Kreativität Materialverkauf, Werkstatt und Atelier in einem: In St.Gallen entsteht mit Ulmen 5 ein öffentlicher Ort für Kreative Der Verein Meter, das Atelier «vielraum» und Offcut haben ein gemeinsames Ziel: Raum für Kreativität schaffen. Unter dem Dachverein Ulmen 5 beziehen sie gemeinsam leere Räume an der Ulmenstrasse 5 in St.Gallen. Am Samstag, 18. Juni, feiern sie ihr Pre-Opening.

Die Initiantinnen und Initianten von Ulmen 5. Bild: Michel Canonica

Ein Gebäude, drei Projekte, neun Initiantinnen und Initianten: Der Verein Meter, das Atelier «vielraum» und Offcut vereinen mit ihrem Dachverein Ulmen 5 Materialverkauf, Werkstatt und Atelier in einem. Im Erdgeschoss entsteht die «Meter»-Werkstatt, in der ersten Etage richtet sich Offcut ein und zuoberst ist das Atelier «vielraum». Am Pre-Opening vom 18. Juni werden die drei Projekte vorgestellt. Geöffnet wird Ulmen 5 im Oktober.

Meter: Eine öffentlich zugängliche Werkstatt für alle

Adrian Kolb ist im Kernteam des Vereins Meter. Bild: Michel Canonica

Noch sind die grossen Räume an der Ulmenstrasse 5 im Lachenquartier mehr oder weniger leer. In der Ecke stehen Putzeimer, Staffeleien warten darauf, gebraucht zu werden, und an einer Wand hängen Pläne, was wo hinkommt. «Wir haben den Raum, brauchen aber sonst noch alles», sagt Adrian Kolb. Er hat vor einem Jahr gemeinsam mit Marco Müller und Lea Giezendanner den Verein Meter gegründet, mittlerweile sind rund 30 Personen dabei.

Die Idee: Eine öffentlich zugängliche Werkstatt für alle. «Das kann eine Künstlerin sein, die ihre Holzstatue bearbeitet oder ein Familienvater, der aus Keramik ein Tee-Set herstellen will.» In St.Gallen fehle es an Raum, wo sich die Menschen handwerklich betätigen können. Der Verein will dafür Maschinen zur Verfügung stellen und den Nachhaltigkeitsgedanken vorantreiben.

Materialien ein zweites Leben geben

Denise Hofer ist im Team von Offcut dabei. Bild: Michel Canonica

Da kam für den Verein Meter die Anfrage von Offcut wohl gerade richtig. Denise Hofer bildet gemeinsam mit Tino Koch und Rahel Flückiger das Kernteam. Offcut ist vor Jahren in Basel entstanden und mittlerweile in mehreren Schweizer Städten vertreten. «Unsere Vision war es, ein Markt zu eröffnen, wo das Material nicht nur gekauft, sondern damit auch etwas erschaffen werden kann», sagt Denise Hofer. Die Liegenschaft an der Ulmenstrasse 5 sei für sie alleine zu gross. «Die Zusammenarbeit mit dem Verein Meter ist für uns die optimale Lösung.»

«Offcut ist eine kreative Materialverwertung. Wir wollen gegen die Entsorgungsflut wirken und nehmen gut erhaltenes Material, das sonst weggeworfen wird, an und verkaufen es weiter», sagt Hofer. Die verschiedenen Materialien werden von Unternehmen oder Privaten bezogen. In einem zweiten Schritt sei das Atelier «vielraum» dazugekommen. «Die drei Projekte ergänzen sich optimal.» Da die Vermietung einzelner Flächen nicht möglich war, wurde kurzerhand der Dachverein Ulmen 5 gegründet.

Thomas Staroszynski vom Atelier «vielraum». Bild: Michel Canonica

Das Atelier «vielraum» wird von Thomas und Sabine Staroszynski geleitet. Beide arbeiten als Kunstassistenten. «Wir unterstützen Menschen bei ihren Projekten. Auch der Austausch unter den Künstlerinnen und Künstlern ist uns wichtig», sagt Thomas Staroszynski. Im Atelier von Staroszynskis können Interessierte Malen, Zeichnen, Drucktechniken ausprobieren, Animationsfilme erstellen oder plastisch Arbeiten, beispielsweise mit Ton oder Filz. «Wir wollen möglichst viel anbieten und die Leute individuell unterstützen und sind gespannt auf die Menschen, die bei uns vorbeikommen.»

Ein offenes Haus für alle

Am Samstag, 18. Juni, feiert Ulmen 5 das Pre-Opening. «Es geht darum, dass wir uns gemeinsam nach aussen zeigen. Für uns ist das der Startschuss», sagt Denise Hofer. Interessierte werden darüber informiert, was in den Räumen geplant ist. «Ulmen 5 soll von den Menschen, die unsere Angebote nutzen, getragen werden. Die Leute sollen sich inspirieren lassen vom offenen, kreativen und nachhaltigen Geist», sagt Hofer.« Ich glaube fest daran, dass dieses Angebot ein Bedürfnis ist», ergänzt Adrian Kolb.

Bevor die Werkstätten im Oktober 2022 öffnen können, muss noch einiges getan werden. So wird beispielsweise das ganze Haus barrierefrei gemacht. «Die Räume werden gereinigt und hergerichtet, und dann beginnen wir mit dem Einrichten. Ich freue mich darauf, alles so gestalten zu können, damit sich alle wohlfühlen», sagt Denise Hofer.

Der Verein Meter ist angewiesen auf Materialspenden und Sponsoring. Offcut will selbsttragend sein. Thomas und Sabine Staroszynski haben all ihre Sachen aus ihren Ateliers an der Ulmenstrasse 5 untergebracht. «Wir nehmen aber gerne künstlerisches Material entgegen. Für uns ist das ein Abenteuer. Uns gefällt die Idee des Zusammenkommens, deshalb wagen wir das jetzt einfach», sagt Thomas Staroszynski.