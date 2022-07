Kreisgericht St.Gallen 78-jährige Frau verleiht Werkzeuge ihres Ex-Mannes: Streit endet vor Gericht Eine 78-jährige Frau musste sich den Vorwurf der Sachentziehung gefallen lassen. Sie hatte Werkzeug ihres Ex-Mannes im Wert von 3500 Franken einem Bekannten leihweise gegeben.

Einige der Werkzeuge hat der Ex-Mann laut eigenen Aussagen nicht wieder zurückbekommen. Bild: Getty Images

Die Beschuldigte hatte von der St.Galler Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr einen Strafbefehl erhalten. Ihr wurde vorgeworfen, einem Bekannten Zutritt zur Werkstatt ihres Ex-Mannes gewährt zu haben. Dabei soll sie ihm Werkzeug im Gesamtwert von 3550 Franken leihweise übergeben haben, ohne dass der Ex-Mann davon wusste oder einverstanden gewesen wäre.

Laut dem Strafbefehl, der später in eine Anklageschrift umgewandelt wurde, intervenierte der Ex-Mann und bekam so einen grossen Teil der Gerätschaften und Werkzeuge wieder zurück. Jedoch machte er geltend, es fehlten einige Gegenstände wie beispielsweise eine Blechschachtel mit Hartmetall-Drehstählen und ein kompletter Satz Ring-Gabelschlüssel. Der Gesamtwert der fehlenden Dinge betrage etwa 885 Franken.

Mit dem Strafbefehl sollte die Frau für die Sachentziehung mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 60 Franken und einer Busse von 360 Franken bestraft werden. Dagegen wehrte sie sich mit einer Einsprache, weshalb die beiden Geschiedenen vor dem Kreisgericht St.Gallen zusammentrafen. Zu Beginn der Verhandlung wies der Einzelrichter darauf hin, dass im Vorfeld vergeblich versucht wurde, mit einem Vergleich eine aussergerichtliche Lösung für den Vorfall zu erreichen.

Gerichtlich geregeltes Zutrittsrecht

Während der Befragung der Beschuldigten wurde deutlich, dass sich die Werkstatt in einer Liegenschaft befindet, die zwar beiden gehört, jedoch nur von der Frau bewohnt wird. Dem Mann ist lediglich ein gerichtlich geregeltes Zutrittsrecht zugestanden, um monatlich während einiger weniger Stunden in der Werkstatt arbeiten zu können.

Sie habe gedacht, ihr Ex-Mann brauche die Gerätschaften nicht mehr, da er monatelang nicht in der Werkstatt gewesen sei, erklärte die Beschuldigte. Der Bekannte aber habe das Werkzeug gut verwenden können. Dem widersprach der Mann und monierte, er habe oft viel zu wenig Zeit, um seine Arbeit in der Werkstatt beenden zu können. Seien die vereinbarten Stunden vorüber, dränge sie ihn zum Gehen, auch wenn er noch einige Minuten länger für die Arbeit brauche. Auch erklärte er, er habe Stunden gebraucht, um die ausgeliehenen Gegenstände zu sortieren und zu erkennen, was fehle.

Vergleich kommt doch zustande

Der Verteidiger der Beschuldigten beantragte einen Freispruch von Schuld und Strafe. Seine Mandantin habe das Werkzeug ohne böse Absicht ausgeliehen. Nach der Intervention des Privatklägers seien die Gegenstände unkompliziert wieder zurückgegeben worden. Es sei überhaupt nicht erwiesen, dass tatsächlich etwas fehle. Möglicherweise seien die Hartmetall-Drehstähle und Ring-Gabelschlüssel schon vorher nicht mehr in der Werkstatt gewesen.

Nach dem Plädoyer sprach der Einzelrichter die beiden Geschiedenen erneut auf die Möglichkeit eines Vergleichs an. Seines Erachtens sei das Vorgefallene ein Sachverhalt, der besser aussergerichtlich geregelt werde. Nach einer längeren Bedenkzeit stimmten schliesslich beide Parteien einem Vergleich zu. Der Strafantrag wurde damit zurückgezogen und das Strafverfahren sistiert.