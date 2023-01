Kreisgericht St.Gallen Beim Einbruch in ein Waffengeschäft in Wittenbach in flagranti erwischt: Täter kassiert zweieinhalb Jahre Gefängnis und muss die Schweiz für zwölf Jahre verlassen Ein 43-jähriger Tunesier ist in Wohnungen, ein Juweliergeschäft und einen Waffenladen eingebrochen. Er muss 30 Monate ins Gefängnis.

Nach einem Einbruch im März 2022 in ein Waffengeschäft in Wittenbach klickten die Handschellen. Seither sitzt der Täter vorzeitig im Strafvollzug. Bild: Kantonspolizei

Der Beschuldigte reiste bereits um das Jahr 2011 zum ersten Mal in die Schweiz ein. Er habe seinen Lebensstandard verbessern wollen, erklärte er dazu an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen. 2013 verfügte das Staatssekretariat für Migration ein Einreiseverbot gegen ihn. Bis Mitte 2021 hätte er damit der Schweiz fernbleiben müssen. In Italien habe er zunächst versucht, sich mit Schwarzarbeit auf Baustellen und im Transportwesen über Wasser zu halten, gab er an. Trotz des Verbotes reiste er mehrmals wieder vom Süden her über die Grenze in den Kanton St.Gallen.

In Wohnungen eingeschlichen

Nach seinen rechtswidrigen Einreisen in die Schweiz brach der Beschuldigte in bewohnte Liegenschaften in Wittenbach und im Kanton Thurgau ein. Laut Anklageschrift erbeutete er unter anderem teure Uhren und Bargeld. In Wittenbach schlug er Scheiben eines parkierten Autos auf. Im Kofferraum fand er Kartonschachteln mit Münzrollen im Wert von 4200 Franken.

Beim Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von St.Gallen blieb es beim zweimaligen Versuch. Der erste scheiterte, weil die Alarmanlage ausgelöst wurde. Fünf Tage später kamen der Beschuldigte und ein Kollege zurück, hebelten erneut erfolgreich mit einem Geissfuss den Rollladen auf und begannen mit einer Holzlatte die Schiebetüre aufzuwuchten. Wieder wurde der Alarm ausgelöst und die Einbrecher flüchteten ohne Beute.

Im Waffengeschäft verhaftet

Im März 2022 wurde dem Beschuldigten ein Einbruch in ein Waffengeschäft in Wittenbach zum Verhängnis. Nachdem er über ein Fenster eingestiegen war, packte er 24 Pistolen mit einem Wert von über 32’000 Franken in eine Tasche und deponierte sie ausserhalb des aufgebrochenen Fensters, um sie später mitzunehmen. Anschliessend ging er zurück und packte drei weitere Pistolen ein. Wenig später traf die alarmierte Polizei ein und verhaftete den Einbrecher auf frischer Tat. Seither sitzt er im vorzeitigen Strafvollzug.

Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann wegen mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, rechtswidriger Einreise und rechtswidrigen Aufenthalts an. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten und eine Landesverweisung von zwölf Jahren samt Ausschreibung im Schengener Informationssystem. Dem vorbestraften Beschuldigten sei keine gute Prognose auszustellen, betonte der Staatsanwalt.

Kranke Mutter in Tunesien unterstützt

Der Verteidiger stellte sich nicht gegen die beantragten Schuldsprüche, gab aber beim Strafmass zu bedenken, dass sein Mandant nicht aus reinem Bereicherungsdenken gehandelt habe, sondern vor allem seine schwerkranke Mutter in Tunesien habe finanziell unterstützen wollen.

Auch stellte er in Frage, ob der von der Anklage errechnete Deliktsbetrag in der Höhe von rund 58’000 Franken und der Sachschaden von 14’500 Franken den Tatsachen entspreche. Vor allem bei den als gestohlen gemeldeten teuren Uhren bestünden erhebliche Zweifel, ob sie tatsächlich einen hohen Wert gehabt hätten. Bei der Landesverweisung sah er acht Jahre als tatangemessen.

Das Kreisgericht St.Gallen folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Beschuldigten somit zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten und einer Landesverweisung von zwölf Jahren. Er hat die Verfahrenskosten von rund 24’000 Franken zu bezahlen.