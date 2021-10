Kreisgericht St.Gallen Motor aufheulen lassen: Töfffahrer wehrt sich erfolgreich gegen Strafbefehl Die Polizei beschuldigte einen Töfffahrer, sein Fahrzeug übermässig beschleunigt zu haben. Gegen den Vorwurf wehrte sich der Mann vor Gericht – erfolgreich.

Der Töfffahrer soll den Motor zu stark aufgedreht haben, als er den Eichenkreisel in Gossau verliess. Bild: Ralph Ribi

Der 32-jährige Lenker fuhr am 18. Februar gegen 21 Uhr von der Wilerstrasse in Gossau in den Eichelkreisel und wollte Richtung Stadtzentrum weiterfahren. Kurz nach dem Kreisel wurde er von der Verkehrspolizei gestoppt. Sie warf ihm vor, er habe seinen Töff beim Verlassen des Kreisels ohne sachlichen Grund übermässig stark beschleunigt, sodass durch das Hochdrehen des Motors vermeidbarer Lärm verursacht worden sei.

Zudem habe durch die starke Beschleunigung des Töffs das Vorderrad vom Boden abgehoben. Es sei dadurch nicht mehr gewährleistet gewesen, dass der Lenker sein Fahrzeug den gesetzlichen Vorschriften entsprechend beherrschen konnte.

Staatsanwaltschaft sprach Busse über 600 Franken aus

Der Beschuldigte erhielt von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl. Er habe um die erhöhten Lärmemissionen seines Töffs und um dessen Beschleunigungsvermögen gewusst, schrieb sie darin. Hätte der Beschuldigte sein Fahrverhalten den Umständen entsprechend angepasst und sein Fahrzeug nur moderat beschleunigt, so wäre sowohl die übermässige Lärmerzeugung als auch das Abheben des Vorderrades von der Fahrbahn vermeidbar gewesen.

Die Staatsanwaltschaft erklärte den Beschuldigten der mehrfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig und auferlegte ihm eine Busse von 600 Franken. Ausserdem sollte er für Gebühren und besondere Auslagen 450 Franken bezahlen. Diesen Entscheid akzeptierte er nicht und begründete seine Einsprache vor dem Kreisgericht St.Gallen.

Serienmässig ein lauter Töff

Er sei ganz normal und damit vorschriftsmässig durch den Kreisel gefahren, betonte der Töfffahrer. Den Lärm, den die Polizisten gehört hätten, sei keineswegs durch übermässiges Beschleunigen entstanden. Bei seinem Töff handle es sich um einen der lautesten serienmässigen Fahrzeugtypen, die auf dem Markt erhältlich seien. Es sei ein grosskubischer Zweizylinder, den man etwas hochtouriger als andere Töffs fahren müsse. Alles entspreche aber den Vorschriften. Im Kreisel habe er im Übrigen die mögliche Tourenzahl bei weitem nicht ausgeschöpft.

Ungerechtfertigt sei auch der Vorwurf, er habe ein sogenanntes «Wheelie» gemacht. In jener Februarnacht sei es um 21 Uhr dunkel gewesen. Die Polizisten hätten auf die Distanz gar nicht sehen können, ob sich das Vorderrad des Töffs vom Boden abhebe. Es gebe keinerlei Beweise für die Vorwürfe.

Der Einzelrichter fällte einen Freispruch. Für das Gericht seien tatsächlich aus den Akten keine objektiven Beweismittel für ein fehlbares Verhalten des Motorradfahrers ersichtlich, begründete er seinen Entscheid. Somit gelte der Leitspruch «im Zweifel für den Angeklagten». Die Verfahrenskosten von 1350 Franken trägt der Staat.