Kreisgericht St.Gallen Gülle floss in Niederwiler Weiher: Landwirte wegen fahrlässiger Tierquälerei verurteilt Beim Leeren eines Güllenkastens gelangte «Bschütti» in Fliessgewässer. Zwei Landwirte mussten sich vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten.

Anfang 2020 ist auf Waldkircher Boden Gülle ausgelaufen und in Fliessgewässer gelangt. Schliesslich verendeten deswegen im Niederwiler Weiher Fische und Krebse. Bild: Kapo SG

Vater und Sohn wollten im Januar 2020 einen vollen Güllenkasten leeren. Sie pumpten den Inhalt in einen höher gelegenen, etwa 500 Meter entfernten Kasten. Unbemerkt löste sich ein Schlauch, weshalb ein Teil der Gülle in das Rüerenbächli auf Waldkircher Boden floss. Anschliessend gelangte sie in den Lauftenbach und in den Niederwiler Weiher. Dort starben wegen der Gewässerverunreinigung Fische und Krebse.

Amt für Umweltschutz legt Einsprache ein

Das Untersuchungsamt Gossau schickte den beiden Landwirten je einen Strafbefehl, mit dem sie wegen fahrlässigen Vergehens gegen das Bundesgesetz der Gewässer und fahrlässiger Tierquälerei zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt wurden. Vater und Sohn akzeptierten den Entscheid, nicht aber das Amt für Umweltschutz (Afu).

Das Afu stellte sich auf den Standpunkt, es müsse zusätzlich ein Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen das Umweltschutzgesetz erfolgen und dafür eine Busse ausgesprochen werden. Zudem sei die korrekte rechtliche Würdigung nicht Fahrlässigkeit, sondern Eventualvorsatz. Die Einsprache führte dazu, dass am Kreisgericht St.Gallen eine Gerichtsverhandlung anberaumt wurde.

Neue Pumpenanlage installiert

Vor dem Einzelrichter erklärten die beiden Landwirte, wie sie an jenem Januartag eine neue, moderne Pumpenanlage installierten. Mit dabei sei ein Mechaniker der Lieferfirma gewesen. Kurz vor Mittag hätten sie die funktionierende Pumpe abgestellt und nach dem Mittagessen wieder eingeschaltet, erklärten Vater und Sohn. Bei der Kontrolle bemerkte der Vater, dass der Schlauch beim höher gelegenen Güllenkasten nicht gehalten hatte.

Laut seinen Ausführungen rief er sofort den Sohn zu Hilfe. Gemeinsam stauten sie das nahe gelegene Bächli, um das verschmutzte Wasser wieder in den Güllenkasten zurück zu pumpen. Da aber offenbar bereits kurz vor Mittag für einige Minuten Gülle unbemerkt ausfloss, war es bereits im Niederwiler Weiher zum Fisch- und Krebssterben gekommen.

Tierwohl liegt am Herzen

Er könne sich nicht erklären, wie der Unfall passiert sei, erklärte der Sohn. Sie hätten nach bestem Wissen alle Vorsichtsmassnahmen getroffen, damit nichts passiere. Aus diesem Grunde hätten sie auch einen Fachmann bei der Installation der Pumpe beigezogen. Eine intakte Natur und das Tierwohl sei im «ureigensten» Interesse eines Landwirtes.

Der Vater betonte, am meisten belaste ihn, dass man ihn der Tierquälerei bezichtige. Wer den Hof kenne, der wisse, dass der Familie das Tierwohl sehr am Herzen liege und sie alles dafür tue, damit es den Tieren gut gehe.

Kein hohes Verschulden

Der Einzelrichter gab den Einwänden des AfU insofern Recht, als dass er die Landwirte auch wegen Verstössen gegen das Umweltschutzgesetz schuldig sprach und ihnen zusätzlich zur bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 100 bzw. 130 Franken je eine Busse von 300 Franken auferlegte. Fakt sei, dass Gülle beim Auspumpen ausgeflossen sei und das Fisch- und Krebssterben verursacht habe, erklärte er zu diesem Teil des Urteils. Gemäss ständiger Gerichtspraxis sei somit auch das Umweltschutzgesetz tangiert.

Im Gegensatz zum AfU kam der Einzelrichter aber zum Schluss, dass kein Eventualvorsatz, sondern lediglich Fahrlässigkeit vorliegt. Die Landwirte hätten mit dem Beizug eines Fachmannes, den Testläufen und den Kontrollen vieles unternommen, um einen Schadenfall zu verhindern. Deshalb könne von keinem hohen Verschulden gesprochen werden.

Der Schuldspruch wegen fahrlässiger Tierquälerei bedeute zudem keineswegs, dass das Gericht das Tierwohl auf dem Bauernhof der Familie anzweifle, richtete der Einzelrichter das Wort an den Vater. Da aber durch die ausgelaufene Gülle – wenn auch nur indirekt – Fische und Krebse gestorben seien, müsse von Gesetzes wegen ein Schuldspruch erfolgen.