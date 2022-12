Kreisgericht St.Gallen In finanzieller Notlage Kokain verkauft: Mann kassiert bedingte Freiheitsstrafe und Landesverweis Ein knapp 30-jähriger Nigerianer hat in St.Gallen mit Kokain gehandelt. Er wird demnächst das Gefängnis verlassen können.

Der Beschuldigte verkaufte während mehrerer Monate Kokain im Raum St.Gallen. Bild: Getty

Der Beschuldigte zeigte sich am Kreisgericht St.Gallen zerknirscht und beteuerte, er werde nie wieder versuchen, auf illegale Art an Geld zu kommen. Er erzählte, dass er in Nigeria aufwuchs, bis zum 20. Jahr Schulen besuchte und später Probleme mit «jemandem» bekam. Das sei der Grund gewesen, weshalb er seine Heimat 2016 verlassen und sich in Italien ein Auskommen gesucht habe.

Wie der Vater eines Kindes weiter erklärte, hielt er sich in Italien mit dem Verkaufen von Kleidern über Wasser. Mit Corona und dem Lockdown aber sei der Verdienst ausgeblieben und seine Ersparnisse bald aufgebraucht gewesen. Weil er irgendwie habe Geld beschaffen müssen, sei er auf den Drogenhandel eingestiegen.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Beschuldigten vor, zwischen September 2021 und Ende Januar 2022 sowie zwischen dem 13. und dem 26. April 2022 im Raum St.Gallen 60 Gramm Kokaingemisch an mindestens 25 Personen verkauft zu haben. Das Kokaingemisch portionierte er zuvor in Kügelchen, die er für rund 40 bis 50 Franken weitergab. Bei seiner Festnahme am 26. April besass er zudem rund 175 Gramm Kokaingemisch, das ebenfalls zum Weiterverkauf bestimmt war.

Klassische Läufertätigkeit ausgeübt

Weil der Beschuldigte geständig war, klagte ihn der Staatsanwalt im abgekürzten Verfahren an. Er beantragte dem Kreisgericht eine Verurteilung wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dafür sei er mit einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verurteilen. Der Beschuldigte sei zudem für acht Jahre des Landes zu verweisen, samt Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem.

Der Mann habe eine klassische Läufertätigkeit ausgeübt, ohne die Hintermänner des Drogengeschäftes zu kennen, erklärte der Staatsanwalt zu seinen Anträgen. Mit dem Verkauf des Kokains habe er die Gesundheit vieler Menschen gefährdet. Jedoch sei er nicht vorbestraft, weshalb ihm der bedingte Strafvollzug gewährt werden könne.

Zu berücksichtigen sei auch, dass er die Straftaten unter einem gewissen finanziellen Druck verübt habe. Die Verteidigerin schloss sich den Anträgen der Staatsanwaltschaft an. Ihr Mandant sei von Anfang an geständig gewesen. In seiner finanziellen Notlage sei er an die falschen Leute geraten.

Baldige Haftentlassung angekündigt

Das Kreisgericht St.Gallen erhob die Anträge der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Der vorsitzende Richter kündigte an, die zuständigen Behörden würden umgehend vom Urteil unterrichtet, damit die Haftentlassung rasch vorbereitet werden könne. Die Kosten des Strafverfahrens belaufen sich auf rund 18'500 Franken. Diesen Betrag hat der Beschuldigte zu bezahlen, sofern er jemals über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt.