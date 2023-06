Kreisgericht St.Gallen Paar fälschte Dokumente und erschwindelte Versicherungsgelder – Kreisgericht verhängt Geldstrafe Ein 39-jähriger Schweizer und seine 35-jährige Lebenspartnerin haben falsche Lohnabrechnungen, Kontoauszüge und Arbeitgeberbescheinigungen verwendet und Versicherungen betrogen. Sie wurden zu Geldstrafen verurteilt.

Vom Kreisgericht verurteilt: Das Schweizer Paar soll unechte Dokumente verwendet haben, um Arbeitslosengeld und Mutterschaftsentschädigung zu erschwindeln. Bild: Ralph Ribi

Den beiden Beschuldigten wurde vorgeworfen, in mehreren Fällen gegenüber Sozialversicherungen falsche Angaben gemacht zu haben. Dabei ging es vor allem um Arbeitsverhältnisse und den Verdienst. Das Paar soll unechte Dokumente wie Lohnabrechnungen, Kontoauszüge und Arbeitgeberbescheinigungen verwendet haben, um ungerechtfertigte Leistungen der Arbeitslosen- und der Mutterschaftsversicherung zu erlangen. Dem Mann wurden zusätzlich Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vorgeworfen.

Die vorgeworfenen Betrugsdelikte liegen teilweise weit zurück. Im Juli und im September 2010 soll der Beschuldigte einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gestellt haben. Dabei habe er falsche Lohnabrechnungen eingereicht und verschwiegen, dass er Geschäftsführer einer Firma war. Die ganze Angelegenheit liege nun 13 Jahre zurück, weshalb er sich nicht mehr an Details erinnern könne, erklärte der Mann an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen.

Er habe sicher nicht alles korrekt angegeben und einige Dinge geschönt, jedoch nicht grundsätzlich keine Berechtigung auf Arbeitslosengelder gehabt. Damals habe er sehr jung eine erste Firma gegründet und nicht alles genau nach Vorschrift gemacht.

Arbeitsverhältnis vorgetäuscht, um Entschädigung zu erhalten

2014 und 2015 beantragte er erneut Arbeitslosenentschädigung nach ähnlichem Muster. Auch zu diesem Vorwurf räumte er ein, er habe sicher Fehler begangen, jedoch nicht alles falsch gemacht. 2015 wurden der Beschuldigte und seine mitangeklagte Lebenspartnerin Eltern einer Tochter. In diesem Zusammenhang wurde dem Paar vorgeworfen, mit verfälschten Bankauszügen ein Arbeitsverhältnis vorgetäuscht zu haben. Die Frau soll dadurch unberechtigt zu Mutterschaftsentschädigung und Arbeitslosengeldern gekommen sein.

Es sei schon möglich, dass er in dieser Angelegenheit zu alten Mustern gegriffen und beim Antrag Lücken gefüllt habe, räumte der Beschuldigte ein. Er habe in seinem bisherigen Leben oft Mühe gehabt, sich an Regeln zu halten. Dies zeigte sich auch 2016, als er sich trotz Führerausweisentzugs ans Steuer setzte. Nachdem er in eine Polizeikontrolle geraten war, zeigte er den Führerausweis seines verstorbenen Zwillingsbruders.

Freisprüche und milde Strafe verlangt

Der Verteidiger des Beschuldigten verlangte mehrere Freisprüche und als Sanktion eine bedingte Geldstrafe. Er machte unter anderem geltend, die Arbeitslosenkasse habe zu wenig Abklärungen getroffen. Dies habe dazu geführt, dass die Anträge auf Arbeitslosengelder nicht von vornherein abgelehnt worden seien. Zahlreiche der vorgeworfenen Falschangaben seien nicht bewiesen. Der Verteidiger der Frau beantragte, seine Mandantin sei in Bezug auf den vorgeworfenen Versicherungsbetrug von Schuld und Strafe freizusprechen. Allfällige Falschangaben habe ihr Mann und nicht sie gemacht. Sie sei lediglich wegen Falschangaben bei einer Fahrausweiskontrolle der SBB schuldig zu erklären. Von einer Strafe sei abzusehen.

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte den Beschuldigten wegen mehrfachen Betrugs und des Versuchs dazu, Urkundenfälschung, Missbrauchs von Ausweisen und Schildern und Fahrens ohne Berechtigung zu einer bedingten Geldstrafe von 300 Tagessätzen à 40 Franken. Die Probezeit beträgt vier Jahre. Zudem muss er eine Busse von 2400 Franken bezahlen. Seine Lebenspartnerin erhielt wegen Betrugs und Urkundenfälschung eine bedingte Geldstrafe von 160 Tagessätzen à 30 Franken.