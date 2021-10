Kreisgericht St.Gallen Mit gefälschten Quittungen Sozialamt um 2250 Franken betrogen: Frau wird zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt Eine 39-jährige Frau hat dem Sozialamt Gossau gefälschte Quittungen eingereicht. Sie wurde verurteilt, darf aber in der Schweiz bleiben.

Die deutsche Staatsangehörige hat die Unterschrift ihrer Vermieterin gefälscht. Bild: Getty

Der deutschen Staatsbürgerin, die seit 13 Jahren in der Schweiz lebt, wurde einerseits Betrug und Urkundenfälschung, andererseits Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen vorgeworfen. Sie gab an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen zu, dem Sozialamt drei gefälschte Quittungen von Monatsmieten eingereicht zu haben. Hingegen bestritt sie, dass sie einen Wohnungswechsel nicht rechtzeitig gemeldet hat.

Laut Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigten Mitte September 2019 Sozialhilfe zugesprochen. In der Verfügung wurde festgehalten, dass sie Nachweise der Mietzinszahlungen abgeben muss, um pro Monat 750 Franken an Leistungen für die Abdeckung der Miete zu erhalten. Dieser Betrag wurde ausdrücklich nur für die Zahlung des monatlichen Mietzinses gewährt. Für den Lebensunterhalt erhielt die Frau knapp 975 Franken, die Krankenkassenprämien bezahlte das Sozialamt direkt.

Unterschrift der Vermieterin gefälscht

Im November 2019, Dezember 2019 und Januar 2020 reichte die Beschuldigte beim Sozialamt Quittungen von Mietzinszahlungen ein. Diese Quittungen stellte die Beschuldigte selbst im Namen ihrer Vermieterin aus und unterzeichnet sie eigenhändig mit deren Namen. «Sie tat dies in der Absicht, die Sozialhilfeleistungen überwiesen zu erhalten», heisst es in der Anklageschrift. Die erhaltenen 750 Franken pro Monat verwendete sie für die Bezahlung alltäglich anfallender Ausgaben. Insgesamt betrog sie das Sozialamt so um 2250 Franken.

Sie habe aus purer Verzweiflung gehandelt, weil sie nicht mehr aus noch ein gewusst habe, erklärte die Beschuldigte. Sie habe ihre Vermieterin darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie ihre Unterschrift gefälscht habe. Sie hätten Ratenzahlungen vereinbart, um die Mietrückstände abzubezahlen. Damit nicht weitere Zinsausstände entstehen, habe sie das Zimmer geräumt. Zunächst habe sie nicht gewusst, wohin sie gehen könne. Dann habe ihr Freund vorgeschlagen, sie solle zu ihm ziehen. Sie habe sich ordnungsgemäss in Gossau ab- und in der neuen Wohngemeinde angemeldet.

Von den Eltern vor die Türe gesetzt

Als sie mit 17 Jahren schwanger geworden sei, hätten ihre Eltern sie vor die Türe gesetzt, berichtete die Beschuldigte von ihrem bisherigen Leben. Nachdem sie vor 13 Jahren in die Schweiz gekommen sei, habe sie zehn Jahre in einer Partnerschaft gelebt, in der sie mehrfach von häuslicher Gewalt betroffen gewesen sei. Durch die Trennung von ihm, aber auch den Arbeitsverlust wegen Corona sei sie in finanzielle Not geraten und habe keinen anderen Ausweg mehr gewusst, als aufs Sozialamt zu gehen.

Nun sehe für sie die Zukunft wieder etwas besser aus, da sie eine neue Arbeitsstelle in Aussicht habe und ihre neue Partnerschaft harmonisch funktioniere. Mit der ehemaligen Vermieterin sei sie regelmässig in Kontakt, um die ausstehenden Schulden zurückzuzahlen. Sie sei sehr froh, dass sie von ihr wegen der Unterschriftenfälschung nicht verachtet werde. Sie hoffe sehr, dass das Gericht von einer Landesverweisung absehe, da sie in Deutschland erneut auf der Strasse stehen würde.

Verteidiger beantragt Freisprüche

Der Verteidiger beantragte, die Beschuldigte sei vom Vorwurf des Betruges freizusprechen, da das Sozialamt im eigentlichen Sinne gar nicht geschädigt worden sei. Seiner Mandantin sei von Anfang an klar gewesen, dass sie der Vermieterin Geld schulde und es ihr zurückzahlen müsse.

Falls das Gericht überhaupt eine Bestrafung der Frau in Betracht ziehe, sei eine geringfügige Geldstrafe auszusprechen. Auf jeden Fall aber sei von einer Landesverweisung abzusehen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen, eine Busse von 300 Franken und eine Landesverweisung von fünf Jahren beantragt.

Kreisgericht anerkennt einen Härtefall

Das Kreisgericht St.Gallen sprach die Frau vom Vorwurf des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen frei, erklärte sie hingegen wegen mehrfachen Betrugs und Urkundenfälschung schuldig. Es verurteilte sie zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Franken. Auf eine Landesverweisung wurde verzichtet.

Der Tatbestand des Betrugs und der Urkundenfälschung sei klar gegeben, erklärt der Richter zum Urteil. Strafmildernd werde aber das rasche Geständnis, die Einsicht und Reue berücksichtigt. Klar ersichtlich sei zudem, dass die Frau in einer finanziellen Notlage gehandelt habe. Für das Kreisgericht sei in diesem Fall auch eindeutig ein Härtefall gegeben. Dafür spreche die nicht einfache Vorgeschichte und der Umstand, dass sich das Leben der Frau mit der neuen Partnerschaft und der Aussicht auf eine gute Arbeitsstelle nun in ruhigere Gewässer gelenkt habe. Es sei nicht anzunehmen, dass die Frau erneut öffentliches Interesse gefährde.