KREISGERICHT ST.GALLEN Nach der Dienstfahrt vor Gericht: Polizeischülerin nach Überholmanöver freigesprochen Auf dem Weg zu einem Einsatz überholte eine angehende Polizistin auf der Stadtautobahn einen Lastwagen. Erst dann bemerkte sie, dass ihr Autos entgegenkamen. Ein Unfall konnte verhindert werden, trotzdem wollte die Staatsanwaltschaft die Frau wegen fahrlässig grober Verletzung der Verkehrsregeln bestrafen.

Der Zwischenfall ereignete sich während einer Dienstfahrt auf der Stadtautobahn. Bild: Raphael Rohner

Im Oktober 2021 sass die Beschuldigte in einem Dienstwagen der Stadtpolizei St.Gallen am Steuer. Sie befand sich damals im Praxisjahr der polizeilichen Grundausbildung und wurde von einem erfahrenen Polizeibeamten begleitet. Um etwa 20.30 Uhr wurde die Patrouille an einen möglichen Tatort an der Flurhofstrasse gerufen. Bei der Polizei war die Meldung eingegangen, in einem Firmengebäude seien verdächtige Vorkommnisse, die auf einen Einbruch hindeuteten.

Das zivile Polizeifahrzeug befand sich in jenem Zeitpunkt im Schorentunnel Ost. Die Lenkerin beabsichtigte, bei der Verzweigung St.Gallen-Kreuzbleiche via Rosenbergtunnel zur Ausfahrt St.Fiden und dann an die Flurhofstrasse zu gelangen. Bei dieser dringlichen Dienstfahrt waren am Polizeifahrzeug das Wechselklanghorn sowie das Blaulicht eingeschaltet. Im Schorentunnel nahm sie ein oranges Blinklicht wahr.

Nach dem Tunnel fuhr die Beschuldigte bei der Verzweigung St.Gallen-Kreuzbleiche auf die Normalspur der Autobahn und danach sofort auf die Überholspur, weil sich vor ihr ein Lastwagen befand. Zum grossen Schrecken kamen ihr zwei Autos entgegen. Sie bremste ihr Auto stark ab und wich nach rechts aus. Da auch die beiden anderen Fahrzeuge eine Vollbremsung einleiteten, kam es zum grossen Glück zu keinem Unfall.

Überkopfsignale waren verdeckt

Die Staatsanwaltschaft stellte sich auf den Standpunkt, dass die Beschuldigte ungenügende Aufmerksamkeit hatte walten lassen. Nur deshalb habe sie die Überkopfsignale nach dem Schorentunnel nicht gesehen. Dort sei die Normalspur mit einem grünen Pfeil und die Überholspur mit einem roten Kreuz signalisiert gewesen. Sie klagte die Beschuldigte wegen fahrlässig grober Verletzung der Verkehrsregeln an und beantragte eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 130 Franken sowie eine Verbindungsbusse von 2340 Franken.

Dieser Vorwurf treffe sie sehr, betonte die inzwischen vereidigte Polizistin. Nichts habe auf Gegenverkehr hingedeutet. Die Patrouillen hätten keine entsprechende Meldung erhalten, was sonst üblich sei. Das orange Blinklicht habe sie zwar bemerkt, doch zeige dies üblicherweise einen möglichen Rückstau an. Die Überkopfsignale habe sie nicht sehen können, da der vor ihr fahrende Lastwagen sie verdeckt habe. Ihrer Meinung nach sei sie mit sehr grosser Aufmerksamkeit gefahren, da sie sonst wohl kaum einen Unfall hätte verhindern können.

Signalisation war unverständlich

Der Verteidiger betonte ebenfalls, dass seine Mandantin volle Aufmerksamkeit habe walten lassen. Auch ihr Teambegleiter habe ausgesagt, sie habe in der gefährlichen Situation ausserordentlich geistesgegenwärtig gehandelt. Unverständlich sei, dass man nicht bereits im Schorentunnel einen Hinweis auf Gegenverkehr installiert habe. Somit habe nichts auf entgegenkommende Autos hingedeutet, zumal normalerweise bei Bauarbeiten der entsprechende Verkehr über die Stadt geleitet werde.

Das Kreisgericht St.Gallen sprach die Polizistin von Schuld und Strafe frei. Zwar habe die Beschuldigte den Gegenverkehr tatsächlich behindert, jedoch sei es nach Auffassung des Gerichts sehr fraglich, ob sie die Überkopfsignale aufgrund des Lastwagens habe sehen können, erklärte der Einzelrichter. Höchst erstaunlich aber sei, dass eine so gefährliche Situation mit Gegenverkehr nicht klar signalisiert worden sei. Auch die mit einem roten Kreuz gesperrte Fahrbahn habe nicht darauf hingedeutet, dass man die Spur für den Gegenverkehr freigegeben habe.