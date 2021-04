Kreisgericht St.Gallen Exhibitionist belästigt Lehrlinge auf Baustelle: Richter ordnet ein lebenslanges Kontaktverbot zu Minderjährigen an Ein Handwerker hat auf Baustellen minderjährige Lehrlinge sexuell belästigt. Er wurde wegen Exhibitionismus verurteilt.

Auf einer Baustelle hat sich ein Arbeiter vor Lehrlingen entblösst und onaniert. Bild: iStockphoto

Der 56-jährige Schweizer war angeklagt, sich zwischen November 2018 und August 2019 mehrfach vor Lehrlingen entblösst gezeigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte dem Kreisgericht St.Gallen Schuldsprüche wegen Exhibitionismus und sexueller Belästigung eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 100 Franken und zwei Bussen von insgesamt 2800 Franken.

Die Vorfälle ereigneten sich auf verschiedenen Baustellen, wo er im Auftrag seines Arbeitgebers zusammen mit einem minderjährigen Lehrling tätig war. Laut Anklageschrift präsentierte er sich ihm mehrfach mit offenem Hosenladen, wobei teilweise sein Glied sichtbar war. Seien weitere Personen hinzugekommen, habe er jeweils das T-Shirt heruntergezogen.

In der Pause im Lieferwagen onaniert

Die Staatsanwaltschaft warf ihm zudem vor, mindestens drei Mal vor dem Lehrling onaniert zu haben. Einmal begab er sich dazu in einer Pause in den Laderaum des Lieferwagens, während der Minderjährige auf dem Beifahrersitz seinen Znüni ass. Der Laderaum war von der Fahrerkabine aus einsehbar. Bei den Untersuchungsbehörden sagte der Lehrling aus, er habe sich geekelt, wenn er danach bei der Arbeit das Werkzeug des Beschuldigten habe in die Hand nehmen müssen. Er habe auch darauf geschaut, dass er seinem Vorgesetzten nicht mehr zu nahegekommen sei.

Ein weiterer minderjähriger Lehrling belastete den Beschuldigten ebenfalls. Er war bei einer anderen Firma als der Beschuldigte tätig, arbeitet aber auf der gleichen Baustelle. Er berichtete, dass der Mann vor ihm seinen Hosenladen geöffnet und sein Glied entblösst habe. So habe er sich ihm mehrmals an jenem Tag präsentiert.

Sich bewusst zur Schau gestellt

Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten von einzelnen Vorwürfen frei. So erachtete er es beispielsweise nicht als erwiesen, dass es der Mann darauf abgesehen hatte, beim Onanieren beobachtet zu werden. Einen Freispruch erhielt er auch bei all jenen Vorfällen, wo die Anklage bloss von einem offenen Hosenladen sprach. Dies allein sei nicht strafbar, begründete der Einzelrichter seinen Entscheid.

Bei allen Geschehnissen, in denen sich der Beschuldigte aber vor den beiden minderjährigen Lehrlingen entblösste, wurde er schuldig gesprochen. Dementsprechend verurteilte ihn das Kreisgericht St.Gallen wegen mehrfachen Exhibitionismus und mehrfacher sexueller Belästigung. Das Strafmass milderte der Einzelrichter gegenüber der Anklage ab. Er verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 130 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren. Auf das Aussprechen einer Busse verzichtete er.

Kontaktverbot mit Minderjährigen angeordnet

Mit dem Urteil wurde dem Beschuldigten zudem lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, verboten. Dieses Kontaktverbot mit Minderjährigen habe das Gericht gemäss Gesetz zwingend aussprechen müssen, betonte der Einzelrichter. Es liege kein Bagatellfall vor.