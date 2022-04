Kreisgericht St.Gallen Belästigung im Abstellraum: Gericht verurteilt Sicherheitsmitarbeiter zu acht Monaten Haft Ein Sicherheitsmitarbeiter war angeklagt, eine Reinigungsangestellte sexuell genötigt zu haben. Er erhielt einen Schuldspruch.

Der Sicherheitsmitarbeiter ist davon ausgegangen, dass das Herummachen einvernehmlich war. Bild: Oliver Menge

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, in seiner Eigenschaft als Sicherheitsmitarbeiter eine im selben Gebäude tätige Reinigungsmitarbeiterin überraschend am Arm gepackt und sie in einen Abstellraum gezogen zu haben. Dort soll er sie gegen ihren Willen und trotz Gegenwehr geküsst und sie unter ihren Kleidern berührt haben.

Die Ladestation des Funkgerätes gezeigt

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen erzählte der 31-jährige Familienvater, dass er davon ausgegangen sei, das Küssen und Herummachen seien einvernehmlich gewesen. Sie hätten bei der Arbeit oft miteinander gewitzelt und geredet. Zudem habe sie ihm ihre Telefonnummer gegeben. Deshalb habe ihm sein Gefühl gesagt, sie wolle etwas von ihm.

Er habe im Keller auf die Frau gewartet, um ihr im Abstellraum die neue Ladestation seines Funkgerätes zu zeigen. Als sie mitgegangen sei, sei es für ihn klar gewesen, dass sie ihn auch küssen wolle. Und weil sie sich nicht gewehrt habe, sei er einen Schritt weitergegangen. Wie in der Befragung des Beschuldigten hervorging, hatte er sich jeweils bei anderen Mitarbeitenden im Gebäude erkundigt, wann die Frau arbeitet.

Landesverweisung von acht Jahren beantragt

Die Staatsanwaltschaft, die an der Gerichtsverhandlung nicht anwesend war, beantragte in der Anklageschrift eine Verurteilung wegen sexueller Nötigung, eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten und eine Landesverweisung von acht Jahren. Der kosovarische Staatsangehörige kam mit zehn Jahren in die Schweiz und besuchte nach der Primarschule eine Sonderschule.

In diesem Fall müsse man die Vorgeschichte anschauen, erklärte der Verteidiger. Die Reinigungsmitarbeiterin und sein Mandant seien sich während der Arbeit immer wieder begegnet und hätten sich ausgetauscht. Kurze Zeit vor dem Vorfall hätten sie miteinander telefoniert und ein Treffen abgemacht. Beide hätten unterschiedliche kulturelle Hintergründe und sprachliche Defizite, was vielleicht zu den Missverständnissen beigetragen habe.

Verteidigung fordert Freispruch

Was im Abstellraum genau passiert sei, sei schwierig zu beurteilen. Jedenfalls habe der Beschuldigte zunächst nicht wahrgenommen, dass sie das Küssen und Herummachen nicht wolle. Sobald sie es für ihn verständlich zum Ausdruck gebracht habe, habe er aufgehört. Dies zeige, dass er nie etwas gegen den Willen der Frau habe machen wollen.

Aus all diesen Gründen sei ein Freispruch zu erfolgen. Falls es zu einer Verurteilung komme, sei höchstens eine sexuelle Belästigung gegeben, für die eine milde Strafe und keinesfalls eine Landesverweisung auszusprechen sei. Zu berücksichtigen seien auch die eingeschränkten intellektuellen Fähigkeiten des Beschuldigten.

Die Grenzen eindeutig überschritten

Der Einzelrichter fällte einen Schuldspruch wegen sexueller Nötigung und verurteilte den Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten. Auf eine Landesverweisung verzichtete er aufgrund eines Härtefalles. Für ihn liege in diesem Fall eindeutig eine Grenzüberschreitung vor, die nicht hätte passieren dürfen, betonte er.

Auch wenn man am Arbeitsplatz miteinander witzle, bedeute dies nicht, dass man mehr vom anderen wolle. Die Frau habe glaubhaft erklärt, sie sei der Aufforderung, sie solle in den Keller kommen, nur gefolgt, weil sie gedacht habe, es gehe um die Arbeit. Zudem sei es üblich gewesen, unter den Arbeitskollegen die Handynummer auszutauschen.