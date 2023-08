KRANKHEIT Wegen Virusinfekt: Eggersriets Gemeindepräsident hat die Geschäfte vorerst abgegeben Roger Hochreutener ist krank. Ein Virusinfekt habe auf seine inneren Organe geschlagen, teilt die Gemeinde mit. Der Zustand des Gemeindepräsidenten lässt es derzeit nicht zu, dass er die Geschäfte führt. Sein Vize hat bis auf weiteres übernommen.

Roger Hochreutener, Gemeindepräsident von Eggersriet. Bild: Ralph Ribi

Der Gemeindepräsident von Eggersriet fällt krankheitsbedingt aus. Das schreibt die Gemeinde im Mitteilungsblatt vom Freitag. Darin heisst es, dass Roger Hochreutener (Die Mitte) an einem Virusinfekt erkrankt sei. Bereits im März hätten die Bürgerinnen und Bürger das an der Bürgerversammlung bemerkt. In den folgenden Monaten habe sich der Zustand Hochreuteners weiter verschlechtert, sodass im Sommer eine Rehabilitationsphase notwendig geworden sei. Er könne auch in nächster Zeit seine Arbeit noch nicht vollständig wieder aufnehmen.

Aus diesem Grund führt seit Juli der Vize-Gemeindepräsident Gerold Hochreutener die Geschäfte Eggeriets. Wie lange dies so bleibt, führt der Gemeinderat nicht weiter aus. Die Rede ist von «bis auf weiteres». Gerold Hochreutener, Jahrgang 1964, ist seit Frühling 2022 Gemeinderat in Eggersriet. Er präsidiert unter anderem die Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet AG und arbeitet neben seiner Tätigkeit in der Eggersrieter Exekutive beim FC St.Gallen als Sicherheitsschef.

Wohnsitz-Verfahren dauert noch an

Nicht nur der Gesundheitszustand des Gemeindepräsidenten gab in den vergangenen Monaten in Eggersriet zu reden. Hochreutener sieht sich wegen einer aufsichtsrechtlichen Anzeige mit einem Verfahren beim Kanton konfrontiert. Der Grund: Es stehen Vorwürfe im Raum, wonach er gar nicht in Eggersriet wohne und damit die Wohnsitzpflicht verletze.

Auch dazu äussert sich der Gemeinderat von Eggersriet im aktuellen Mitteilungsblatt. Das Departement des Innern des Kantons St.Gallen hatte in einer Mitteilung Anfang Juli verlauten lassen, dass es dem Gesuch Hochreuteners für eine Ausnahmebewilligung bis nach der Bürgerversammlung 2024 stattgegeben habe. Er habe dabei seinen Rücktritt bis Ende April 2024 in Aussicht gestellt.

Das laufende Gerichtsverfahren zur Feststellung des Wohnsitzes «dürfte noch Monate dauern», schrieb der Kanton – oder aber bei einem Weiterzug an die nächste Instanz bis über die laufende Amtsdauer hinaus. Mit der Ausnahmebewilligung ermögliche man den Abschluss von Projekten und die geordnete Übergabe von Geschäften.

Der Eggersrieter Gemeinderat schreibt dazu lediglich: «Der Gemeinderat hat den Inhalt der Medienmitteilung des Departements des Innern zur Kenntnis genommen und kann betreffend das laufende Verfahren aktuell keine weiteren Informationen geben.» Er werde an einer der nächsten Sitzungen die Situation besprechen und das weitere Vorgehen festlegen. (gk/ghi)