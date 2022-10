KREISGERICHT ST.GALLEN Diebstahl, Drogen, Verkehrsdelikte: Spanier kassiert Landesverweis Ein 29-Jähriger stand wegen verschiedener Delikte vor Kreisgericht. Dieses entschied, dass der Spanier die Schweiz für fünf Jahre verlassen muss.

Der Spanier stahl unter anderem Lebensmittel. Symbolbild: Getty

Die Staatsanwaltschaft warf dem Beschuldigten drei Einbrüche, einen Fahrzeugdiebstahl, Ladendiebstahl, Verkehrsdelikte und Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Sie beantragte dem Gericht eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten, eine Busse und eine Landesverweisung von zehn Jahren. Die Verteidigung verlangte mehrere Freisprüche, eine milde Strafe und den Verzicht auf die Landesverweisung.

Mit 19 Jahren eingereist

In der Befragung des vorsitzenden Richters erzählte der Mann, dass er in Ecuador geboren ist, mit acht Jahren nach Spanien kam und mit 19 Jahren in die Schweiz übersiedelte, wo er die Niederlassungsbewilligung C erhielt. Der dreifache Vater wies die Vorwürfe wegen Einbruchs und Fahrzeugdiebstahls zurück. Auf DNA-Spuren angesprochen, die von ihm an den Tatorten gefunden wurden, gab er einmal an, er habe dort erfolglos Marihuana kaufen wollen, einmal erzählte er, er sei in der betroffenen Wohnung mehrfach beim Arbeitskollegen auf Besuch gewesen.

Zu den Verkehrsdelikten sagte er unter anderem aus, er erinnere sich nicht mehr daran oder die Polizei habe ihm nicht genau erklärt, weshalb man sein Fahrzeug konfisziert habe. Geständig war er, dass er sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzte und in zwei Ladengeschäften Brillen und Lebensmittel stahl. Zur drohenden Landesverweisung erklärte er, der Gedanke belaste ihn sehr, von seiner kleinen Tochter getrennt zu werden. Zu den beiden älteren Kindern in Spanien habe er zwar Kontakt, aber nicht so engen, wie er sich wünschen würde. Er wolle in der Schweiz bleiben und wisse, dass er sein Leben wieder in Ordnung bringen könne.

Beweislast angezweifelt

Die Staatsanwältin bezeichnete die Erklärungen des Beschuldigten, weshalb er nicht für einige der vorgeworfenen Straftaten verantwortlich sein könne, als Schutzbehauptungen. Sie seien durchaus einfallsreich, aber nicht glaubwürdig. Die Beweislage für sämtliche Vorwürfe sei dagegen eindeutig. Zur Landesverweisung erklärte die Staatsanwältin, fast das ganze Umfeld des Beschuldigten lebe in Spanien. Von der in der Schweiz lebenden Mutter der Tochter habe er sich getrennt.

Die Verteidigerin betonte, die an den Tatorten gefundenen DNA-Spuren seien kein Beweis für die Schuld an den Einbrüchen. Sie bestätigten lediglich seine Aussage, dass er die Wohnungsmieter gekannt habe und schon vor Ort gewesen sei. Eine Landesverweisung dürfe nicht angeordnet werden, da der Beschuldigte einen gültigen Aufenthaltstitel besitze und von ihm keine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehe. Seine Tochter in der Schweiz habe zudem das Recht, mit beiden Elternteilen aufzuwachsen.

In allen Anklagepunkten schuldig

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Mann in allen Anklagepunkten schuldig. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten, einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 50 Franken und einer Busse von 1000 Franken. Er muss die Schweiz für fünf Jahre verlassen. Die Integration des Beschuldigten sei nicht weit fortgeschritten, erklärte der vorsitzende Richter zur Landesverweisung. Seine in der Schweiz lebende Tochter sei ebenfalls kein Hinderungsgrund dafür. Als EU-Bürger sei es ihm möglich, sich im grenznahen Ausland niederzulassen, um sein Kind trotzdem zu sehen.