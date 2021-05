Kreisgericht St.Gallen Hausbesitzer wegen Schwarzarbeit angeklagt – Gericht spricht ihn frei Ein Hauseigentümer hat sich vor dem Kreisgericht St.Gallen gegen den Vorwurf gewehrt, Schwarzarbeiter beschäftigt zu haben. Er hatte für Renovationsarbeiten eine ausländische Firma beauftragt. Das Gericht sieht die Schuld bei dieser.

Der Hausbesitzer suchte während der Coronapandemie nach Firmen, die Maler- und Gipserarbeiten ausführen. Symbolbild: Donato Caspari

Das Einfamilienhaus war gekauft, der Umzugstermin festgelegt und die alte Mietwohnung bereits gekündigt. Die Arbeiten am renovationsbedürftigen Gebäude sollten deshalb zügig vorangehen. Die Coronapandemie machte dem Zeitplan aber einen Strich durch die Rechnung.

«Ich konnte trotz aller Bemühungen keine Firma finden, die Zeit für die Maler- und Gipserarbeiten hatte.»

So erklärte sich der Hausbesitzer, der sich am Kreisgericht St.Gallen gegen einen Strafbefehl wehrte. Die Strafbehörden hatten ihm wegen mehrfacher Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 100 Franken und eine Busse von 500 Franken aufgebrummt. Zudem hätte er dem Staat eine Ersatzforderung von rund 6540 Franken zahlen sollen.

Firma mit Kapazitäten gesucht

Laut dem Familienvater erhielt er von den angefragten Firmen vor allem Absagen. Auch zwei oder drei Offerten gingen ein, doch wiesen die Maler- und Gipsergeschäfte darauf hin, dass sie die Arbeiten erst viel später als gewünscht ausführen könnten. Die günstigste Offerte rechnete mit Kosten von rund 5000 Franken.

In seiner zunehmenden Ratlosigkeit, wo er in nützlicher Frist eine Firma mit Arbeitskapazitäten finden könnte, fragte er alle möglichen Leute nach einer Lösung. In einem Baumarkt im nahen Ausland wurde er fündig: Von einem Mann bekam er die Adresse einer Firma. Ihm sei gesagt worden, sie nehme auch in der Schweiz Aufträge an, erklärte der Hausbesitzer. Nachdem er den anfänglich verlangten Preis von 10'000 auf 7500 Franken heruntergehandelt hatte, war der Auftrag beschlossene Sache. Ein schriftlicher Vertrag wurde nicht abgeschlossen.

Arbeiten ziehen sich hin

Mit den ausgeführten Arbeiten sei er absolut nicht zufrieden gewesen, erzählte der Hausbesitzer weiter. Die drei Handwerker hätten alles andere als sauber gearbeitet. Sie seien meist nach wenigen Stunden schon wieder von der Baustelle verschwunden. Einer sei die meiste Zeit nur herumgestanden, habe geraucht und zugeschaut. Die unzuverlässige Arbeitshaltung blieb allerdings nicht der einzige Ärger. Eines Tages standen die Behörden vor der Türe und monierten, dass die Handwerker ohne Arbeitsbewilligung tätig sind.

Er habe niemals damit gerechnet, dass Schwarzarbeiter in seinem Haus arbeiteten, betonte der Hausbesitzer. Er sei davon überzeugt gewesen, dass der Firmeninhaber als Arbeitgeber dafür zuständig sei und er die nötigen Bewilligungen habe. Es komme doch niemanden in den Sinn, von einer beauftragten Firma zu verlangen, dass sie Einsicht in die AHV- und BVG-Abrechnungen ihrer Mitarbeiter geben müssten.

Freispruch von Schuld und Strafe

Der Einzelrichter fällte einen Freispruch von Schuld und Strafe. Die Anklageschrift gehe davon aus, dass der Hausbesitzer Arbeitgeber gewesen sei und die drei ausländischen Handwerker beschäftigt habe, erklärte der Einzelrichter zum Urteil. Dem aber sei nicht so. Der Beschuldigte sei nur Auftraggeber der grenzüberschreitenden Dienstleistung nicht Arbeitgeber gewesen. Etwas anderes sei nicht angeklagt, weshalb ein Freispruch erfolge.

Im Übrigen sei das Gericht zur Ansicht gelangt, dass man dem Hausbesitzer keinen Vorsatz nachweisen könne. Er habe darauf vertraut, dass die ausländische Firma über die Bewilligungen verfüge. Die Verfahrens- und Verteidigungskosten trägt der Staat.