldigten, künftig defensiver zu fahren. Getty

In den Vorfall vom 19. September 2020 waren zwei Autolenker involviert, die beide einen Strafbefehl erhalten hatten. Der eine akzeptierte ihn, der zweite erhob Einsprache. An die entsprechende Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen wurden beide Verkehrsteilnehmer vorgeladen. Der Einsprecher stand als Beschuldigter an Schranken, der andere Autolenker als Zeuge.

Zeuge fühlte sich bedrängt und bedroht

Das Kreisgericht St.Gallen befragte zunächst den Zeugen. Der Beschuldigte sei ihm ab dem Bürerstich in Oberbüren immer wieder enorm dicht aufgefahren. Zeitweise habe er sogar das Nummernschild nicht mehr gesehen. Auf Höhe der Ausfahrt Winkeln sei es schliesslich aufgrund der Fahrweise des Beschuldigten dazu gekommen, dass sich die beiden Autos touchiert hätten. Diesen Unfall habe er später der Polizei gemeldet. Er sei auf dieser Fahrt von Oberbüren nach St.Gallen sicherlich nicht fehlerfrei gefahren, habe sich aber durch das dichte Auffahren des anderen Autofahrers bedrängt und bedroht gefühlt.

Der Beschuldigte schilderte einen anderen Ablauf der Geschehnisse. Der Zeuge sei beim Bürerstich unvermittelt auf die Überholspur und ihm direkt vor die Nase geschossen. Das automatische Deichselsystem seines Wagens habe eine Notbremsung ausgelöst und der Sicherheitsgurt habe sich gestraft. Danach habe ihn der Autofahrer schikaniert, in dem er immer wieder gebremst und beschleunigt habe. Auch habe er ihn blockiert, damit er nicht überholen könne.

Keineswegs bestätigen könne er, dass er den Abstand zum vorderen Fahrzeug nicht eingehalten habe. Da er mit dem elektronischen Deichseltacho gefahren sei, könne der Abstand nicht so eng gewesen sein, weil ansonsten wieder eine Notbremsung ausgelöst worden wäre.

Gemeldeter Unfall wurde nicht angeklagt

Der Verteidiger forderte einen Freispruch von Schuld und Strafe unter Kosten und Entschädigungsfolge zu Lasten des Staates. Er stellte zunächst die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen in Frage. Es sei keineswegs gesichert, dass es auf Höhe Winkeln zu einem Unfall gekommen sei, da es am Wagen seines Mandanten keinerlei Spuren gegeben habe. Nicht umsonst sei die angebliche Kollision von den Untersuchungsbehörden schlussendlich nicht angeklagt worden.

Die gegen seinen Mandanten gerichteten Vorwürfe seien nicht ansatzweise bewiesen. Der Zeuge habe ja sogar zugegeben, einen Schikanestopp gemacht zu haben. Dieser habe gefährliche Manöver gemacht, um den Beschuldigten nicht überholen zu lassen. Der Verteidiger machte zudem geltend, dass Videoaufnahmen aus der Verkehrsüberwachung des Bundesamtes für Strassen nicht als Beweismittel verwertet werden dürften, da die gesetzliche Grundlage dafür fehle.

Unschöne Auseinandersetzung geliefert

Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten vom Vorwurf der groben und einfachen Verletzung der Verkehrsregeln frei. Die Verfahrenskosten von 1700 Franken gehen zu Lasten des Staates. Zudem erhält der Mann an die Kosten seiner privaten Verteidigung rund 6000 Franken.

Grund für den Freispruch sei, dass die Videoaufnahmen tatsächlich nicht verwertet werden dürften, erklärte der Richter zum Urteil. Trotz Freispruch sei aber für das Gericht klar, dass sich zwei gestandene Autofahrer auf der Autobahn eine unschöne Auseinandersetzung geliefert hätten, die für sie und andere Verkehrsteilnehmer gefährlich gewesen sei. Er rate dringend, künftig defensiver zu fahren.