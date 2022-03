Kreisgericht St.Gallen Streit zwischen Autofahrer und Reiterin bei Grub SG kommt beide teuer zu stehen Eine Reiterin und ein Autofahrer gerieten auf einer schmalen Strasse in der Fürschwendi aneinander. Wie sich der Vorfall genau zugetragen hatte, konnte auch vor Gericht nicht vollends geklärt werden. Beide kassierten schliesslich Geldstrafen.

Die Reiterin war zu Fuss mit ihrem Pferd unterwegs, als ein Autolenker an ihr vorbeifuhr. Daraufhin kam es zur Auseinandersetzung. Bild: Getty

Der Vorfall zwischen den beiden Parteien ereignete sich am 1. März 2020 in der Fürschwendi bei Grub. Laut Anklageschrift war die Reiterin mit ihrem Pferd zu Fuss unterwegs. Neben ihr ritt ihr Freund auf seinem Pferd. Auf der schmalen Strasse kam ihnen ein Auto entgegen. Während die Reiterin davon ausging, die Strasse sei zu eng, um zu kreuzen, war für den Autofahrer klar, dass ein Vorbeifahren problemlos möglich sei.

Die Reiterin und der Autofahrer gerieten ob der Situation in einen heftigen Streit, der zu einer gegenseitigen Anzeige führte. Die Staatsanwaltschaft schickte beiden einen Strafbefehl. Der Autolenker wurde wegen Nötigung, mehrfacher Beschimpfung, Drohung und Tätlichkeiten zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 50 Franken und einer Busse verurteilt.

Die Reiterin erhielt wegen Sachbeschädigung eine bedingte Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 80 Franken und eine Busse. Beide erhoben Einsprache gegen den Strafbefehl und sahen sich deshalb gemeinsam vor dem Kreisgericht St.Gallen wieder.

Angst um sich und das Pferd

In der Befragung des Einzelrichters gab die Reiterin an, sie habe mit Handzeichen zu verstehen gegeben, der Autofahrer solle anhalten. Stattdessen sei er weitergefahren und habe sie leicht touchiert. Sie habe sich dadurch auf die Autohaube abstützen müssen. Weil sie eine Peitsche in der Hand gehabt habe, sei es möglich, dass der Griff eine Beschädigung im Lack verursacht habe.

Der Autolenker sei fuchsteufelswild ausgestiegen, habe sie sogleich wüst beschimpft, die Faust erhoben und die Peitsche aus der Hand gerissen. Sie habe Angst um sich und ihr Pferd gehabt.

Vor die Motorhaube gesprungen

Der Autolenker widersprach der Reiterin. Sie sei ihm regelrecht vor das Auto gesprungen und habe zweimal absichtlich und mit Wucht mit der Peitsche auf die Motorhaube geschlagen. Die Folge seien eine Delle und Kratzer gewesen. Um den Sachschaden zu beheben, habe er einen Selbstbehalt von 1000 Franken bezahlen müssen. Er bestritt nicht, dass er die Reiterin während der verbalen Auseinandersetzung beschimpfte. Die Peitsche habe er ihr nur aus der Hand gerissen, damit sie nicht weiter auf sein Auto einschlage.

Der Einzelrichter gab noch vor der Urteilsberatung zu verstehen, dass er sich trotz des Studiums der Akten und der ausführlichen Befragung der beiden Parteien kein genaues Bild von der Situation machen könne. Die Aussagen von Reiterin und Autolenker stünden teilweise diametral zueinander. Für ihn sei deshalb nicht klar, wer sich wo auf dem Schadensplatz befunden und was sich genau zugetragen habe. Auch die Zeugenaussagen würden nicht zu einer Klärung beitragen.

Beide Beschuldigten mit Geldstrafen belegt

Schliesslich verurteilte der Einzelrichter den Autolenker wegen Drohung und Beschimpfung. Vom Vorwurf der Nötigung und Tätlichkeiten wurde er freigesprochen. Er erhielt eine bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 450 Franken. Von den Verfahrenskosten in der Höhe von 2100 Franken muss er die Hälfte bezahlen, die andere Hälfte zahlt der Staat. Der Reiterin hat er an die private Verteidigung rund 1800 Franken zu leisten.

Die Reiterin wurde wegen Sachbeschädigung zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 90 Franken verurteilt. Sie muss inklusive Gutachten für den Autoschaden Verfahrenskosten von rund 3800 Franken zahlen sowie dem Autolenker den Sachschaden von 1000 Franken und an seine private Verteidigung rund 3900 Franken.