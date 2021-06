Kreisgericht St.Gallen Verurteilter Mann muss nicht ins Gefängnis, sondern erhält Genugtuung Ein Beschuldigter hat gegen einen Strafbefehl appelliert und ist teilweise freigesprochen worden. Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte ihn aber wegen Drohung und des Kaufs von Drogen. Für die überlange U-Haft erhält der Beschuldigte eine Genugtuung.

Der Einzelrichter und die Gerichtsschreiberin am Kreisgericht St.Gallen hatten eigentlich zwei Beschuldigte und ihre Verteidiger vor Schranken erwartet. Gekommen war aber einzig einer der beiden Rechtsvertreter. Die anderen drei Personen blieben der Verhandlung ohne Angaben von Gründen fern.

Streit zwischen Mietern und Vermietern

Die beiden Beschuldigten – zwei 57 und 32 Jahre alte deutsche Staatsangehörige – hatten einen Strafbefehl erhalten, weil ihnen Urkundenfälschung vorgeworfen wurde. Laut Anklage verfassten sie zwei Schreiben, in denen bestätigt wurde, dass sie Mietrückstände vollständig bezahlt haben. Die Dokumente waren mit den Unterschriften der beiden Mieter und des Vermieters versehen. «Solche Unterschriften hat der Geschädigte weder abgegeben, noch hat er die Schreiben mitverfasst. Er hatte nicht einmal Kenntnis, dass solche Schreiben existieren», heisst es in der Anklageschrift.

Der jüngere der beiden Männer war mit weiteren Vorwürfen konfrontiert. So wurde er angeklagt, in seiner Funktion als Versicherungsvermittler Verträge, Kontoangaben und Gesundheitserklärungen gefälscht zu haben, um ungerechtfertigte Provisionen zu erhalten. Zudem suchte er ein Lokal in Altstätten auf, weil der dortige Geschäftsführer ihm Geld geschuldet haben soll. Da dieser nicht anwesend war, drohte er einer Angestellten, sie umzubringen, falls sie ihm keine Auskunft über den Verbleib ihres Chefs gebe. Auch der Kauf von sieben Gramm Kokaingemisch warf ihm die Staatsanwaltschaft vor.

Einsprache gilt als zurückgezogen

Gegen die Strafbefehle erhoben die Beschuldigten Einsprache, weshalb eine ordentliche Gerichtsverhandlung angesetzt wurde. Da im Fall des älteren Beschuldigten weder er noch sein Anwalt erschienen ist, gilt die Einsprache als zurückgezogen, falls nicht nachträglich eine plausible Begründung für das unentschuldigte Fernbleiben eingeht. Damit würde der 57-jährige Deutsche wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung schuldig gesprochen und mit einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 Franken sowie einer Busse bestraft.

Da der Rechtsvertreter des zweiten Beschuldigten anwesend war, wurde diese Einsprache verhandelt. Der Verteidiger verlangte Freisprüche vom Vorwurf des mehrfachen Betrugs und der mehrfachen Urkundenfälschung. Nicht bestritten waren die Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und die Drohung. Sein Mandant habe sich bei der Angestellten des Lokals entschuldigt. Die Drohung habe er nicht im Ansatz umsetzen wollen. Sie sei vielmehr als ein «Luft ablassen» wegen des Ärgers mit dem Geschäftsführer zu verstehen.

Bei den anderen Vorwürfen sei der Beschuldigte in dubio pro reo (im Zweifel für den Angeklagten) freizusprechen. Im Falle der Mietrückstände sei nicht bewiesen, dass tatsächlich eine Unterschrift gefälscht worden sei und wenn ja, bleibe die Frage offen, wer es getan habe. Auch bei den Versicherungsverträgen gebe es keine Gewissheit, dass sein Mandant für die falschen Angaben verantwortlich sei. Sämtliche Mitarbeitenden, auch die Vorgesetzten, hätten Zugang zu den Formularen gehabt.

Überhaft von 61 Tagen entstanden

Der Einzelrichter folgte der Argumentation des Verteidigers und verurteilte den 32-jährigen Deutschen lediglich wegen Drohung und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Er sprach eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Franken und eine Busse von 500 Franken. Zudem erhält der Mann für überlange Untersuchungshaft eine Genugtuung von 10'000 Franken. Er habe mehr als 90 Tage im Gefängnis verbringen müssen, wobei eine Überhaft von 61 Tagen entstanden sei, vermerkte dazu der Einzelrichter.