Kredit Der Gossauer Stadtrat will 930'000 Franken: Darum sollen alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse künftig ein eigenes Tablet erhalten In den nächsten vier Jahren sollen rund 950 persönliche Geräte für die Gossauer Schülerinnen und Schüler angeschafft werden. Alle Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse werden mit einem Tablet ausgerüstet. Warum ist das nötig?

Die Schülerinnen und Schüler können ihr persönliches Tablet auch zu Hause gebrauchen. Bild: Gaëtan Bally/ Keystone

Wenn Gossauer Schülerinnen und Schüler heute im Unterricht an einem Computer arbeiten müssen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sie gehen in einen Informatikraum, der mit PCs ausgerüstet ist. Oder sie verwenden die mobilen Geräte wie Laptops oder iPads, die ihnen im Schulhaus zur Verfügung stehen.

Das soll sich nun ändern – zumindest für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse. Sie sollen in den nächsten vier Jahren gestaffelt mit persönlichen Tablets ausgerüstet werden. Der Gossauer Stadtrat beantragt dem Parlament dafür einen Kredit über 930'000 Franken. Mit dem Geld sollen rund 950 Geräte angeschafft werden.

Ein zentraler Bestandteil des neuen Lehrplans

Die Schule Gossau habe zu den Pionierinnen gehört, als sie vor 20 Jahren erstmals Informatikmittel für den Volksschulunterricht beschafft hat, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Heute werde «Medien und Informatik» fächerübergreifend unterrichtet und in vielen Fachbereichen würden digitale Lernprogramme eingesetzt.

Auch Anwendungen aus dem Berufsalltag nutzen die Schülerinnen und Schüler: So arbeiten sie laut Mitteilung beispielsweise in den Sprachfächern mit Textverarbeitungssoftware und in gestalterischen Fächern mit Grafik- oder Filmschnittprogrammen. Der Umgang mit Medien und Informatik sei ein zentraler Bestandteil des neuen Lehrplans.

Die Chancengerechtigkeit soll erhöht werden

Handlungsspielraum haben die Schulen beim Gerätepark. Entweder stellen sie einige Klassensätze unpersönlicher Geräte bereit, auf welche die Lehrpersonen bei Bedarf zugreifen können – so wie das heute in Gossau der Fall ist. Oder sie rüsten die älteren Kinder mit eigenen Geräten aus. Diesen Weg will die Schule Gossau künftig gehen.

Schulpräsident Stefan Rindlisbacher. Bild: Andrea Stalder

Doch wieso ist das nötig? Schulpräsident Stefan Rindlisbacher sagt: «Es geht um die Chancengerechtigkeit.» Diese könne durch persönliche Geräte massgeblich verbessert werden. So könnten die Kinder und Jugendlichen im Unterricht und zu Hause künftig dasselbe Gerät nutzen. Es werde zum alltäglichen Lernwerkzeug, unabhängig von der privaten finanziellen Situation.

Es gibt aber auch Gefahren

Es sei aber nicht das Ziel, betont Rindlisbacher, dass im Unterricht künftig nur noch mit Tablets gearbeitet werde. Diese sollen immer dann als Hilfsmittel eingesetzt werden, wenn sie den Schülerinnen und Schülern einen Nutzen brächten. Er betont:

«Die Kinder werden das Tablet im Klassenzimmer nicht permanent brauchen.»

Rindlisbacher ist sich auch der Gefahren bewusst, die von solchen Geräten ausgehen können. Stichworte sind Pornografie, Gewaltvideos oder Internetsucht. Es gebe klare Nutzungsbestimmungen, die auch die Eltern unterschreiben müssten, so der Schulpräsident. Zudem gehe der digitale Unterricht einher mit Medienbildung.

Die ersten Geräte sollen noch dieses Jahr beschafft werden

Die Kinder und Jugendlichen werden also geschult im Umgang mit den neuen Geräten. Zudem werde man sich intensiv mit der Frage beschäftigen, ob die Schülerinnen und Schüler selber entscheiden können, welche Apps und Games sie herunterladen, und welche Einschränkungen es im Browser brauche. Denn obwohl die Kinder das Tablet auch zu Hause brauchen können, gehört es grundsätzlich der Schule. Damit hat diese auch eine gewisse Verantwortung. Rindlisbacher sagt:

«Wir wollen Missbrauch verhindern.»

Läuft alles nach Plan, könnte die erste Tranche Tablets noch dieses Jahr beschafft werden. Im besten Fall erhielten die Lehrerinnen und Lehrer die Geräte bis Ende Jahr. Dann werden zuerst sie ausgebildet im Umgang damit, wie Rindlisbacher sagt. Die Schülerinnen und Schüler würden die Geräte dann ab Sommer 2022 einsetzen können. Zuerst jene in allen fünften, sechsten und siebten Klassen.

Nun ist das Stadtparlament an der Reihe

In den darauffolgenden Jahren würden jeweils die neuen Fünftklässler mit neuen Tablets ausgerüstet. Welche Marke gekauft wird, ist laut Rindlisbacher noch offen. «Wir müssen den Auftrag ausschreiben.» Der Schulrat rechnet mit einem Investitionsbedarf für Tablets und Programmlizenzen von rund 900'000 Franken und einem personellen Aufwand für die Beschaffung und Einführung von rund 30'000 Franken.

Dies sind knapp 480'000 Franken mehr, als wenn der heutige Gerätepark gleichwertig ersetzt würde, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Hälfte der Kosten fällt in diesem Jahr und je ein Sechstel in den Jahren 2022 bis 2024. Rindlisbacher ist aber überzeugt, dass sich die Investition lohnt. Er sagt:

«Es geht um unsere Kinder und Jugendlichen. Wir wollen sie optimal auf die Zukunft vorbereiten.»

Nun ist zuerst das Stadtparlament an der Reihe. An der nächsten Sitzung im Mai werde für das Geschäft voraussichtlich eine vorberatende Kommission eingesetzt, sagt Rindlisbacher. Er hoffe, dass der definitive Entscheid über den Kredit dann Ende Juni gefällt werde.