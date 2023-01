Kreisgericht 12'000 Franken ausgegeben, die für Gläubiger bestimmt waren: 36-Jähriger kassiert Geldstrafe Ein Streit mit der Ehefrau führte einen 36-jährigen Mann vor Gericht. Er soll ihr und ihrem Sohn mit dem Tod gedroht zu haben. Vorgeworfen wird dem Mann auch, dass er sein gepfändetes Einkommen ausgegeben hat, das für die Gläubiger bestimmt war. Vor Gericht kam der Angeklagte mit einem blauen Auge davon.

Eine Ehefrau warf ihrem Ex vor, sie in ein Auto gesperrt, geschlagen und bedroht zu haben. Bild: PD

Der erste Anklagepunkt gegen den serbischen Staatsangehörigen betraf einen Streit mit der von ihm getrennt lebenden Ehefrau. Sie hatte Anzeige erstattet und erklärt, sie sei von ihrem Ehemann vor ihrer Wohnung in St.Gallen auf die Rückbank seines Autos gestossen worden. Wegen der Kindersicherung habe sie nicht mehr aussteigen können. Obwohl sie gesagt habe, sie wolle das Fahrzeug verlassen, sei er losgefahren in Richtung Rheintal.

Die Privatklägerin gab weiter zu Protokoll, der Beschuldigte habe sich während der Fahrt mehrfach umgedreht und ihr mit der Faust gegen den Kopf und den Schulterbereich geschlagen. Zudem erklärte sie, sie und ihr ebenfalls im Wagen anwesender Sohn seien von ihm mit dem Tode bedroht worden. Die Frau habe die Drohungen sehr ernst genommen und grosse Angst ausgestanden, heisst es dazu in der Anklageschrift.

Der Vorfall habe sich keineswegs so abgespielt, betonte der Beschuldigte. An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Er habe sich bereit erklärt, sie nach Widnau zu einem Laden für Mobiltelefone zu fahren, wo sie ihr Abonnement habe verlängern wollen. Auf der Fahrt hätten sie sich tatsächlich gestritten, doch habe er sie weder geschlagen noch bedroht. Der Verteidiger erklärte, es gebe Belege, dass die Frau tatsächlich an jenem Tag im Telefonshop ihr Abonnement erneuert habe. Zudem habe sie die Anzeige in der Zwischenzeit zurückgezogen.

«Durchblick über die Finanzen verloren»

Beim zweiten Anklagepunkt ging es um Lohngelder, die auf das Konto des Beschuldigten eingingen. Da sein Einkommen gepfändet war, hätte er nur das festgelegte Existenzminimum ausgeben dürfen. Er hob jedoch auch jenes Geld ab, welches der Pfändung unterlag und gab es aus. Er entzog rund 12'000 Franken, die für den Schaden der Gläubiger hätten verwendet werden sollen.

Er sei davon ausgegangen, dass der Pfändungsanteil direkt abgezogen werde und gar nicht auf seinem Konto lande, erklärte der Beschuldigte zu diesem Vorwurf. Er habe damals den Durchblick über seine Finanzen verloren und ein «rechtes Durcheinander» gehabt. Keinesfalls aber habe er bewusst gegen den Pfändungsvollzug verstossen.

Anklage beantragt Landesverweisung

Die Staatsanwaltschaft beantragte Schuldsprüche wegen Freiheitsberaubung, Drohung, mehrfacher Verfügung über mit Beschlag belegter Vermögenswerte und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Beschuldigte sei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten, einer bedingten Geldstrafe und einer Busse zu verurteilen. Da Freiheitsberaubung zu den Katalogtaten gehört, verlangte die Staatsanwaltschaft zudem eine Landesverweisung von fünf Jahren. Die Verteidigung forderte im Gegenzug Freisprüche von Schuld und Strafe.

Richter bezweifelt Aussagen der Ehefrau

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Mann vom Vorwurf der Freiheitsberaubung und Drohung frei. Die Aussagen der Ehefrau seien teils widersprüchlich und damit nicht ganz überzeugend, begründete der Einzelrichter die Freisprüche. Da er erhebliche Zweifel habe, dass sich das Geschehene tatsächlich so abgespielt habe, wie die Privatklägerin es schildere, könne er keine Schuldsprüche fällen.

In den restlichen Anklagepunkten folgte der Einzelrichter der Staatsanwaltschaft und verurteilte den serbischen Staatsangehörigen zu einer bedingten Geldstrafe von 75 Tagessätzen à 30 Franken und einer Busse von 300 Franken. Mangels Katalogtat wurde auf eine Landesverweisung verzichtet. Die Verfahrenskosten betragen rund 10'500 Franken. Davon hat der Beschuldigte einen Viertel zu bezahlen. Den Rest übernimmt der Staat.