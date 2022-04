Kreisgericht St.Gallen In Drogenbunker Kokain abgepackt: Beschuldigter zu fast fünf Jahren Haft verurteilt Einem 26-jährigen Schweizer wurde vorgeworfen, er habe einen Drogenbunker in der Stadt St.Gallen unterhalten. Er sei lediglich Handlanger gewesen, erklärte er vor Gericht.

Der Beschuldigte sagte vor Gericht, er habe das Kokain nur abgepackt, aber nicht verkauft. Bild: Raphael Rohner

Der Beschuldigte bestritt an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen, dass er der Verantwortliche für den Drogenbunker an der Oberstrasse in St.Gallen gewesen ist. Er gab an, er sei jeweils auf Weisung eines unbekannten Mannes in die Wohnung gegangen. Dort habe er als Handlanger Kokain abgepackt, aber nicht veräussert. Wer die Drogen verkauft habe, wisse er nicht.

Dagegen gab er zu, Cannabis nicht nur abgepackt, sondern auch verkauft zu haben, um seinen Eigenkonsum zu finanzieren. Vorgeworfen wurde ihm auch, dass er eine Waffe in der Wohnung versteckt hat. Diese habe nicht ihm gehört, erklärte er. Er sei kein Waffenfreund. Nur das Verpackungsmaterial für die Drogen habe ihm gehört.

Anklage geht von Schutzbehauptung aus

Es sei nicht das erste Mal, dass der Beschuldigte straffällig geworden sei, erklärte der Staatsanwalt. Bereits als Jugendlicher habe er sich des Raubes und als junger Erwachsener wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht. Im aktuellen Straffall habe er während des Untersuchungsverfahrens zu den meisten Vorwürfen geschwiegen.

Seine Angaben zum unbekannten Auftraggeber seien widersprüchlich und unglaubhaft, betonte der Staatsanwalt weiter. Es sei von einer Schutzbehauptung auszugehen. Niemand von den befragten Drogenabnehmern hätten ihn gekannt. Er beantragte drei verschiedene Schuldsprüche in Bezug auf das Betäubungsmittelgesetz und einen Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz. Als Sanktion forderte er eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und eine Busse von 500 Franken. Eine früher bedingt ausgesprochene Geldstrafe sei zu widerrufen.

Cannabis als Lohn für Gelegenheitsdienste

Der Verteidiger verlangte einen Freispruch vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Waffengesetz. Sein Mandant habe den Wohnungsschlüssel von einem Mann erhalten, der nur mit einem Vornamen angesprochen worden sei. Die Waffe habe ebendiesem Unbekannten gehört. Es entspreche auch nicht der Tatsache, dass der Beschuldigte der grosse Dealer sei, wie es die Anklage darstelle. Die Wohnung an der Oberstrasse sei nicht «sein» Drogenbunker gewesen. Er habe sich nur wenige Male dort aufgehalten und Drogen abgepackt, die aber nicht ihm gehört hätten.

Für diese Gelegenheitsdienste habe er als Lohn für seinen Eigenkonsum eine gewisse Menge Cannabis und wenig Kokain erhalten. Sichergestellte Spuren sprächen dafür, dass sich auch andere Personen in der Wohnung aufgehalten hätten. Für die Betäubungsmitteldelikte sei sein Mandant zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten und einer Busse von 500 Franken zu verurteilen. Bei der Bestrafung müsse berücksichtigt werden, dass er bis zu seiner Verhaftung und seinem vorzeitigen Strafvollzug selber Drogen konsumiert habe.

Gericht folgt den Anträgen der Anklage

Das Kreisgericht St.Gallen folgte in seinem Urteil grossmehrheitlich den Anträgen der Anklage. Es übernahm sämtliche beantragten Schuldsprüche, sprach aber mit einer Freiheitsstrafe von 58 Monaten und einer Busse von 500 Franken eine leicht tiefere Strafe aus. Die früher bedingt ausgesprochene Geldstrafe wird vollzogen. Das Kreisgericht St.Gallen gehe davon aus, dass der Beschuldigte nicht nur Handlanger gewesen sei, sondern den Drogenbunker zusammen mit dem unbekannten Mann betrieben habe, erklärte der vorsitzende Richter.