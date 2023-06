Kreisgericht St.Gallen Kriminaltourist begeht sechs Einbrüche und muss ins Gefängnis Ein 33-jähriger Rumäne wollte sich mit Einbrüchen den Lebensunterhalt finanzieren. Er wurde verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Es ist nicht seine erste.

Der angeklagte Rumäne war in den Kantonen St.Gallen, Zürich und Thurgau als Einbrecher unterwegs. Bild: Ppampicture / iStockphoto

Der Beschuldigte musste sich vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten. Er hatte zwischen Mai und August 2022 in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und Zürich mehrere Einbrüche begangen. Teilweise war er alleine, teilweise mit Mittätern unterwegs. Abgesehen hatten sie es vor allem auf Werkzeuge und Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden bei den sechs Tatorten wurde mit 9000 Franken beziffert, der Wert der Beute mit 88’000 Franken. Da der Beschuldigte nach seiner Verhaftung geständig war, klagte ihn die Staatsanwaltschaft im abgekürzten Verfahren an.

Aus Geldmangel eingebrochen

An der Gerichtsverhandlung erzählte der rumänische Staatsangehörige, dass er eine Arbeit auf einer Baustelle in der Ostschweiz angenommen hatte. Man habe versprochen, dass er täglich den Lohn ausbezahlt bekomme. Nach dem ersten Arbeitstag aber habe es geheissen, es gebe ihn erst am Ende des Monats. Weil er kein Geld gehabt habe und seine Frau und die drei Kinder in Rumänien dringend auf seine finanzielle Unterstützung angewiesen gewesen seien, hätten er und zwei seiner Kollegen beschlossen, Einbrüche zu begehen. Aus Geldmangel sei er dazu gezwungen gewesen.

Der vorsitzende Richter sprach den Mann auf zahlreiche Vorstrafen in seinem Heimatland, Italien und Deutschland an. In Italien sei es dumm gelaufen, betonte der Beschuldigte. Als er mit Altmetall gehandelt habe, sei er von einem Mann ungerechtfertigt bezichtigt worden, er habe gestohlen. In Deutschland, wo er wegen schweren Bandendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden war, sei er ebenfalls unschuldig im Gefängnis gesessen. Er habe einem Cousin sein Auto ausgeliehen, der damit auf Einbruchstour gefahren sei. Die Polizei habe später im Wagen Einbruchswerkzeug gefunden und ihn anstelle des Cousins bestraft.

16 Monate Freiheitsentzug

Nach der Entlassung aus dem deutschen Gefängnis kehrte der dreifache Vater nur für kurze Zeit in seine Heimat zurück und reiste danach in die Schweiz ein. Anfang September 2022 wurde er verhaftet und befindet sich zurzeit im vorzeitigen Strafvollzug. Die formellen Voraussetzungen für eine Anklage im abgekürzten Verfahren seien erfüllt, erklärte der Staatsanwalt. Er habe sich im Untersuchungsverfahren kooperativ verhalten und ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Der Urteilsvorschlag sah Schuldsprüche wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfachen Hausfriedensbruchs vor. Als Sanktion wurde eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten beantragt. Zudem sei der Beschuldigte für acht Jahre des Landes zu verweisen. Der Verteidiger unterstützte die Anträge. Sein Mandant habe nun definitiv gemerkt, dass ihn seine Kinder bei sich zu Hause in Rumänien brauchten.

Das Kreisgericht St.Gallen erhob den Vorschlag der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Die Verfahrenskosten betragen 16’000 Franken, bezahlen muss sie der Beschuldigte.