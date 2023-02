KREISGERICHT ST.GALLEN 17 Fingerlinge im Darm von Zürich nach St.Gallen transportiert: Mann kassiert Landesverweis Ein 45-jähriger Nigerianer wurde beim Kokaintransport in St.Gallen erwischt. Nun hat das Kreisgericht entschieden: Er muss die Schweiz verlassen.

Der Mann hatte 17 solcher Kokainfingerlinge geschluckt. Bild: Imago

Der nigerianische Staatsangehörige gab an, er habe den Auftrag für den Kokaintransport von Winterthur nach St.Gallen von einem Unbekannten an seinem Wohnort in Spanien erhalten. Als Lohn seien ihm 1200 Franken versprochen worden.

Laut Anklageschrift traf sich der 45-jährige Beschuldigte Mitte Juni auf dem Bahnhof Winterthur mit einem ihm unbekannten Landsmann, der ihm 17 Fingerlinge übergab. Sie waren alle mit Kokaingemisch gefüllt. In einer Restauranttoilette führte er sich sämtliche Fingerlinge in seinen Enddarm ein und transportierte diese am nächsten Morgen mit dem Zug nach St.Gallen.

Bei Kontrolle Fingerling verschluckt

Dort begab er sich zu seinem temporären Wohnort an der Feldbachstrasse und entfernte aufgrund von Schmerzen insgesamt acht Fingerlinge aus dem Darm. Einen steckte er sich anschliessend in den Mund. Die restlichen sieben versteckte er in einer Socke und liess diese in seinem Gepäck in der Wohnung zurück.

Mit neun Fingerlingen im Enddarm und einem Fingerling im Mund verliess er die Wohnung wieder und machte sich auf den Weg zu einem Treffpunkt an der Teufener Strasse, um das Kokain einem unbekannten Dritten zu übergeben. Als ihn auf dem Weg dorthin Beamte der Kantonspolizei kontrollierten, verschluckte er den Fingerling, den er im Mund versteckt hatte. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Die polizeilichen Abklärungen ergaben, dass die 17 Fingerlinge zusammen 170,8 Gramm Kokaingemisch enthielten, was einer Gesamtmenge von 107,35 Gramm reinem Kokain entspricht.

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen bestritt der Beschuldigte die ihm vorgeworfenen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht. Er habe sich auf den Kokaintransport eingelassen, weil er das Geld für eine lebensrettende Operation seiner Schwester gebraucht habe, erklärte er.

Die Staatsanwältin hatte ihn aufgrund seines Geständnisses im abgekürzten Verfahren angeklagt. Sie beantragte eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Zudem sei eine Landesverweisung von sieben Jahren anzuordnen, wobei auf eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem SIS zu verzichten sei. Zu diesem letzten Antrag gab der vorsitzende Richter bekannt, dass das Kreisgericht die Meinung vertrete, die Landesverweisung müsse zwingend im SIS ausgeschrieben werden. Akzeptiere der Beschuldigte dies nicht, sei es möglich, dass das abgekürzte Verfahren zurückgewiesen und in ein paar Monaten ein ordentliches Verfahren durchgeführt werde.

Mehrere Aliasnamen gebraucht

Der Beschuldigte stimmte dieser Änderung nur nach langem Zögern zu. Er habe in Portugal eine Tochter, begründete er seine Bedenken. Werde er nach Nigeria ausgeschafft, könne er sie nicht mehr sehen. Auch sein Verteidiger wandte ein, mit dem Landesverweis sei den Interessen der Schweiz Genüge getan. Die Ausschreibung im SIS erachte er als unverhältnismässig. Das beantragte Strafmass sei auch ohne diesen Passus recht hart.

Das Kreisgericht St.Gallen erhob schliesslich die Anträge der Staatsanwaltschaft, die mit der Ausschreibung der Landesverweisung im SIS ergänzt wurden, zum Urteil. Das Richtergremium habe dem abgekürzten Verfahren damit zugestimmt, obwohl es nicht der ganzen Geschichte des Beschuldigten Glauben schenke, erklärte der vorsitzende Richter. Es mute beispielsweise seltsam an, dass der Mann in den vergangenen Jahre unter mehreren Aliasnamen in der EU gelebt habe.