Kreisgericht St.Gallen Bandenmässig mit Drogen gehandelt: 32-Jähriger muss ein Jahr ins Gefängnis und wird des Landes verwiesen Ein 32-Jähriger kam in die Schweiz, um Heroin zu verkaufen. Er wehrte sich am Kreisgericht erfolglos gegen die Anschuldigungen: Der Albaner erhielt unter anderem eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten.

Der Beschuldigte gab vor Gericht an, dass er nur aufgrund seiner finanziellen Notlage Drogen verkauft hat. Bild: Getty

Die Staatsanwaltschaft warf dem Beschuldigten vor, als Mitglied einer gut strukturierten albanischen Drogenhändlerorganisation tätig gewesen zu sein. Um Heroin zu verkaufen, sei er im Januar 2022 mit dem Bus von Albanien in die Schweiz gereist. Während seines Aufenthaltes im Raum Gossau soll der Beschuldigte über 230 Gramm Heroingemisch verkauft und bei seiner Verhaftung 70 Gramm reines Heroin gehortet haben.

Weiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, Einreisevorschriften verletzt und im Zeitraum von September bis Dezember 2021 nicht bewilligter Erwerbstätigkeiten nachgegangen zu sein.

Auf der Suche nach Arbeit

Der Beschuldigte wies an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen den Vorwurf zurück, er sei mit der Absicht in die Schweiz gekommen, Drogen zu verkaufen. Er gab an, die prekäre finanzielle Lage seiner Familie habe ihn veranlasst, im Ausland Arbeit zu suchen. In der Schweiz habe er einen Landsmann getroffen, der ihm in Gossau eine Wohnung vermittelt habe. Schliesslich habe er in Biel während zwei Wochen eine Arbeit als Gipser gefunden und sei dafür mit 20 Franken in der Stunde entlöhnt worden. Auch habe er an einzelnen Abenden für ein Autovermietungsunternehmen Fahrzeuge gereinigt.

Der Lohn als Gipser und Autowascher habe nicht für den Lebensunterhalt gereicht, erzählte der Mann weiter. Nur um deswegen nicht stehlen zu müssen, habe er sich auf den Drogenhandel in Gossau eingelassen. Es seien aber niemals die ihm vorgeworfenen Mengen gewesen, sondern lediglich ein Verkauf von rund 30 Gramm Heroingemisch. Auf mehrere Fragen rund um den Drogenhandel antwortete der Beschuldigte, er könne sich nicht mehr erinnern.

Gesundheit vieler Menschen gefährdet

Für die Staatsanwältin war klar, dass der Beschuldigte bereits vor seiner Abreise aus Albanien wusste, dass er in der Schweiz im Auftrag der Drogenhändlerorganisation Heroin verkaufen soll. Er habe an mindestens sechs verschiedene Abnehmer geliefert. Sie forderte eine Verurteilung wegen bandenmässigen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Gefährdung der Gesundheit vieler Menschen, rechtswidriger Einreise, rechtswidrigen Aufenthalts und Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung. Als Strafmass beantragte sie eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten, eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Franken und eine Landesverweisung von acht Jahren.

Der Verteidiger bestritt die Bandenmässigkeit beim Drogenverkauf. Sein Mandant sei ein reiner Befehlsempfänger gewesen. Man habe ihn unter falschen Angaben in die Schweiz gelockt. Seine Absicht sei gewesen, eine legale Arbeit zu finden, um die grosse finanzielle Not der Familie zu lindern. Nur wegen seiner verzweifelten Lage habe er sich darauf eingelassen, eine kleine Menge Drogen zu verkaufen. Der Beschuldigte sei wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz und Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verurteilen. Die Landesverweisung sei auf fünf Jahre zu beschränken.

Schuldsprüche im Sinne der Anklage

Das Kreisgericht St.Gallen fällte Schuldsprüche im Sinne der Anklage. Es sprach eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten aus, wobei der Beschuldigte ein Jahr im Gefängnis verbringen muss. Auch eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 20 Franken wurde bedingt ausgesprochen. Die Landesverweisung beträgt sieben Jahre. Für das Gericht gebe es keine Zweifel, dass der 32-Jährige bereits bei der Einreise in die Schweiz gewusst habe, dass er als Teil der albanischen Drogenhändlerorganisation Heroin verkaufen werde, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil.