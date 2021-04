KREISGERICHT ST.GALLEN Nach Raub am Bohl: 22-Jähriger zu bedingter Haftstrafe verurteilt Vier Jahre ist es her, dass ein heute 22-Jähriger gemeinsam mit drei Minderjährigen hinter der McDonalds-Filiale am Bohl einen Mann mit einem Schlagstock bedrohte und ausraubte. Nun sprach ihn das Kreisgericht St.Gallen schuldig, gibt ihm aber noch eine letzte Chance.

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Angeklagten schuldig. Bild: Hanspeter Schiess

Am Überfall vom März 2017 waren drei Minderjährige und ein junger Erwachsener beteiligt. Einer von ihnen lockte das Opfer für eine angebliche Marihuana-Übergabe kurz nach Mitternacht hinter die McDonalds-Filiale am Marktplatz Bohl.

Als sich der Jugendliche der Gruppe näherte und sich nach dem bereits bezahlten Marihuana erkundigte, forderte einer der Minderjährigen 50 Franken von ihm. Aufgrund des aggressiven Verhaltens erklärte der verängstigte Jugendliche, dass er nur Euro dabei habe und deshalb zuerst Geld abheben müsste. Um dies zu bestätigen, nahm er einen 50-Euro-Schein aus seinem Portemonnaie, welcher ihm sogleich aus der Hand gerissen wurde.

Opfer gelingt die Flucht

Als das Opfer sein Portemonnaie wieder einsteckte, nahm der Minderjährige den Teleskopschlagstock hervor, fuhr diesen mit Schwung aus und drohte mit Schlägen, wenn er kein weiteres Geld erhalte. Die Täter forderten den Jugendlichen auf, ihnen zur Migros-Bank am Schibenertor zu folgen. Auf dem Weg dahin verlangten sie das Portemonnaie des Opfers und entnahmen weitere 35 Euro und eine Bankkarte. Auch erkundigten sie sich mehrmals nach dem Kontostand. Als die Bande einen kurzen Moment unaufmerksam war, gelang dem Jugendlichen die Flucht.

Die Strafverfahren gegen die drei Minderjährigen wurden von der Jugendanwaltschaft durchgeführt und sind bereits abgeschlossen. Die Strafuntersuchung gegen den jungen Erwachsenen, der zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt war, lag hingegen beim Untersuchungsamt St.Gallen. Da der Beschuldigte geständig war, beantragte die Staatsanwaltschaft beim Kreisgericht St.Gallen ein Strafverfahren im abgekürzten Verfahren.



Verantworten musste sich der inzwischen 22-jährige Beschuldigte nicht nur wegen qualifizierten Raubes, sondern auch wegen Vergehens gegen das Waffengesetz, geringfügiger Vermögensdelikte, Urkundenfälschung und Verletzung der Meldepflicht. Er hatte im Internet fünf verbotene Elektroschockgeräte aus dem Ausland bestellt und verwendete dafür den Namen und die Kreditkarte seiner damaligen Freundin. Die Ware wurde bereits bei der Eidgenössischen Zollverwaltung sichergestellt. Zudem fuhr er ohne Billett Zug und gab bei der Kontrolle einen falschen Namen an. Auch meldete er einen Wohnortwechsel zu spät.

Bereits wieder zwei Strafbefehle erhalten

Der Einzelrichter am Kreisgericht sprach den Beschuldigten auf Vorstrafen und auf zwei neue Strafbefehle an, die er in der Zwischenzeit erhalten hatte. Bei den neuen Verurteilungen ging es um Diebstahl. Weil er kein Geld zur Verfügung gehabt habe, sei ihm nichts anderes übriggeblieben, als zu stehlen, gab er recht patzig zur Antwort.

Sowohl der Staatsanwalt als auch die Verteidigerin plädierten trotz der neuen Straftaten für eine Verurteilung im abgekürzten Verfahren. Dem Beschuldigten sei klar, dass nun ein Damoklesschwert über ihm schwebe und er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen dürfe. Zu seinen Gunsten sei zu berücksichtigen, dass er beim Raub von der Beute nichts genommen habe. Er sei eigentlich eher als Mitläufer und nicht als treibender Täter beim Überfall auf den Jugendlichen dabei gewesen.

Der letzte Zwick an der Geisel

Das Kreisgericht St.Gallen erhob die Anträge der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Damit wurde der Beschuldigte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten und einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Franken verurteilt. Für beide gilt eine Probezeit von vier Jahren. Zudem hat der 22-Jährige eine Busse von 300 Franken zu bezahlen.

Der Einzelrichter gab unmissverständlich zu verstehen, dass der junge Mann mit der Verurteilung im abgekürzten Verfahren und dem bedingt ausgesprochenen Strafmass eine allerletzte Chance erhalte. Mit seinen inzwischen zwei Jugendstrafen und drei Vorstrafen im Erwachsenenalter sei nun den letzten Zwick an der Geisel erreicht.