Kreisgericht St.Gallen Nächtlicher Ladendiebstahl: Gericht verurteilt Frau zu einer bedingten Freiheitsstrafe Weil sie eine Toilette suchte, befand sich eine Frau nachts plötzlich in einem Warenhaus. Sie nutzte die Gelegenheit für einen Ladendiebstahl.

Im Geschäft nahm sich die Frau einen Rollkoffer und füllte ihn mit Waren. Dies in der Absicht, die Gegenstände zu stehlen. Symbolbild: Imago Images

Die 43-jährige Beschuldigte schilderte am Kreisgericht, wie sie in einer Oktobernacht 2019 unvermittelt in einem Warenhaus in der St.Galler Altstadt stand. Sie habe dringend eine Toilette gebraucht und deshalb das Treppenhaus des Wohn- und Geschäftshauses betreten. Im Untergeschoss des Gebäudes traf sie auf eine unverschlossene Notausgangstür des Warenhauses und stand plötzlich mitten in der Ladenfläche.

«Ich bin mir vorgekommen wie ein Kind, dass unbeobachtet in einem Süsswarenladen steht und sich die Taschen mit Süssigkeiten vollstopfen kann», sagte die Frau. Sie sei zu jener Zeit obdachlos gewesen und habe hungrig und ohne Kleider zum Wechseln auf der Gasse gelebt.

Mehrere stille Alarme ausgelöst

Der Versuchung erlegen nahm die Beschuldigte einen Rollkoffer und füllte ihn mit diversen Kleidungsstücken, Schminkutensilien, einem Notizbuch, einer Puppe, Zigaretten, zwei Rollen gebührenpflichtigen Kehrichtsäcken und fünf Dosen Bier. Einiges vom Diebesgut stopfte sie auch in ihre Jackentasche. Nachdem sie schliesslich zwei Packungen Pommes Chips in den Koffer gepackt hatte, wollte sie das Warenhaus wieder über den Notausgang verlassen.

Was die Frau während ihres nächtlichen Streifzuges durch das Warenhaus nicht merkte: Sie löste mehrere stille Alarme aus, weshalb ein Sicherheitsangestellter ausrückte. Er hielt sie an und kontaktierte die Polizei.

Beamten in die Hand gebissen

Der Vorfall im Warenhaus war nicht die einzige Straftat, für die sich die Beschuldigte vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten musste. Sie war auch angeklagt, weil sie einen Sicherheitsbeamten bei einer Kontrolle beschimpft und in die Hand gebissen hatte. Bei einem anderen Vorfall warf sie einer Frau einen Salatteller an den Kopf. Auch machte sie sich strafbar, weil sie auf der Gasse illegal Dormicum-Tabletten erwarb.

Sie brauche das Dormicum, weil sie nach einem schweren Unfall überall Metallplatten im Körper habe und dadurch an starken Schmerzen leide, verteidigte sie sich. Eigentlich habe sie ein Rezept, mit dem sie die Medikamente kaufen könne, doch habe sie an jenem Tag keine offene Apotheke gefunden und deshalb das Dormicum auf der Gasse gesucht.

Planlos und ohne Vorsatz vorgegangen

Ihr Verteidiger setzte sich für eine mildere Strafe ein, als sie die Anklage beantragt hatte. Diese sah eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten, eine Geldstrafe und eine Busse als gerechte Sanktion. Ausserdem forderte die Staatsanwaltschaft eine Landesverweisung von zehn Jahren.

Die Beschuldigte sei auf ihrem nicht immer leichten Lebensweg hin und wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, habe aber nie schwere Straftaten begangen, erklärte der Verteidiger. Beim Ladendiebstahl sei sie völlig planlos und ohne Vorsatz vorgegangen. «Wäre die Türe verschlossen gewesen, wäre nichts passiert», betonte er. Seine Mandantin lebe seit 33 Jahren in der Schweiz und habe keinerlei Bezug mehr zu ihrem Heimatland in Südamerika. Eine Landesverweisung sei unmenschlich und bedeute für die Beschuldigte eine unverhältnismässige Härte.

Gericht sieht von Landesverweisung ab

Der Einzelrichter am Kreisgericht anerkannte einen Härtefall und sah von einer Landesverweisung ab. Er sprach die Frau des Diebstahls, des Hausfriedensbruchs, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der einfachen Körperverletzung, der mehrfachen Beschimpfung, der mehrfachen Übertretung im Sinne des Übertretungsstrafgesetzes des Kantons St.Gallen und der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig. Er sanktionierte sie mit einer bedingten Freiheitsstrafe von vier Monaten, einer Geldstrafe und einer Busse.