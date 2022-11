Kreisgericht St.Gallen Mitten in Gossau auf der falschen Spur: Junger Raser wegen halsbrecherischer Fahrt verurteilt Als sich ein 18-Jähriger provoziert sah, liess er sich auf eine gefährliche Raserfahrt ein. In Gossau verunfallte er. Vor dem Kreisgericht St.Gallen kassierte der Mann nun eine bedingte Freiheitsstrafe und eine Busse von 3000 Franken.

Der Mann setzte bei Dunkelheit im Gossauer Stadtzentrum zu riskanten Überholmanövern an. Und verunfallte. Symbolbild: Severin Bigler

Der Beschuldigte war noch keine 19 Jahre alt, als er an einem Freitagabend im März 2020 im Auto seines Vaters in Gossau unterwegs war. Er und drei seiner Freunde beabsichtigten, je mit einem separaten BMW im Konvoi nach Wil zu fahren. Als sie nach der Coop-Tankstelle den ersten Kreisel passiert hatten, beschleunigte der Beschuldigte den Wagen zum ersten Mal und überholte einen seiner Freunde. Dies veranlasste einen Honda-Fahrer, nach rechts auf die Busspur auszuweichen und zwei der im Konvoi fahrenden Autos mit überhöhter Geschwindigkeit zu überholen.

Vom Überholmanöver provoziert

Das Verhalten des Honda-Fahrers habe ihn provoziert, erklärte der Beschuldigte an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Er habe beschlossen, ihm nachzufahren und ihn zur Rede zu stellen. Dazu nahm er über eine Strecke von rund 130 Metern ein Überholmanöver mit übersetzter Geschwindigkeit vor. Das Manöver führte auf der falschen Fahrspur dem Trottoir entlang, wobei der Beschuldigte zwei Fussgängerstreifen überfuhr. Danach kollidierte er mit den Stahlpollern, welche die Fussgängerstreifen schützten. Unkontrolliert fuhr er weiter und schoss einen weiteren Poller ab. Durch den Aufprall wurden die Stahlpoller aus ihrer Verankerung gerissen und auf das Trottoir sowie an eine Hauswand geschleudert.

Das Unfallfahrzeug nach der halsbrecherischen Fahrt in Gossau. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Der Staatsanwalt forderte eine Verurteilung wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln. Die Gefährlichkeit der sinnlosen Raserfahrt bei Dunkelheit sei enorm gewesen. Mit dem waghalsigen Überholmanöver abends um 20 Uhr habe der Beschuldigte das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten und Todesopfern in Kauf genommen. Es seien nicht nur Fussgänger im Zentrum unterwegs gewesen, sondern es sei auch Gegenverkehr gekommen. Selbst der Beschuldigte habe ausgesagt, es sei nur mit viel Glück nicht zu einem Zusammenstoss gekommen.

Beschuldigter zeigt Reue und Einsicht

Als Strafmass beantragte der Staatsanwalt eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen. Strafmildernd berücksichtigt sei, dass der Beschuldigte Reue und Einsicht zeige, erklärte er. Weil auf dem Mobiltelefon Bilder mit Gewaltdarstellungen und Pornografie gefunden wurden, verlangte er zusätzlich entsprechende Schuldsprüche.

Der Verteidiger plädierte bei der Verkehrsregelverletzung für einen milderen Schuldspruch und bei der Sanktion für eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Die Fahrt sei zwar zweifelsfrei riskant und dumm gewesen, doch habe sein Mandant die Gefährlichkeit der Fahrt nicht voraussehen können. Zudem sei das junge Alter des Beschuldigten zu berücksichtigen. Von den Vorwürfen der Pornografie und Gewaltdarstellung sei er freizusprechen. Er habe zwar die Bilder kurz angeschaut, danach aber sofort gelöscht.

«Autos sind keine Spielzeuge»

Das Kreisgericht St.Gallen folgte der Argumentation des Verteidigers nicht und sprach den mazedonischen Staatsangehörigen im Sinne der Anklage schuldig. Es bestrafte ihn mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten, einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 100 Franken und einer Busse von 3000 Franken. Der Beschuldigte hat zudem Verfahrenskosten von rund 11’400 Franken zu zahlen. Es sei geradezu unglaublich, zu welch riskantem Verhalten sich der Beschuldigte im Strassenverkehr habe hinreissen lassen, betonte der vorsitzende Richter. Er hoffe sehr, dass er sich nach dem Geschehenen bewusst sei, dass Autos keine Spielzeuge seien.