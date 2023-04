Kreisgericht «Beim nächsten Mal ist eine Gefängnisstrafe so sicher wie das Amen in der Kirche»: Kokaindealer kassiert bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren Ein 35-jähriger Schweizer hat mit grösseren Mengen Kokain gehandelt. Zudem verstiess er als Wirt gegen mehrere Vorschriften.

Der Dealer fiel auf verdeckte Ermittler der Polizei herein. Symbolbild:

Raphael Rohner

Der Beschuldigte war zwischen Juni 2019 und Februar 2020 in Betäubungsmittelgeschäfte verwickelt. Zunächst gab er einem verdeckten Ermittler eine kleine Menge Kokaingemisch gratis als Muster ab. Einige Wochen später verkaufte er ihm in zwei Übergaben insgesamt 70 Gramm reines Kokain, wofür er 7000 Franken verlangte.

Als die Ermittler signalisierten, sie wären auch an einer grösseren Menge interessiert, vermittelte er sie an einen Freund. Nach längerem Hin und Her erhielten sie ein halbes Kilogramm Kokaingemisch mit hohem Reinheitsgehalt von über 80 Prozent. Dafür bezahlten sie 25’000 Franken.

Neben den Drogengeschäften war der Beschuldigte auch wegen mehrerer Verstösse gegen Vorschriften angeklagt, die er als Patentinhaber eines Lokals hätte einhalten müssen. So lief trotz Nachtruhe zu laute Musik und er bewirtete ohne Genehmigung zur Verlängerung der Öffnungszeit noch nach 1 Uhr Gäste im Lokal. Zudem rauchten zahlreiche Gäste im rauchfreien Bereich.

Anklage im abgekürzten Verfahren

Der Beschuldigte bestätigte am Kreisgericht St.Gallen, dass sich alles so zugetragen habe, wie es von der Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift beschrieben wurde. Weil der Mann von Anfang an geständig gewesen sei und auch alle anderen Grundvoraussetzungen stimmten, sei eine Anklage im abgekürzten Verfahren möglich gewesen, betonte der Staatsanwalt.

Er beantragte dem Gericht Schuldsprüche wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfacher Widerhandlung gegen das Immissionsschutzreglement der Stadt St.Gallen sowie der Widerhandlung gegen das kantonale Gastwirtschaftsgesetz, das kantonale Gesundheitsgesetz und die kantonale Verordnung über den Schutz vor Passivrauchen. Als Sanktion sah er eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten mit einer Probezeit von vier Jahren und eine Busse von 500 Franken vor.

Kritische Fragen zu verdeckten Ermittlung

Der Verteidiger erklärte sich mit dem Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft einverstanden. Das Strafmass sei seines Erachtens angemessen. Allerdings bedauerte er, dass mit dem abgekürzten Verfahren das ordentliche Beweisverfahren wegfällt. Damit würden seine kritischen Fragen, die er zur verdeckten Ermittlung gerne gestellt hätte, wegfallen und unbeantwortet bleiben, betonte er. Andererseits könne mit dem abgekürzten Verfahren einiges an zeitlichem Aufwand und hohen Kosten gespart werden.

Das Kreisgericht St.Gallen erhob den Vorschlag der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Dem Beschuldigten müsse bewusst sein, dass er mit der bedingten Freiheitsstrafe alles andere als schlecht wegkomme, erklärte der vorsitzende Richter nach der Urteilsverkündung. Er rate ihm dringend, künftig die Finger von den Drogengeschäften zu lassen. Ansonsten werde ein Gefängnisaufenthalt so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Verfahrenskosten betragen über 53’000 Franken. Diese hat der Beschuldigte zu bezahlen.