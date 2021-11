Kreisgericht Mit grossen Mengen Heroin gehandelt: Zwei Männer werden nach Albanien ausgeschafft Zwei Albaner sind zu bedingten Gefängnisstrafen verurteilt worden. Sie haben mit grossen Mengen Heroin gehandelt.

Zwei Männer haben mit Heroin gehandelt. Bild: Getty

Die beiden 24-jährigen Männer, die sich vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten mussten, waren laut Anklageschrift als Läufer einer albanischen Heroinhändlerorganisation tätig. Sie reisten Ende März in die Schweiz ein und bezogen gemeinsam ein Zimmer in der Stadt St.Gallen. Beide wurden wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz im abgekürzten Verfahren angeklagt.

Schuldenerlass als Entschädigung versprochen

Dem ersten Beschuldigten warf die Staatsanwaltschaft vor, er habe sich vom 10. April bis zu seiner Festnahme Ende April als Läufer der Heroinhändlerbande betätigt und dafür eine Entschädigung in Form eines Schuldenerlasses erwartet. Zu seinen Aufgaben habe unter anderem gehört, dass er Heroingemisch strecke, portioniere, abpacke, an Abnehmer überbringe und den Kaufpreis einkassiere. Dabei ging es um den Handel von 72 Gramm Heroingemisch und das Aufbewahren von rund 700 Gramm.

Der Staatsanwalt erklärte an der Gerichtsverhandlung, der Beschuldigte sei nicht vorbestraft und habe ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Deshalb erachte er eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren und wegen Haschischkonsum eine Busse von 100 Franken als angemessen. Zudem sei der Beschuldigte für acht Jahre des Landes zu verwiesen.

500 Franken im Monat als Verdienst

Der zweite Beschuldigte erwartete laut Anklage für seine Tätigkeit als Drogenläufer eine monatliche Entschädigung von 500 Franken. Ihm wurden der Handel und das Aufbewahren einer geringeren Menge Heroins als seinem Kollegen vorgeworfen. So soll er 30 Gramm Heroingemisch gehandelt und 100 Gramm aufbewahrt haben. Auch er sei nicht vorbestraft und habe innerhalb der Drogenbande eine untergeordnete Rolle gespielt. Für ihn sah die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten als gerechtfertigt. Zudem sei er für sieben Jahre des Landes zu verwiesen.

Die beiden Beschuldigten betonten, sie hätten sich von der Drogenhändlerorganisation einspannen lassen, um ihren Familien zu helfen. Der eine erklärte, seine Mutter habe sich einer Herzoperation unterziehen müssen, wofür das Geld gefehlt habe. Der andere erzählte, er habe Geld verdienen wollen, um Medikamente für den kranken Grossvater zu bezahlen.

Ihre beiden Verteidiger strichen hervor, ihre Mandanten hätten sich im Untersuchungsverfahren sehr kooperativ verhalten und zeigten Reue und Einsicht. Die jungen Männer hätten sich nur für die Läufertätigkeit entschieden, weil sie sich wegen der familiären Probleme in ihrer Heimat nicht anders zu helfen gewusst hätten. Sie hätten innerhalb der Heroinhändlerorganisation zur untersten Hierarchiestufe gehört und keine eigenen Entscheidungen betreffend Auswahl der Kunden oder Menge der gehandelten Drogen tätigen können.

Anträge zum Urteil erhoben

Das Kreisgericht St.Gallen erhob die Anträge der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Es ordnete zudem an, dass die Männer bis zur Ausschaffung nach Albanien in Sicherheitshaft verbleiben, längstens aber bis am 9. Februar. Die beiden Beschuldigten müssen die Kosten des Verfahrens von je rund 20'500 Franken zahlen.

Kurz nach der Urteilseröffnung unterzeichneten die Beschuldigten einen Rechtsmittelverzicht, mit dem sie bekundeten, dass sie das Urteil akzeptieren. Dies erlaubte den Migrationsbehörden sofort mit den Vorbereitungen zur Rückschaffung zu beginnen.