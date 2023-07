Kreisgericht St.Gallen 69-Jähriger schaut sich Kinderpornografie an und muss in Therapie – sein Anwalt findet das übertrieben Ein 69-jähriger Schweizer hat auf seinem Computer rund 2650 kinderpornografische Bilder gespeichert. Das Kreisgericht St.Gallen ordnete eine Therapie und ein Tätigkeitsverbot mit Kindern an, sein Anwalt kritisiert die Massnahmen.

Der Angeklagte hatte mehrere tausend Dateien mit kinderpornografischem Inhalt auf seinem Computer gespeichert. Bild: Getty

«Handlungen zum Eigenkonsum harter Pornografie mit tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen» lautete der Vorwurf an den 69-jährigen Beschuldigten, den die Staatsanwaltschaft im abgekürzten Verfahren angeklagt hatte. Der Mann war am Kreisgericht St.Gallen geständig, im Internet nach Bildern und Videos mit verbotenem pornografischem Inhalt gesucht und die gefundenen Dateien angeschaut, heruntergeladen und gespeichert zu haben. Die Behörden fanden auf dem Computer 2602 Bilder und 44 Videos, die zwischen Januar 2017 und September 2022 heruntergeladen wurden.

Bedingte Gefängnisstrafe und Therapie

Die Staatsanwaltschaft beantragte im Urteilsvorschlag an das Kreisgericht einen Schuldspruch wegen mehrfacher Pornografie und als Sanktion eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren. Für die Dauer der Probezeit sei Bewährungshilfe anzuordnen und dem Beschuldigten die Weisung zu erteilen, sich in eine deliktorientierte, psychotherapeutische Behandlung zu begeben.

Die Bewährungshilfe habe vor allem die Aufgabe, die Einhaltung der auferlegten Weisung zu überwachen und den Beschuldigten dabei zu unterstützen, führte die Staatsanwaltschaft weiter aus. Zudem sei ihm lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, zu verbieten.

Verteidiger sieht auch Provider in der Pflicht

Der Verteidiger erklärte sich mit dem Urteilsvorschlag einverstanden. Dennoch dränge es ihn, einige Bemerkungen zum vorliegenden Fall und den vielen gleich gelagerten Strafverfahren anzubringen. Er erinnerte zunächst daran, dass in den USA ein Gesetz den Internetanbietern vorschreibt, mutmasslich strafbare Pornografie zu melden. Die verantwortlichen Stellen leiteten die Verdachtsfälle an die Strafverfolgungsbehörden derjenigen Länder weiter, in denen das Material ins Internet hoch- oder runtergeladen worden sei.

Es störe ihn, dass in der Schweiz lediglich die Konsumenten der verbotenen pornografischen Darstellungen angezeigt würden, nicht jedoch die Provider, betonte der Verteidiger. Durch die Übermittlung der Dateien seien die Bilder bei ihnen ebenfalls abgespeichert. Seines Erachtens müssten die Provider in die Pflicht genommen werden, damit sie rechtswidrige Netzinhalte eruierten und sie sperrten. In einigen anderen Ländern in Europa sei man diesbezüglich schon viel weiter.

Therapie sei übertrieben, Tätigkeitsverbot deplatziert

Sein Mandant habe dem Urteilsvorschlag zugestimmt, erklärte der Verteidiger weiter. Dennoch erachte er die Weisung einer Therapie für den 69-Jährigen als übertrieben. Dessen Verschulden habe sich auf das Betrachten verbotener Bilder im Internet beschränkt. Dies sei ein grosser Unterschied zu echter, gelebter Pädophilie. Dementsprechend sei auch ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen deplatziert.

Der Einzelrichter erhob den Erledigungsvorschlag der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Da das Gericht beim abgekürzten Verfahren nur die Wahl zwischen Ablehnung und Zustimmung des Urteilvorschlages habe, erübrige sich eine Antwort auf die Einwände des Verteidigers, erklärte er.

Zum Tätigkeitsverbot aber könne er sagen, dass es der Gesetzgeber bei einem Schuldspruch wegen Pornografie zwingend vorschreibe. Nur bei einem sehr leichten Verschulden könne ausnahmsweise davon abgesehen werden. Davon könne im vorliegenden Fall aufgrund der Menge der abgespeicherten Dateien aber nicht die Rede sein.