Kreisgericht St.Gallen Frau verschwieg Einkünfte und erhielt zu viel Arbeitslosengeld Eine Portugiesin hat trotz Arbeitslosenbeiträgen temporär gearbeitet, den Lohn aber nicht deklariert. Das Kreisgericht stellte das Verfahren gegen sie ein. Für den Richter war klar, dass die Beschuldigte das entsprechende Formular nicht bewusst falsch ausgefüllt hat.

Die Beschuldigte erhielt rund 10’000 Franken zu viel von der Arbeitslosenkasse St.Gallen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die 44-jährige Beschuldigte wurde vor rund fünf Jahren arbeitslos und bezog ab September 2018 Taggeldleistungen der Arbeitslosenversicherung. In den Monaten März bis August 2019 arbeitete sie temporär und erhielt in diesen sechs Monaten rund 13’500 Franken als Bruttolohn. Bei den Formularen der Arbeitslosenversicherung hätte sie diese Einkünfte deklarieren müssen, kreuzte aber bei der Frage «Haben Sie bei einem oder mehreren Arbeitgebern gearbeitet?» die Antwort «Nein» an.

Weil die Frau das Formular falsch ausfüllte, wurden die erzielten Verdienste nicht an die Leistungen der Arbeitslosenkasse St.Gallen angerechnet. Somit wurden ihr rund 10’000 Franken zu viel ausbezahlt. «Mit diesem Vorgehen hat die Beschuldigte zumindest billigend in Kauf genommen, die Arbeitslosenkasse in die Irre zu führen, um dadurch Leistungen der Arbeitslosenkasse zu beziehen, die ihr nicht zustanden», heisst es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Sie beantragte dem Kreisgericht St.Gallen, die Beschuldigte sei wegen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung schuldig zu sprechen und mit einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 30 Franken sowie einer Busse von 600 Franken zu bestrafen. Zudem sei die dreifache Mutter fünf Jahre des Landes zu verweisen.

Aus allen Wolken gefallen

Als sie den Brief der Staatsanwaltschaft gelesen habe, sei sie geschockt gewesen, betonte die Beschuldigte an der Gerichtsverhandlung. Sie sei der festen Überzeugung gewesen, dass die Temporärbüros den Zwischenverdienst der Arbeitslosenkasse meldeten. Sie habe zwar bemerkt, dass sie in jenen sechs Monaten etwas mehr Geld ausbezahlt erhalte. Eine Arbeitskollegin habe ihr aber gesagt, das sei normal. Weil sie nicht gut Deutsch lesen und schreiben könne, habe ihr die Bekannte auch geholfen, das Formular auszufüllen. Zu keiner Zeit sei ihr bewusst gewesen, dass sie etwas falsch mache.

Die Portugiesin betonte auch, sie habe sich sofort mit der Arbeitslosenkasse gemeldet und mit ihr vereinbart, das zu Unrecht bezogene Geld in Raten zurückzuzahlen. Zurzeit sei nur noch ein geringer Betrag ausstehend. Werde sie des Landes verwiesen, bedeute dies für sie und ihre noch minderjährigen Kinder eine Katastrophe. Sie lebe seit 2010 in der Schweiz und werde in Portugal keine Arbeit finden.

Übertretung ist bereits verjährt

Die Verteidigerin beantragte einen Freispruch von Schuld und Strafe oder aber eine sehr milde Bestrafung. Ein neuer Bundesgerichtsentscheid besage, dass es sich erst ab einer Deliktsumme über 36’000 Franken eindeutig um einen schweren Fall handle. Ihre Mandantin habe zwar tatsächlich das Formular falsch ausgefüllt. Ihr sei aber aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse nicht bewusst gewesen, welche Bewandtnis es mit der Frage habe. Auf gar keinen Fall habe sie die Arbeitslosenkasse betrügen wollen.

Für das Gericht liege klar ein leichter Fall vor, erklärte der Einzelrichter bei der Urteilsverkündung und verwies ebenfalls auf den neuen Bundesgerichtsentscheid. Er stellte sich auf den Standpunkt, die Beschuldigte habe weder das Formular bewusst falsch ausgefüllt, noch sich damit Gelder erschleichen wollen. Somit habe sie sich lediglich einer Übertretung schuldig gemacht. Diese aber sei nach drei Jahren verjährt, weshalb das Strafverfahren einzustellen sei und eine Landesverweisung nicht in Frage komme.