Kreativ St.Galler Schulkinder bestimmen das Motto für das Kinderfest 2024: Von «Zeitreisen» über «Grün-Weiss» bis zu «Mir isch Brodwurscht» Wie soll das Motto für das Kinderfest 2024 lauten? Rund 50 Kinder und Jugendliche haben am Dienstag ihre Vorschläge präsentiert. Aus einem der fünf Favoriten wird im Juni das offizielle Motto ausgewählt.

Die drei Kinder vom Schulhaus Boppartshof schlagen das Motto «Sankt Allen» für das Kinderfest 2024 vor. Bild: Ralph Ribi

Beim Kinderfest sind sie die Protagonisten. Doch beim Organisieren des traditionellen Fests haben die Kinder nicht viel mitzureden. Anders ist es beim Fest im kommenden Jahr, dem 200-Jahr-Jubiläum des Kinderfests. Denn erstmals wirken Schülerinnen und Schüler bei der Wahl des Mottos mit. An den Schulen der Stadt St.Gallen haben sie in den vergangenen Wochen Vorschläge erarbeitet, die am Dienstagnachmittag je eine Dreierdelegation im Kantonsratssaal vorstellten.

Rund 50 Schulkinder zwischen 8 und 16 Jahren sitzen im historischen Saal. Einige Mädchen haben edle Kleider an, genau wie am Kinderfest. Ein Trio hat die zum Festtag traditionellerweise getragenen Hüte schon jetzt auf dem Kopf. Jugendliche sitzen im Kapuzenpulli, im T-Shirt oder mit dem Fussballtrikot in den Reihen. Ein Schüler hat sich ein schneeweisses Kurzarmhemd angezogen. Sie biegen die Mikrofone an den Pulten, albern herum, andere warten konzentriert, dass es losgeht. Skeptische Blicke, die Kinder tuscheln.

Mittendrin ist Stadtrat Mathias Gabathuler. Bevor er den Kindern die Bühne überlässt, sagt er einige Worte. Ein Jahr vor dem Kinderfest sei die Suche nach dem Motto der eigentliche Startschuss zum alle drei Jahre stattfindenden Anlass. «Am Festtag selbst kündigen die Böllerschüsse an, dass das Kinderfest stattfindet. Das hat Tradition, weil es früher ja noch keine Handys gab.»

Theater, Stickerei, Konfetti

Dann übernimmt Andrea Pfister, Fachlehrerin für textiles Gestalten im Schulhaus Oberzil, das Mikrofon und führt durch die Kindersitzung. Die Schulkinder präsentieren nacheinander ihren Mottovorschlag – mit Plakaten, mit Videos oder auch nur mit Worten. Die Bandbreite ist gross. Kreativ und mit viel Verve werben die Kinder für ihren Vorschlag.

Die Schülerinnen und Schüler des Boppartshof haben für ihr Video zum Motto «Sankt Allen» den Beatles-Klassiker «Let It Be» eingesungen. Das Trio der Schule Rotmonten-Gerhalde führt ein Theater auf: «Das Motto ist ein roter Faden für das Fest.» Aber «verflixt und zugenäht, wie können wir das weiterstricken?» Drei Mädchen vom Spelterini-Schulhaus haben Figuren gebastelt, die sie auf einer Miniaturbühne vorstellen. «Grüne Gallusstickerei» ist ihr Motto.

Im Saal, wo sonst der St.Galler Kantonsrat debattiert, präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre Mottovorschläge. Bild: Ralph Ribi

«Mit Freundlichkeit durch St.Gallen» wollen die Schüler des Schulhauses Heimat-Buchwald und zeigen im Video, was achtsam und hilfsbereit zu sein in ihren Augen bedeutet. Vom «Engelwies» kommt der Vorschlag «Verschiedene Sprachen und Länder – mein St.Gallen». In seinem Stop-Motion-Film zeigt das Schülertrio, wie «Mein St.Gallen» etwa auf Albanisch, Libanesisch oder Ukrainisch übersetzt wird. Das Schulhaus Oberzil will mit «200 farbige Konfetti» punkten. Die Präsentation der Schüler der Oberstufe Ost zum Motto «Kultur» will nicht auf Anhieb. Einer aus dem Trio greift spontan zum Mikrofon. «Kennt ihr unsere Schule im Zil? Es ist eine gute Schule. Sie wurde grad frisch renoviert.»

«Fantasie ist gefragt»

Einige der Kinder sind etwas schüchtern, andere sagen ihren auswendig gelernten Satz auf. Die 9-, 10- und 12-Jährigen der Primarschule St.Leonhard kichern und amüsieren sich, als sie ihre eigene Tanzdarbietung zum Motto «1824–2024» im Video anschauen. Das Thema Zeit und Zeitreisen hat einige Gruppen inspiriert. Die Oberstufe Engelwies hat zu ihrem Motto «Eine Reise durch die Zeit» historische Schwarz-Weiss-Bilder des Kinderfests zu einem Video zusammengeschnitten. Das Riethüsli hat gar Drohnenaufnahmen vom Quartier gemacht. Das alles wirkt professionell.

Die Oberstufe Centrum blickt bei ihrer Zeitreise «1824–2024–2224» nicht nur zurück, sondern gleich auch 200 Jahre nach vorne in die Zukunft und fragt, wie wir uns da wohl anziehen. «Fantasie ist gefragt.» Auf dem Faltflyer, den die Gruppe verteilt, sind für das Jahr 2224 Roboter abgebildet. Auch die Primarschule Hebel-Bach schickt eine Zeitreise mit «früher–heute–morgen» ins Rennen und hat ein Video produziert, in dem Worte und Bilder wie die Karten beim «Samschtig-Jass» ins Bild hinein- und hinausgeschoben werden.

Getreu ihrem Motto «Retro» präsentieren Max, Cecilia und Lara vom Schulhaus Halden drei handgezeichnete Plakate. «Jedes Schulhaus könnte sich mit der Mode eines anderen Jahrzehnts anziehen», schlägt die Gruppe vor. Nicht im Kantonsratssaal ist die Kinderdelegation des Schulhauses Feldli-Schoren. Die Schülerinnen und Schüler hätten das schöne Wetter genutzt für seine Schulreise, sagt Moderatorin Andrea Pfister. Deshalb kommt vom Schulhaus nur ein Video zum Motto «farbenfroh».

Grün-Weiss für Natur und Frieden

Auch Ausgefalleneres wird vorgeschlagen. Ensar Miftari, Ado Hadziardic und Alperen Sargin von der Oberstufe Schönau haben das Motto «Grün-Weiss» gewählt. Dies seien nicht nur die Farben des Kantonswappens und des Fussballvereins. «Grün symbolisiert, wie wichtig die Natur ist und wie uns der Klimawandel bedroht.» Weiss stehe für Frieden, sagen die drei nacheinander.

Drei Buben vom Grossacker präsentieren «Meer» als Vorschlag. «Das hat nichts mit St.Gallen zu tun.» Aber im Meer könne man schwimmen und baden, spielen und Freude haben. Die Kinder des Schulhauses Hof-Kreuzbühl huldigen bei ihrem Mottovorschlag der Bratwurst. Im Video zeigen sie verschiedene Alltagssituationen, in denen sie sich nicht entscheiden können. «Mir isch Brodwurscht» ist die Antwort.

Im Juni entscheiden die Schulleitungen

Dann wird abgestimmt. Die 18 Vorschläge stehen auf einem Zettel. Ihre drei Favoriten dürfen die Schülerinnen und Schüler in der ersten Runde ankreuzen. Es wird ausgezählt. Acht Mottovorschläge kommen auf die Shortlist. Wie die erwachsenen Ratsmitglieder stimmen die Kinder in der zweiten Runde dann mit dem Ja- oder Nein-Knopf am Pult ab. Grüne und rote Punkte ploppen auf dem Bildschirm auf. Meist mehr rote. Die Schülerinnen und Schüler sind kritisch.

Schliesslich machen «Eine Reise durch die Zeit», «Mir isch Brodwurscht», «Grün-Weiss», «Kultur» und «Eine Zeitreise 1824–2024–2224» das Rennen. Für die fünf Gewinnertrios gibt es ein Diplom, für alle einen Zvieri beim Rausgehen. Die Kinderschar stiebt davon. Zurück bleiben die Erwachsenen aus den Schulleitungen. Im Juni werden sie aus den fünf gekürten Mottos das offizielle Kinderfest-Motto 2024 auswählen.