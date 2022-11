KREISGERICHT ST.GALLEN Vom Arbeitssuchenden zum Dieb: Ware im Wert von 30'000 Franken erbeutet Ein Rumäne, der vor dem Kreisgericht St.Gallen stand, hat in mindestens 16 Läden Waren gestohlen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ungefähr 30‘000 Franken.

Auch viele Rasierklingen waren unter dem Diebesgut. Bild: Archiv

Rumänien habe er verlassen, weil er seit der Pandemie keine Arbeit mehr gefunden habe, erzählte der Beschuldigte an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Deshalb sei er zu einem Freund nach Genf geflogen. Sie beide hätten beabsichtigt, gemeinsam einen Job zu suchen. Weil es nicht geklappt habe, sei der Freund wieder in die Heimat zurückgekehrt, während er geblieben sei.

Mit Komplizen auf Diebestour

Dem 49-jährigen Beschuldigten wurde vorgeworfen, zwischen dem 24. September und 23. November in Filialen grösserer Einkaufsläden zusammen mit Komplizen auf Diebestour gegangen zu sein.

Sie stahlen vorwiegend Champagner, Spirituosen, Rasierapparate, Rasierklingen und Zahnputzutensilien.

Ein Teil des Diebesgutes sei zum Verkauf bestimmt gewesen, ein anderer für den Versand nach Rumänien, erklärte der Mann.

Die Staatsanwältin beantragte eine Verurteilung wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, rechtswidriger Einreise, rechtswidrigen Aufenthalts und Nichtmitführens des Führerausweises. Der Sachverhalt sei aufgrund der Erkenntnisse von Untersuchungsbehörden in den Kantonen Basel-Stadt, Aargau, Bern, Zürich und St.Gallen erstellt worden. Auf Bildern von Überwachungskameras sei der Beschuldigte klar erkennbar, weshalb es an der Täterschaft keine Zweifel gebe. Als Sanktion beantragte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten, eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Franken und eine Landesverweisung für die Dauer von zehn Jahren.

Immer wieder auf freien Fuss gesetzt

Der Verteidiger verlangte im Gegenzug eine Haftstrafe von lediglich zwölf Monaten. Zudem sei der Mann nur für fünf Jahre des Landes zu verweisen.

Sein Mandant sei nicht in die Schweiz eingereist, weil er beabsichtigt habe, «kriminaltouristisch» zu wirken.

Der Beweggrund für seine Einreise sei gewesen, Arbeit im Ausland zu suchen – wegen der misslichen Wirtschaftslage nach der Pandemie in seiner Heimat. Der Verteidiger bemängelte, dass der Beschuldigte von mehreren Behörden wegen Diebstahls verurteilt, aber immer wieder auf freien Fuss gesetzt wurde.

Für seinen Mandanten sei somit nicht klar ersichtlich gewesen, dass er sich gar nicht mehr hätte in der Schweiz aufhalten dürfen. «Hätte man ihn in Ausschaffungshaft gesetzt, wäre die Diebestour beendet worden», erklärte er. Man werde den Verdacht nicht los, dass die Behörden gehofft hätten, er werde die Schweiz von alleine verlassen und das Problem löse sich von selber.

Arbeit als Taxifahrer oder Bauarbeiter

Der Beschuldigte betonte, er wolle so rasch als möglich in seine Heimat zurückkehren und sich eine Arbeit als Taxifahrer oder Bauarbeiter suchen. Das Kreisgericht St.Gallen fällte Schuldsprüche im Sinne der Anklage. Als Strafmass sprach es eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten, eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken sowie eine Busse von 20 Franken aus. Die Landesverweisung setzte es bei sieben Jahren fest. Der Beschuldigte hat die Verfahrenskosten von rund 13’000 Franken zu bezahlen.